Ezek a legújabb post-COVID tünetek: ha ezeket tapasztalod, siess orvoshoz!

A long-Covid, magyarul hosszú Covid szindróma kialakulását és kezelését egyelőre számos rejtély övezi. Egészségünk megőrzése érdekében érdemes tisztában lenni néhány alapvető információval, így például azzal, hogy milyen tünetek jelezhetik, ha ebben a betegségben szenvedünk.

A harmadik éve tartó koronavírus-járvány egészen másképp fest most, mint a terjedésének idején. Immár rendelkezésünkre állnak vakcinák, bivalens emlékeztető oltások és Covid-kezelések, ráadásul jobban is értjük ennek a rendkívül fertőző vírusnak a természetét. Azonban az idő előrehaladtával egy - érthető okokból - jóval feltérképezetlenebb területre helyeződik át a hangsúly: a Covid-19 fertőzésből eredő, hosszú Covid-ra, amely, emberek millióit érinti világszerte.

Erre az állapotra jelenleg nincs konkrét definíciónk. Az úgynevezett hosszú Covid-ra is érdemes inkább egy "gyűjtőfogalomként tekinteni, amely az eredeti Covid-fertőzés után is fennmaradó különféle fizikai és mentális egészségügyi hatásokat írja le" - mondta Dr. Aaron Friedberg, aki az Ohio Állami Egyetem orvosi központjának klinikai társvezetője.

Az észak-amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ meghatározása szerint a hosszú Covid a fertőzést követő négy hétig tartó tünetekre vonatkozik; az Egészségügyi Világszervezet szerint azonban ez az időtartam tizenkét hét. A definíció "attól függ, hogy kit kérdezel - mondta Friedberg, majd hozzátette - mindez kihívássá teszi a diagnosztizálást, felismerést és kezelést." Mindezt tetézi, hogy a hosszú Covid-tünetek személyenként nagyon eltérőek lehetnek, így még nehezebbé válik az azonosításuk és vizsgálatuk.

A megfelelő diagnózist mindössze az bonyolítja, hogy a tünetek az emberi test számos rendszerében megjelenhetnek. Vagyis jelentkezhetnek légzőszervi, szív- és érrendszeri vagy gyomor-bélrendszeri tünetek, sőt kognitív és neurológiai panaszok, valamint mentális tünetek.

Bizonyos szakértők úgy gondolják, hogy akár kétszázféle tünet is társítható a hosszú koronavírushoz. Friedberg szerint mindez hatalmas kihívást jelent az egészségügyi alapellátásban dolgozó szakembereknek, mivel páciensenként is eltérhetnek a koronavírus hosszútávú hatásai .

A kutatók és az orvosok jelenleg is azon dolgoznak, hogy megértsék és kezeljék azokat, akik ilyen betegségben szenvednek. A megfelelő kezelési terv kialakításához azonban elengedhetetlen, hogy észrevegyük: hosszú Covid-fertőzéssel állunk szemben. Az alábbiakban a leggyakoribb tüneteket szedtük egy csokorba.

Extrém fokú kimerültség

A leggyakoribb tünet a fáradtság - ám korántsem az a fajta szokásos fáradtság, amit egy hosszú nap után érzünk és egy alvással kiheverjük.

"Ez egy olyan ránk telepedő érzés, amikor nehezünkre esik a mozgás, és nincs energiánk hogy bármit is csináljunk" - vázolta fel Sara Gorman. A tudományos félretájékoztatás ellen küzdő, Critica nevű szervezet vezérigazgatója, majd hozzátette - A kimerültség akár egészen extrém fokú is lehet főként akkor, ha előtte egy edzésben vagy más, kevésbé fárasztónak tűnő tevékenységben, például házimunkában fáradunk el. Az ilyen jellegű fáradtsággal küzdő emberek számára az ehhez hasonló, túlzott megerőltetés akár napokon át tartó teljes kimerültséghez is vezethet.

Gyors szívverés és mellkasi fájdalmak

Friedberg elmondta, hogy sok hosszú koronavírusban szenvedő ember gyors szívverésről és mellkasi fájdalomról vagy kellemetlen érzésről is beszámol. A Johns Hopkins Medicine szerint a gyors pulzusszám a szabálytalan szívveréshez hasonló érzést válthat ki, illetve más fizikai tünetekhez, például szédüléshez is vezethetnek.

Fejfájás

Egy szintén jellemző tünet a fejfájás, mellyel kapcsolatban a vizsgálatok azt mutatják, hogy ez nem egyszeri, hanem sokkal inkább egy tartósan fennálló fejfájás, amely elnyújtva jelentkezik. Ennek súlyossága személytől függően változhat.

Tompult tudatállapot

Az angolszász nyelvkörben "ködös agy" kifejezéssel illetik azt az állapotot, amikor valaki nehezen tartja fent a figyelmét, feledékeny és szétszórtabb, mint egy átlagos napon. Ugyan sokan nem szeretik ezt a jelzőt, de egy olyan tünetegyüttesre mutat rá, ami jelentősen tompítja a betegek kognitív képességeit.

"A tünetben szenvedők nagy része szerint a munkavégzésben gátolja őket leginkább ez az állapot, mert úgy érzik, hogy nehezebben fognak fel dolgokat és könnyebben elfelejtik őket" - tette hozzá Gorman.

Légszomj

Friedberg szerint a légszomj egy szintén gyakorta emlegetett tünet. Aki ezzel a problémával küzd, annak egy lépcsőn való felsétálás is nehezebbé válhat, emiatt pedig sokan nem is tudnak visszatérni a Covid előtti edzésprogramjukhoz.

Gyomorproblémák

"A betegek kisebb hányada gyomorproblémákra is szokott panaszkodni" - mondta Dr. William Lago, egy Clevelandi kórház "hosszú Covid-páciensek" számára létrehozott osztályának orvosi igazgatója. "Sokakat láttunk, akiknek tartós hasmenésük van, ami néha együtt járhat a Covid-fertőzéssel".

A Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ egyébként szintén megjegyzi, hogy a gyomorfájdalom egy másik olyan tünet, amely a hosszú Covid számlájára írható.

Mentális és érzelmi problémák

A mentális egészségügyi rendellenességek, mint például a depresszió és a szorongás, a hosszú Covid gyakori tünetei. Az elmúlt három év során több tanulmány is kimutatta, hogy a koronavírus fertőzöttek nagyobb valószínűséggel tapasztaltak mentális egészségügyi problémákat. A The British Medical Journalban megjelent kutatás kimutatta, hogy a fertőzötteknél 35%-kal nagyobb az esélye a szorongás, és 40%-kal a depresszió kialakulásának. Egy másik, 2020-as tanulmány szerint a fertőzöttségen átesettek 20%-ánál a betegséget követő három hónapban először felbukkanó pszichiátriai betegséget diagnosztizáltak.

A rossz mentális egészség és a hosszú Covid kapcsolata A The Guardian hívta fel a figyelmet egy tanulmányra, mely szerint azok, akik erősen stresszesek, szoronganak, magányosak vagy depressziósak, mielőtt elkapták volna a koronavírust, hajlamosabbak a hosszan tartó Covid-fertőzésre. Megfordítva: azok, akik jó mentális egészséggel rendelkeznek nagyobb valószínűséggel kerülhetik el ezeket a tüneteket. A felmérés, melyhez majdnem 55 000 amerikai önkéntes egészségügyi adatait használták fel rámutatott, hogy a Covid-fertőzés előtti magas szintű pszichés szorongás 32-46%-kal növelte a hosszú távú betegségek kockázatát. Ráadásul az eredmények szerint a nem megfelelő mentális egészség még jobban növeli a kockázatát a hosszú Covid kialakulásának, mint más olyan faktorok, amelyekről korábban is tudtuk, hogy összefüggésbe hozhatók a hosszú ideig tartó Covid betegséggel. Ilyen például az elhízás, a magas vérnyomás és az asztma."

Néhány embernél mindössze egy, másoknál több tünet is jelentkezhet

„A klinikánkra érkező emberek többségének több tünete van, és ezek meglehetősen elterjedtek” – mondta Lago. Más szóval, ha két nagyon eltérő tünete van ezen a listán – mint például a hasmenés és a mellkasi kényelmetlenség –, az még mindig a hosszú Covid jele. De előfordulhat, hogy a fenti feltételek valamelyike fennáll, és továbbra is hosszú Covid-betegséggel küzd.

A hosszú Covid eltérő lehet a különböző populációkban.

Egy nemrég megjelent tanulmány szerint a hosszú Covidnak-nak vannak különböző formái, amelyek gyakoribbak a különböző embercsoportokban. A férfiaknál nagyobb valószínűséggel jelentkeznek szív- és érrendszeri tünetek (például mellkasi fájdalom vagy heves szívdobogás), míg a nőknél gyakrabban fordulnak elő neurológiai tünetek (például tompultság, levertség) – mondta. Ezenkívül az is bizonyított, hogy a nők kétszer nagyobb valószínűséggel szenvednek hosszú ideig tartó Covidtól, melyakár egy évnél is tovább tarthat.

A tanulmány arra is rámutat, hogy a nők általában nagyobb valószínűséggel rendelkeznek hosszú COVID-tünetekkel.Jelenleg nem létezik egységes és végleges kezelés a hosszú Covid-betegségre, de több terápiás szer klinikai vizsgálata is folyamatban van” – mondta Gorman.

A kutatók például azon dolgoznak, hogy megállapítsák, hogy a Paxlovid hasznos-e a hosszú távú Covid-betegségek esetén, míg más kísérletek olyan a fáradtság és levertség ellen vennék fel a harcot. Freidberg szerint sok beteg probléma megoldótott miután szaekmeberhez fordult, de fontos megérteni, hogy nem minden orvos van felkészülve a hosszú Covid kezelésére. Ha háziorvosunk esetlegesen nem talál összefüggéseket vagy nem veszi komolyan a problémát, akkor érdemes kifejezetten hosszú Covid kezelésére szakosodott klinikákhoz fordulni. Ebből szerencsére több is van az országban, mivel egyre több szakember véli úgy, hogy az egészségügynek a jövőben arra is be kell rendezkednie, hogy számtalan, hosszú Covid szindrómában érintett beteget kell majd ellátni.