Magyarok tízezreit fenyegeti a rettegett betegség: ezt mindenképp tudnod kell róla

Nem szabadulunk meg a koronavírustól, már más korosztályokat érint, ráadásul itt van a nyakunkon az influenza is.

Bár még a koronavírus-járvány sem ért teljesen véget, máris itt az újabb nehézség, amivel idén komolyabban kell szembenéznünk, mint az elmúlt években megszokhattuk – legalábbis az NNK vezetője szerint. Müller Cecília azt mondta, hogy az influenza idén komolyabban fog támadni, mint az elmúlt években, és erre a lakosságnak is komolyan készülnie kell – írja az InfoRádió. Müller arról is beszélt, hogy a koronavírus szezonális megbetegedéssé vált.

A koronavírusnál ősszel, szeptember tájékán a fiatalabb korosztályok lettek érintettek, aztán mivel ők átestek a betegségen, most megint azt látjuk, hogy elsősorban az aktív, munkába járó, több közösségben megforduló középkorosztály-belieket érinti a járvány. Nagyjából 50 év körül van most a megbetegedésben szenvedők átlagéletkora, és ismételten érinti a 60 év felettieket is

- fejtette ki véleményét az országos tiszti főorvos.

Az influenza elleni védőoltásokról azt mondta, nem kampányszerű oltásokat szerveznek, hanem mindenkinek folyamatosan biztosítják a felvétel lehetőségét. Most regisztráció nélkül és azzal is fel lehet venni az oltást – ez utóbbi egyszerűbb, mert gyorsabb az egész oltási folyamat, péntekenként azonban továbbra is regisztráció nélkül is kérhető oltás.