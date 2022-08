Rezsiemelés 2022: 20%-ot is megtéríthet az állam a gáz- és áramszámládból - így lehet igényelni

Egyre bővül Magyarországon az egészség - és önsegélyező pénztári tagok létszáma. A legismertebb, legnépszerűbb szolgáltatások mellett - mint a magánorvosi költségek, gyógyszerkiadások fedezése - egyre többen használják ki a szülési vagy beiskolázási támogatást, fordítják megtakarításukat jelzáloghitel törlesztésre, vagy akár a rezsi kifizetésére is. A Pénzcentrum egészségpénztári körképében annak jártunk utána, mennyire jellemző a rezsi fedezése egészségpénztárból, mi ennek a módja, és mennyi pénzt lehet így megtakarítani.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az utóbbi évtizedben az önsegélyező- és egészségpénztárak taglétszáma ingadozást mutatott. 2016-ig jellemzően dinamikus volt a bővülés, azonban az az évi visszaesés után egészen 2020-ig nem volt számottevő növekedés. Azóta viszont ismét egyre nagyobb számban lépnek be új tagok az egészség- és önsegélyező pénztárakba: 2020 év végétől 2021 év végéig 3 százalékkal nőtt a taglétszám, a kilépők száma pedig csökken. A pénztárak is arról számoltak be lapunknak, hogy egyre többen fedezik fel ezt a megtakarítási lehetőséget.

Dr. Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) főtitkára lapunknak korábban elmondta, hogy az az egészségpénztárak 2016 óta ún. önsegélyező pénztári szolgáltatásokat is nyújthatnak, azt megelőzően nagyon sokáig a klasszikus kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások, valamint az életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások domináltak, és a jogszabályok is ezt tették lehetővé. 2016-tól viszont a korábban igénybevehető rekreációs szolgáltatások támogatását megnehezítette a jogszabályi környezet. Így alakult ki a jelenlegi szolgáltatási paletta a szakember szerint, amelybe beletartozik többek között a lakáscélú megtakarítások ösztönzése, a kieső jövedelmek pótlása, valamint a gyerekneveléssel kapcsolatos költségek finanszírozása is.

A megtakarításból még rezsiköltségek is fedezhetők.



Lapunk megkereste a hazai egészségpénztárakat azzal kapcsolatban, mennyire népszerű ez a szolgáltatás, és hogyan lehet igénybevenni. Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár közlése szerint egészségpénztári befizetések önsegélyező egyenlegét a tagok 30 ezer forint/hó értékben rezsiköltségeik csökkentésére is felhasználhatják, amennyiben védendő fogyasztónak minősülnek.

A honlapon található tájékoztatás szerint a rezsire fordítandó egyenlegnek 180 napja a számlán kell lennie, csatorna-, villany- és gázszámla elszámolására használható, és csak pénztártag igényelheti, védendő fogyasztói igazolás ellenében, a jogosultság fennállása alatt. Nem fedezhető belőle közös költség; TV, internet vagy telefon előfizetés; sem szemétszállítás.

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár szintén azt közölte, hogy a védendő fogyasztónak minősülő pénztártagok számára nyújtható előrelátó önsegélyező szolgáltatás/támogatás, amely segítséget jelenthet gáz- és villamosenergia, valamint víz-, és csatornaszámlák kifizetéséhez. A közüzemi díjak támogatása a védendő fogyasztói státuszról szóló igazolás és közüzemi számla/számlák másolata alapján igényelhető.

A támogatás mértéke egységesen legfeljebb tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg, tehát 2022. évben 30 ezer forint/hó. A pénztár szerint a - közelmúltban még kevésbé közismert - lehetőség kihasználására átlagot számolva valamivel több mint 57 ezer forint volt az egy főre jutó összeg az elmúlt évben, amit pénztártagok rezsi fedezésére fordítottak, azok közül, akik éltek a lehetőséggel.

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál szintén lehetősége van a pénztártagoknak a közüzemi díjak (villamosenergia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) finanszírozására, azonban válaszuk szerint ez kevéssé ismert szolgáltatás, az elmúlt évben nem volt ilyenre példa. Ennek kapcsán jegyezte meg a pénztár, hogy erre vonatkozó igényt csak a védendő fogyasztók adhatnak be, ők azonban jellemzően nem pénztártagok, valószínűleg nincsen SZJA-kedvezményük sem. A státuszt hivatalosan meg kell igényelni, az adott személyt nyilvántartásba kell venni, és ha megkapta a védendő státuszt, akkor nyújthatja be az igényt a pénztár felé a közüzemi számlákkal.

A Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár szintén az önsegélyező szolgáltatások között nyújtja a közüzemi díjak finanszírozásához igénybe vehető támogatást. Az igényelhető összeg havonta ugyancsak a minimálbér 15%-a, vagyis 2022-ben 30 ezer forint. A kifizetéshez a Pénztár kéri a befizetett számláról szóló igazolást. Lapunk kérdésére a Patikapénztár azt közölte, hogy a pénztár tagjai az elmúlt 3 évben nem éltek ezzel a lehetőséggel.

Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár, illetve a PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár azt közölte, jelenleg nem elérhető náluk ez a szolgáltatás.

A védendő fogyasztókról Bár Magyarországon több százezer lakos, így rengeteg háztartás jogosult lehetne a védendő fogyasztó státuszra, rendkívül kevesen élnek vele. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lapunkkal azt közölte, hogy jelenleg az ország különböző szolgáltatói összesen 32 140 védendő fogyasztót tartanak nyilván. Ez töredéke azok számának, akik jogosultak lennének a státuszra, így pl. a kedvezményekre és arra is, hogy egészségpénztárból fizessék a rezsit.



2019-es, 2020-as és 2021-es adatok alapján csak nevelőszülőkből is közel 6 ezer fő van az országban, ápolási díjban és GYOD-ban 55 ezren részesültek, kb. 282 ezer fő megváltozott munkaképességűknek járó ellátásokban, 261 ezren rokkantsági ellátásban. Csak a települési támogatásban részesítettek száma elérte a 800 ezer főt és még nem számoltuk a fogyatékossággal élőket, illetve az otthonteremtési támogatások igénybe vevőit, akik szintén automatikusan jogosultak a kedvezményre. Arról, hogy pontosan kik, milyen feltételekkel és hogyan igényelhetik a védendő fogyasztó státuszt ebben a cikkben írtunk részletesen.

Miért éri meg a rezsit egészségpénztárból fizetni?

Az egészség- és önsegélyező pénztári befizetések, költéseket az állam támogatja. 20 százalékos, de maximum évi 150 ezer forintos adóvisszatérítést ad a pénztártagoknak, melyet egyre több dolgozó használ ki. Sőt, akár családtagjaikon keresztül azok is, akiknek alapvetően nem járna visszatérítés - mint a nyugdíjasok, vagy azok akik már a maximális adóvisszatérítést megkapták. Családtag ugyanis lehet kedvezményezett, kaphat társkártyát, amire be is fizethet. A befizetések után pedig jár majd az adóvisszatérítés.

A havi maximum, amit rezsire el lehet költeni, 30 ezer forint (az adott évi minimálbér 15 százaléka). Ha ezt valóban el is költjük rezsire minden hónapban, az 360 ezer forint egy évben. Ennek a 20 százaléka 72 ezer forint! Ha úgy vesszük, ennyit visszatérít az állam a rezsiköltségekből.

Azonban vannak ennek a szolgáltatásnak nyilvánvaló hátulütői. Egyrészt csak védendő fogyasztók vehetik igénybe, amelyet szociálisan rászorulók, illetve fogyatékkal élők kérhetnek. Bővebben arról, hogy ki lehet védendő fogyasztó és ez milyen előnyökkel jár, ebben a cikkben írtuk. A másik bökkenő, hogy a pénznek már 180 napja, vagyis fél éve a számlán kell legyen, hogy erre költeni lehessen belőle.

Csakhogy aki szociálisan rászorul, az jellemzően nem tud annyi pénzt előre megtakarítani, hogy azt egy egészségpénztári számlán pihentetve, fél év múlva rezsiszámlára költse. A mostani helyzetben pedig amit a rezsiemelés teremt, szintén életszerűtlen egészségpénztárból fedezni a gáz- és villanyszámlát, hiszen ha most intézi valaki a védendő státuszát, és félre is tesz pénzt, január-februárnál hamarabb nem költhet belőle. A pénztárak válaszaiból is az rajzolódik ki, hogy

ebben a formában ez a támogatás nagyon kevesek számára érhető el és nem életszerű.

Nem csak a rezsire lehet költeni

Arról is megkérdeztük a pénztárakat, milyen egyéb önsegélyező lehetőségek léteznek a rászorulók, idős korosztály támogatására. Az MKB-Pannónia Egészségpénztár válasza szerint a tagok a megtakarítással felkészülhetnek a váratlan esemény, baleset, betegség bekövetkezésére is. Az előrelátó önsegélyező szolgáltatásokon keresztül a pénztártag a 180 napja elérhető pénztári egyenlege terhére igénybe vehet aktuális élethelyzetét támogató szolgáltatást, amely nagy segítséget jelenthet saját és családtagjai számára is.

Megváltozott készség esetén kiegészíthető a rokkantsági járadék, gyermekek otthongondozási díja, az ápolási járadék összege. Finanszírozható a baleseti, az egészségkárosodási járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka és a megváltozott munkaképességű személyek ellátási összege is. Szükség esetén akár családtagjaink intézményi idősgondozásának támogatására is igénybe vehető, illetve az esetleges szomorú esemény bekövetkeztével - a tag Szolgáltatásra jogosult szerettének elhunyta esetén -, a temetési költségek támogatására is felhasználható.

A Generali felsorolása szerint a további önsegélyező szolgáltatások, amelyek a rászorulókat, idős korosztályt támogatják:

Munkanélküliségi ellátások: azon pénztártagok részére nyújtható, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak. Az utóbbi 3 évben kis mértékben nőtt a népszerűsége, de nem mondható ismertnek.

Rokkantsági járadék, ápolási díj kiegészítése: a rokkantsági járadékban, ápolási díjban részesülő igényelheti max. az ellátással megegyező mértékben. Az utóbbi 3 évben az ilyen jogcímen kifizetett összeg évente 4-5 millió Ft volt.

Idősgondozás támogatása: a gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi/havi díjának támogatása max. havonta a nyugdíjminimum összegéig, mely 2022-ben - és tulajdonképpen 2008 óta változatlanul - 28 500 forint.

Temetési segély: a pénztártag közeli hozzátartozójának halála esetén nyújthatja a pénztár ezt a szolgáltatást a temetési költsége(ke)t tartalmazó számla alapján. Fontos tudni, hogy ebben az esetben nem szükséges a szolgáltatás nyújtásához az, hogy a befizetések legalább 180 napja a számlán legyenek, nem úgy, mint a többi önsegélyező szolgáltatás esetében.

A Patikapénztár minden szolgáltatást nyújt a tagjai számára, amit a törvény lehetővé tesz, így például a munkanélküli segély kiegészítését vagy az idősgondozás támogatását. Ezek egyike sem képvisel jelentős súlyt az önsegélyező célú szolgáltatási kiadásokon belül, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy (azok körében, akik éltek a lehetőséggel)

2021-ben 71%-kal nőtt az egy pénztártagra eső munkanélküli támogatás átlagos összege 2020-hoz képest. 2021-ben a lehetőséget kihasználók átlagosan 525 ezer forinthoz jutottak a pénztárból.

A Patikapénztár tagjai és a szolgáltatásra jogosult kedvezményezettek, ha elveszítik az állásukat, kiegészíthetik saját megtakarításukból az álláskeresési segélyt a folyósítás időtartama alatt havonta vagy egyösszegű kifizetésként. Az összeg a hivatalos határozatban megállapított álláskeresési járadék és a korábbi nettó jövedelem különbözete lehet - közölték lapunkkal.

A PRÉMIUM Pénztár tagjai saját, vagy idős családtagjaik részére idősgondozási, időskorúak ápolását végző intézményben való elhelyezés napi díjához igényelhetnek kifizetést egészségszámlájukról. 2022-ben havonta 28 500 forint erejéig vehető igénybe a támogatás. A szolgáltatást használó tagok száma csekély, az átlagos kifizetés a tavalyi évben évi 390 ezer forint volt a pénztár közlése szerint.

Az OTP Pénztár szintén azt a lehetőséget említette, hogy a tagok befizetéseikből hozzájárulhatnak idős rokonaik idősgondozási támogatásaihoz. Azonban náluk is az a tapasztalat, hogy ez a szolgáltatás egyelőre kevéssé népszerű a tagok körében. Az Allianz Hungária szintén erről a lehetőségekről tett említést lapunkat, azonban arról is tájékoztatott, hogy jelenleg náluk az idős hozzátartozók ápolásának költségeit nem lehet finanszírozni a pénztári befizetésekből.