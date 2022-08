Lecsapnak a rettegett halálokok: tüdőbaj, szívinfarktus is előfordulhat a hőségben

Az ingerlékenységen, fejfájáson és alvászavaron túl komoly egészségügyi problémákat is okozhatnak a frontok, ilyenkor növekszik a szívinfarktus, tüdőembólia, sőt még a koraszülés előfordulása is. Leginkább a kisgyermekeket, időseket és krónikus betegeket viseli meg amikor a kánikulai napok után hirtelen több Celsius fokot esik a hőmérő higanyszála.

Már hosszú hetek óta tart a folyamatos hőség, amelyet csak ritkán szakítanak meg rövid hidegfrontok. Bár a hőség sem kedvez az egészségünknek, a hirtelen időjárás-változások közepette a szervezetünk még inkább ki van téve a sőlyos, helyenként akár halálos kockázatoknak, így nagyon fontos, hogy aki érzékenyebb ezekre, az sokkal jobban figyeljen oda saját magára és az érintett családtagokra - írja a Semmelweis Egyetem egy új kutatásának eredményit ismertetve. De a kismamáknak is aggódniuk kell, ugyanis a frontok akár koraszülést is okozhatnak.

Hidegfront esetén is sok a veszély

Hidegfront hatására fokozódik szervezetünkben a görcskészség, így például gyakrabban jelentkezhet az arra érzékenyeknél asztmás roham, gyomor-, epe-, vesegörcs, hasi panaszok, mellkasi fájdalom, tüdőembólia, és a koszorúerek összehúzódása miatt, többször fordul elő szívinfarktus. A kismamák esetében a hőmérsékletesés hatással lehet a méhösszehúzódásra, ezért a koraszülések száma is megnövekszik a hőmérséklet drasztikus csökkenése után

– sorolja dr. Torzsa Péter egyetemi tanár. A Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének vezetője hozzáteszi: a reumatológiai megbetegedésben szenvedők több mint háromnegyede ugyancsak szenved az időjárás-változástól, hiszen ekkor erősödő ízületi fájdalmakkal kell szembenézniük. Rajtuk kívül a magas vérnyomásban, immunbetegségekben szenvedőket és a hormonális problémákkal küzdőket is jobban megviselik a hőmérséklet-változással járó erősödő tünetek.

Ez történik, ha jön a melegfront

A melegfront esetén az erek tágulnak, ezért olyankor a vérnyomás inkább csökken, a pulzus emelkedik, a depressziós tünetek fokozódhatnak, gyakoribban a migrénes panaszok, illetve veszélyeztetettebbek a zöld hályogban szenvedők, mert az emelkedő szemnyomás rohamhoz vezethet. Fontos, hogy az érintettek kövessék a szemész szakorvos által javasolt kezelést, és ne hagyják ki a szemcseppek használatát.

A hideg és melegfrontra is egyaránt igaz, hogy ekkor levertek, ingerlékenyek, feszültek vagyunk, jelentkezhet fejfájás, alvászavar, lassulnak a reflexeink, csökken a koncentrálóképességünk, emiatt a nő a balesetveszély nemcsak az utakon, hanem akár a munkahelyen is. Ilyenkor, vezessünk óvatosabban, tartsunk útközben többször pihenőt

– figyelmeztet a szakember.

Dr. Torzsa Péter kitért arra is, hogy hidegfront estén a tünetek inkább a hőmérséklet-változás után, míg melegfrontnál előtte jelennek meg. Ezekre különösen a kisgyermekek, idősek és a krónikus betegek (szív- és érrendszeri, immun- vagy hormonális betegek, cukorbetegek, daganatos betegségekben szenvedők) hajlamosak. Kettős fronthatáskor kombináltan jelentkezhetnek a tünetek, és fokozódhat a nyugtalanság, ingerlékenység. Fontos, hogy a krónikus betegek gyógyszerei megfelelően legyenek beállítva (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség esetén), így esetükben csökkenhet a frontérzékenység okozta tünetek megjelenése.

A hirtelen hőmérséklet-változásokat nem tudjuk teljes mértékben kiküszöbölni, ám a szervezetünk ellenállóságát fokozhatjuk velük szemben. Tanuljunk meg stresszkezelő technikákat, például az autogén tréninget, jógázzunk, sportoljunk rendszeresen, hiszen ennek is stresszoldó hatása van.

Mozogjunk a szabadban, ezzel is tudjuk kondicionálni a testünket arra, hogy minél jobban elviseljük a hőmérséklet-ingadozásokat. Segíthet az egészséges táplálkozás és a jó emésztés, ehhez szükséges a minél több zöldség-gyümölcs fogyasztása, a vitaminok (főként a C és a B), ásványi anyagok (cink, magnézium), igyunk naponta 2-3 liter folyadékot, sétáljunk sokat a szabadban, aludjunk legalább 7 órát

– tanácsolja a professzor.