Új drog jelent meg a vidéki Magyarországon: rettegnek a falvakban, olcsóbb, mint az alkohol

Új kábítószer terjed a településen, és egy év alatt nagyon súlyos lett a helyzet. A rendőrség és a polgármester csak a kezüket tudják széttárni.

Új, szintetikus kábítószer jelent meg Vonyarcon, a helyiek már szabadidejükben járőröznek, hogy felmérjék a helyzetet. Mint a helyiek mondják: a szer nagyjából egy éve jelent meg, olcsóbb mint az alkohol, és nem csak a felnőttek és kamaszok, de az egészen kicsi gyerekek is fogyasztanak belőle - erről számolt be riportjában az RTL híradója.

A helyiek azt is mondják, hogy valószínűleg azért fogyasztanak belőle, mert gyorsan kiüti az embert, és legalább addig elfelejtik a munkanélküliség, a kilátástalanság fájdalmait. Viszont félnek is, mert mint mondják, nem akarják, hogy a falu drogtanya legyen.

Szinte minden utcában hozzá lehet jutni, és szinte már minden 8-10 éves gyerek ki is próbálja. Látja otthon a szülőktől, nagyszülőktől, és ott van a szer a háztartásban

- adott súlyos helyzetképet egy helyi lakos. De egyre több a lopás, a betörés, és mindent visznek, amit lehet.

77 házba mentek be tavaly óta, és hiába szólunk a polgármesternek meg a rendőrségnek, semmi sem változik. Hiába csuktak be két srácot, akit megfogtak, ugyanaz megy utána is tovább. Tévét, élelmiszert, mindent visznek a házakból

- panaszkodott a többi helybéli.