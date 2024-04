A szójatej fogyasztása miatt megnő a férfiak melle?

A közösségi médiában terjedő állításokkal ellentétben szakértők szerint nagyon valószínűtlen, hogy a szójatej fogyasztása férfiaknál mellnövekedést vagy feminizációt okozna. A szója fogyasztása számos egészségügyi előnnyel járhat mindkét nem számára, minimális kockázattal.

A közösségi médiában terjedő állításokkal ellentétben szakértők szerint nagyon valószínűtlen, hogy a szójatej fogyasztása férfiaknál mellnövekedést vagy feminizációt okozna- írja a The Washington Post. Donald Hensrud, a Mayo Clinic College of Medicine táplálkozástudományi és megelőző orvostudományi docense kijelentette, hogy nem talált megbízható bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a szójatejnek nőiesítő hatása lenne férfiakra.

A szója és más hüvelyesek által tartalmazott izoflavonok - fitoösztrogének - bár az emberi ösztrogénhez hasonló szerkezetűek, eltérő biológiai tulajdonságokkal rendelkeznek és nem okoznak káros ösztrogénhatásokat a szervezetben. David Jenkins, a Torontói Egyetem Temerty Orvosi Karának professzora megerősítette, hogy nem látott adatokat, amelyek alátámasztják a szójatej vagy más szójatermékek férfiaknál történő feminizációt elősegítő hatását. Sőt, Jenkins

ajánlja betegeinek a szójabevitelt mindkét nem esetében.

Korábbi tanulmányokban ugyan felmerült néhány esetben nőiesítő hatások kapcsolata magas szójafogyasztással férfiaknál, de ezek az esetek rendkívül magas bevitelt mutattak és nem tekinthetők általánosnak. Hensrud kiemeli, hogy ezek az esetek kivételesek voltak és nem reprezentálják az általános tapasztalatokat.

A gynecomastia - férfiaknál előforduló mellnövekedés - más okokra is visszavezethető lehet. Emellett erős bizonyítékok támasztják alá a szójabevitel egészségügyi előnyeit. Kutatások azt is megmutatták, hogy a szójatej és más szójatermékek fogyasztása csökkentheti a mellrák kockázatát nőknél és pozitív hatással lehet a szív- és érrendszerre is.

Fontos megemlíteni, hogy bár a szójatej feldolgozott élelmiszer lehet hozzáadott cukrokkal és ízesítőkkel, sok egészségügyi előnyt kínál. Aki azonban szójaallergiában szenved, kerülnie kell annak fogyasztását. A szója gazdag B-vitaminokban, rostokban, káliumban és magnéziumban is. Kiemelendő továbbá, hogy ellentétben néhány más növényi fehérjeforrással, a szójafehérje tartalmazza mind a kilenc esszenciális aminosavat.