Aggódik a vidékiekért a magyar TikTok-doki: csak akkor látnak orvost, ha már nagy a baj

Sebész szakorvos-jelölt, egészségügyi menedzser, TikTok sztár, influenszer, 2021-ben az „Év Covid orvosa”. Mindez egy személyben Dr. Kulja András, aki a TikTokon egyelőre magányos harcosként próbálja növelni az egészégtudatosságot Magyarországon. Interjú.

Pénzcentrum: Mióta dolgozik a magyar egészségügyben?

Dr. Kulja András: 2016-ban végeztem a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán, majd pszichiáter rezidensként kezdtem a pályámat. Nagyon érdekelt ez a terület, ráadásul az egyetemi évek alatt depresszió kutatással foglalkoztam, így adta magát ez az irány. Egy év után ébredtem azonban rá, hogy hiányzik a manualitás, a fizikailag is aktívabb munka az életemből. Ezért hosszú őrlődést követően 2018-ban „váltottam” a sebészetre.

Noha ez egy lényegesen pörgősebb terület, a betegekkel való kommunikációra – például a pszichiátriához képest – sokkal kevesebb lehetőség van, hiszen az idő nagyobbik részét a műtőben töltöm. Ez érdekes tapasztalás volt, hiszen nagyon fontosnak tartom, hogy legyen lehetőségem beszélgetni a páciensekkel. Szívügyem a betegedukáció, a tájékoztatás, az, hogy a betegek kérdéseire választ tudjak adni. Éppen ezért hiába váltottam, valami hiányérzet mégis volt bennem.

Hogy indult a digitális karrierje?

A fenti tapasztalatok motiváltak abban, hogy keressek egy olyan megoldást, ami segítséget jelenthet abban, hogy amíg én a műtőben operálok, addig a páciens információt kapjon a betegségével kapcsolatban. Ekkor hoztam létre – hosszú előkészületeket követően – a Fonendoszkóp nevű YouTube-csatornámat. Az első videóm a vakbélgyulladásról szólt, ami az egyik leggyakoribb sürgős sebészeti beavatkozást igénylő kórkép. Akkor még nem is tudtam, hogy mennyire nagy kihívás ez, külföldön egy profi YouTube-csatorna mögött akár 20-30 fő, de van, hogy 60 ember munkája áll. Én pedig egyedül vágtam bele, a feleségem segítségével, így nagyon sok időbe telt elkészíteni egy-egy videót.

Sokáig gondolkodtam azon, hogy hogyan tudnék egy professzionális YouTube-csatornát felépíteni, részletes tematikai és pénzügyi terveket készítettem. A munkám mellett azonban ez szinte lehetetlen kihívásnak tűnt és már éppen kezdtem lemondani a videógyártásról, amikor egy baráti társaságban megtudtam, hogy egy ismerősöm TikTok-ra gyárt edukációs tartalmakat. Végül a barátaim és feleségem meggyőztek, hogy próbáljam ki, így 2021. július 1-jén Semmelweis-napon indítottam el a csatornámat, amelyet ma már több mint 180 ezren követnek.

Örülök, hogy ezen a felületen meg tudom valósítani azt, amit a YouTube-on szerettem volna, noha a TikTok esetében - a platform jellegéből adódóan - kicsit más a formátum, hiszen sokkal rövidebben kell átadnom az információkat. Ma már közhely, de ha az első pár másodpercben nem tudjuk megragadni a nézők figyelmét, akkor azonnal elkattintanak. Ezért nagyon átgondoltan kell indítani egy-egy videót.

2021-ben Ön lett az „Év Covid orvosa”. Meglepte a hír?

Nagyon! Ez még bőven az TikTok-csatornám elindítása előtt történt. A pandémia alatt arra törekedtem, hogy a gyógyítás csapatmunka legyen, amelyben az orvosok, nővérek, betegszállítók egymást segítik, de nem gondoltam, hogy ezért valaha díjat fogok kapni.

Az egyik ápolónőtől tudtam meg, hogy a Magyar Kórházszövetség elindította az „Év Covid Dolgozója” nevű kezdeményezést. Itt orvos, szakdolgozó és nem ágymelletti dolgozó kategóriákban jelölhettek egy-egy olyan személyt a kollégák és páciensek, akit érdemesnek találtak a díjra, sőt, a szavazatukat meg is kellett indokolniuk.

Utólag kiderült, hogy annyian jelöltek, hogy ezzel elnyertem az „Év Covid orvosa” díjat. Mivel úgy éreztem, hogy a gyógyítás csapatmunka és a többiek nélkül én sem tudtam volna gyógyítani, így a díjjal járó jutalmat elfeleztem és az egyik feléből kávéfőzőket, szendvicssütőket és gyümölcscentrifugákat vettem a COVID részlegekre.

Ami külön öröm számomra, hogy fél évvel később meghirdették az „Az év covid kollektívája” pályázatot, amit szintén elnyertünk.

A TikTok-ra visszatérve, milyen típusú tartalmakat gyárt?

A fókusz abszolút az egészséggel kapcsolatos edukációs tartalmakon van. Igyekszem minél nagyobb hangsúlyt helyezni a prevencióra, de a nézők kérdéseit is figyelembe veszem, hiszen nekik szól a tartalom, amit készítek. Így alapvetően két párhuzamos vonal mentén készítem a tartalmakat.

Az egyik típust az olyan videók alkotják, ahol a nézők kérdéseire válaszolok, vagy a követőktől kapom az ötletet. Sokszor egy-egy külföldi videó alatt jelölnek meg és kérik, hogy magyarázzam el, hogy mit is látnak.

Előfordult olyan is, hogy egy anyuka kérésé alapján a fitymaszűkületről készítettem tartalmat és megdöbbentően sok tinédzser kért tőlem segítséget azzal kapcsolatban, hogy hová forduljon, mert ilyen problémája van, de a szüleivel nem mer erről a témáról beszélni. Igyekeztem segíteni, kiegészítésként pedig egy második videót is készítettem a témában.

A másik típust olyan videók alkotják, amelyek kevésbé hétköznapi, de orvosi, népegészségügyi szempontból fontos témákról szólnak. Fontos az egyensúly a két műfaj között, hiszen így lehet egy-egy fontos információt eljuttatni a fiatalokhoz.

A TikTok-on a platform jellegéből adódóan nehéz mélységében kifejteni egy-egy témát, ezért arra törekszem, hogy minél tömörebben, de mégis érthetően adjak át egy-egy információt és minden videómnak legyen egy megfogható, központi üzenete.

Jól mutatja, hogy mekkora igény van ilyen jellegű videókra, hogy több olyan videóm is készült, amely már 1 millió feletti nézettséget ért el. Ezekhez akár 1000-2000 komment is érkezik, amelyek sokszor ihletet is adnak a következő videókhoz.

Ön szerint, hogy áll a magyar társadalom egészségi állapota, egészségtudatossága?

Az elmúlt időszakban érezhetően javult a lakosság egészségtudatossága, de látni kell, hogy évtizedes megszokásokon időbe telik változtatni. A nagyvárosi lakosság és a fiatal korosztály jobban áll ezen a téren, náluk jelent meg először a tudatos sportolás és egészséges táplálkozás iránti igény. A kisebb településeken, az idősebb generációknál még mindig gyakori, hogy – akár komoly problémával - évekig nem mennek orvoshoz.

Ha jól tudom, élő bejelentkezéseket is szokott tartani a TikTok-on.

Igen, ilyenkor általában fél-egy órára jelentkezem be és igyekszem egy-egy egészégügyi kérdést részletesebben megvilágítani. Az élő nézőszám 600 és 1000 között szokott mozogni, de volt rá példa, hogy 15 ezer ember nézett élőben.

Mindig hangsúlyozom, hogy távgyógyítás nem létezik és 2-3 tünet alapján nem tudok és nem is állíthatok fel diagnózist. A páciens vizsgálata és a leletek alapos átolvasása nélkül nem is lehet ezt megtenni.

Felvet aktuális témákat is?

Igen, figyelek rá, hogy a megjelenések között legyen aktuális tartalom is, hiszen fontos, hogy releváns tartalmakat gyártsak. Most épp egy napozással kapcsolatos videót készítek, amiben kitérek a napégés veszélyeire és arra, hogy milyen faktorszámú és milyen típusú napvédő krémeket érdemes használni.

Azóta influenszer lett Önből, hogyan éli ezt meg?

Ettől azért távol vagyok, de bízom benne, hogy ha csak kicsit is, de segíthetem a nézők egészségtudatosabbá válását, a különböző egészségügyi és egészségüggyel kapcsolatos tévhitek eloszlatását. Célom, hogy növeljem az egészségügyi dolgozókba, szakemberekbe vetett bizalmat, hiszen mi azért vagyunk, hogy segítsük a lakosságot az egészségük megőrzésében vagy éppen helyreállításában.

Mai napig meglep, hogy egyre többen ismernek meg a munkahelyemen és a hétköznapokban is. Előfordult, hogy éjszakai ügyeletben egy mentős kolléga kért közös fotót, vagy az egyik bevásárlóközpontban köszöntek rám és jöttek oda hozzám a fiatalok. Ezek mind nagyon pozitív élmények és természetesen motivációt is adnak.

Ugyanakkor nagyon örülök, hogy számomra ez „csak” egy hobbi, és a klasszikus influenszerekkel ellentétben nem egy főállás számomra, így nem pénz, hanem értékorientált tud maradni a csatornám. Rengeteg együttműködési megkeresést kapok, de a többségüket elutasítom, mert nem egyezik a filozófiámmal, testidegen lenne a csatornámtól. Úgy gondolom, hogy csak így tudok én magam, illetve a felületem is hiteles maradni. Fontosnak tartom, hogy kizárólag olyan felkérést vállaljak el, amiben hinni tudok: ilyen volt például a „Ciki a cigi” dohányprevenciós kampány, ami teljes mértékben egyezik az értékrendemmel. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a kampány keretében készített videóimat több mint 3 millióan tekintették meg. A hangsúly itt is az edukáción volt.

Mit szól az online tevékenységéhez az orvostársadalom?

Főleg a YouTube-csatornám indulásánál kaptam sok szkeptikus megjegyzést, viszont az utóbbi években, részben a járvány során tapasztaltak miatt egyre többen ismerik fel, hogy milyen fontos az egészségügyi tudománykommunikáció és így én is egyre több pozitív visszajelzést kapok.

Nagy megtiszteltetés volt például számomra, hogy tavaly a Magyar Kórházszövetség éves kongresszusán a fő szekcióban tarthattam előadást az egészségügyi kommunikációról.

Fontos meglátni, hogy az emberek mindennapjait átszövi a digitalizáció, nő az információigényük, miközben rengeteg egészségügyi álhír terjed az interneten, ezekkel pedig csak úgy vehetjük fel a harcot, ha mi is megszólalunk és közérthető módon, hiteles információkat osztunk meg a laikusokkal.

Címlapkép: Polcz Péter