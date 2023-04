Ezt rontja el a legtöbb magyar, ha le akar fogyni: így nem csoda, ha nem sikerül

Ha már megszületett az elhatározás és a legnagyobb lelkesedéssel bele is vágtunk az életmódváltásba - a testi-lelki egészségünk és a vágyott forma elérése érdekében - számtalan nehézséggel találhatjuk szembe magunkat. Hogy ne adjuk fel már az első akadálynál, jó ha előre látjuk a lehetséges buktatókat. Szakértők összegyűjtötték a leggyakoribbakat, hogy ne csupán egy fellángolás legyen az életmód reform, hanem egy tartós és elkötelezett választás, ami sikerélményekkel is jár.

Rendszeres mozgás, egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás és kellő pihenés. Leegyszerűsítve ezek egy teljesebb és egészségesebb élet alappillérei. Látszólag rettentően egyszerű, mégis komolyan próbára tehet bennünket. Elég egy kis kibillenés és újra állhatunk is vissza a start mezőre.

Sprint helyett maraton

Az első és legfontosabb varázsszavunk az életmódváltásunk alatt: a türelem. Sokan néhány hét után feladják, mert nem fogynak le azonnal, nem kapnak instant eredményt és feszes formákat. De ne feledjük: azok a plusz kilók, amiktől szeretnénk megválni sem 1-2 nap alatt rakódtak le, így elbúcsúzni sem tudunk tőlük egy hét alatt. Általánosságban azonban elmondható, hogy alkatra és centikben már 3 hét elteltével tapasztalhatunk változást, így megéri kitartónak lenni! Azonban tartsuk szem előtt, hogy a testet nem lehet sürgetni.

Tűzzünk ki reális célokat

Nagyon motiváló lehet egy tökéletes arányokkal rendelkező, kockás hasú bikini modell képe, amikor inspirációt keresünk a tökéletes nyári alakhoz. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ezek a nők az életük minden pillanatában ugyanígy néznek ki. Azonban egy-egy ilyen fotót komoly versenyfelkészülés, évek kemény munkája vagy épp egy fotózás miatti szélsőséges diétázás előzött meg. Ezt a pillanatnyi versenyalakot pedig nem lehet tartósan megtartani.

Ne felejtsük el, hogy minden test más és más. Tartsuk hát szem előtt a saját testalkatunkat és felépítsünket és igyekezzünk reálisabb példákat keresni. Mindenhez érdemes a saját képességeinket is figyelembe venni, a fizikai adottságokon túl, hogy ne legyen rövid távon nagy csalódás az életmódváltásból.

Ha hiányzik a motiváció

Már az életmódváltás elején érdemes megfogalmazni és lejegyezni, hogy pontosan mi is hajt bennünket. A fogyás magában nem egy konkrét cél, így nem biztos, hogy sikerrel járunk. De a vágyott álomalak elérése már lehet egy pontosabb szempont. Jó ha végig gondoljuk, hogy a jelenlegi állapotunk miben korlátoz. Fáradékonyabbak vagyunk? Nem jó a teherbírásunk? Nem szeretünk, merünk felvenni egyes ruhadarabokat? Célozzuk meg ezeknek a korlátozásoknak a megszüntetését.

Kerüljük a koplalást és rendszertelenséget

Sokan követnek nagyon szigorú, korlátozó, és szinte koplalással felérő diétákat a gyors siker érdekében, és mindezt még rendszertelenül is teszik. Azonban ha egész nap alig viszünk be táplálékot a szervetünkbe, alig eszünk valamit, akkor a testünk a legapróbb falatot is azonnal elraktározza. Ilyenkor jön az ismerős helyzet, hogy úgy érezzük, már az étel gondolatától is hízunk.

A megoldás nem a további koplalás lesz. Ezzel ugyanis többet ártunk, mint használunk. Étkezzünk inkább rendszeresen, többször, kisebb adagokban, és kövessünk egy átgondolt, jól felépített diétát, ami minden, a testünk és a célunk számára nélkülözhetetlen tápanyagot megelelő mennyiségben tartalmaz. Így felgyorsíthatjuk az anyagcserénket és tartós változást érhetünk el az egészségünk megőrzése mellett

- jegyezte meg Gyöngyösi Szilvia, a MyEatrend márkanagykövete.