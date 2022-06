Évente százezreket bukik rengeteg magyar család: önként mondanak le az ingyenpénzről a dolgozók

Az OTP Egészségpénztár idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Az elmúlt 20 év tapasztalatainak bemutatására, illetve a következő két évtized várakozásainak megvitatására sajtóháttérbeszélgetést tartottak, melyen többek között elhangzott, hogy 4-ből még mindig csak 1 munkavállaló él az adóvisszatérítés lehetőségével. A szakértők beszéltek az egészségparadoxon jelenségéről is, miszerint 10-ből 1 megkérdezett szívesen tenne félre egészségügyi céljaira, viszont valójában csak negyedük tesz így. Ennek az aránynak a javításában nagy szerepe lehet a szolgáltatóknak a jövőben.

Kovács Tamás Attila, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az egézégpénztár létrehozásával a prevenciót kívánták elsősorban támogatni, friss kutatásuk szerint azonban a megkérdezettek 91%-a látta fontosnak az egészséges életmódra megtakarítani. Ebben "egészségparadoxon" alakult ki, ugyanis a lakosság egynegyede az csupán, aki félre is tesz erre a célra. Gyakorlatilag 4 millió adófizető van, a nyilvántartott tagok száma viszont csak 1 millió. Évről évre emelkedik az érdeklődés az egészségpénztár iránt, 311 ezer fővel az OTP piacvezető szerepet tölt be. 2016-ban létpék át először a 10 milliárdos befizetési összeget, mely azóta is folyamatosan nő - mondta el. Ami változott, hogy munkáltatói befizetések aránya jelentően csökkent, az egyéni beizetések összege mindeközben háromszorosára nőtt. A szakértő elmondta, hogy tavaly sikerült az online belépések teljes mértékben digitális útra terelni.

Gáspár Bence az OTP Bank kommunikációs vezetője kiemelte, hogy hiába jelentene jelentős éves megtakarítást kétkeresős családok esetén - maximálisan 300 ezer forint - még mindig csak 4 munkavállalóból 1 él ezzel a lehetőséggel. Tapasztalataik szerint a pénztártagok mind az egészség, mind pénzügyek terén tudatosabbak.

Dr. Csernavölgyi István, a Budai Egészségközpont vezérigazgatója elmondta, hogy a pandémia megmutatta, hogy a magán- és a közellátás együttgondolkodása előremutató lehet. Az ellátottak növekvő száma arra ösztönzi a szolgáltatókat is, hogy fejlesszenek és lehetőségeket kínáljanak a betegeknek, mint az egészségpénztár használata. Az egészségügyi költések tapasztalataik szerint még mindig nem a prevenció, hanem inkább a gyógyítás terén emelkednek ki.

Az egészségügyi paradoxon abban is megmutatkozik, hogy gyógyszerre költi a lakosság az egészségügyi költései felét, a prevencióra jóval kevesebb jut. Tíz év távlatában (2008-2018) azonban pozitív az irány: egyre nagyobb a prevencióra fordított összeg. Az egynapos ellátások terén szintén pozitív tendenciát tapasztaltak. Viszont az a tapasztalatuk, hogy a lakosság saját zsebből fizeti az ellátások zömét, kétharmadát, és nem pénztár, vagy biztosító útján.

Minden egészségügyi szolgáltatónak az a feladata, hogy betegbiztonsági ellátási formákat kell biztosítania - mondta Csernavölgyi István. "Párbeszéd kell" a finanszírozási oldal, a pénztárak, a döntéshozók között, ez pedig meg fog mutatkozni a lakosság egészségügyi mutatóiban. A digitalizáció kapcsán azt mondta, hogy minden szolgáltatónak a jövő nagy kihívása, ugyanakkor alapvetése is, elengedhetetlen.

A digitalizáció mértéke nagyban függ attól, mekkora a ráfordítható erőforrások nagysága Gáspár Bence szerint. A digitalizációra erős ügyféligény mutatkozik mind a banki, mind az egészségpénztár terén.

Takács Domokos, az mindennapi pénzügyek területének vezetője elmondta, hogy a banknak is érdeke, hogy az ügyfelei egészségesek és pénzügyileg is tudatosak legyenek. Az egészség az egyik legjobb befektetés, ez látható a statisztikákban is. Az egészségparadoxon kapcsán elmondta, hogy banknak nagy szerepe van abban, hogy a lakossági szándék, hogy az egészségére félretehessen, valósuljon is meg. A preventív gondolkodást a banknak is el kell vinnie az ügyfeleinek a szakértő szerint, ebben is tudják segíteni az ügyfeleket.

A szakértő szerint sokszor a lakosság fejében az él, hogy az egészségpénztári befizetés a munkáltató dolga. Ez azonban már nem így van, az ügyfelek részéről szükséges nagyobb tudatosság, ugyanakkor a bank képes segíteni abban, hogy megkönnyítse a megtakarítás lehetőségét, minél kevesebb feladata legyen az ügyfeleknek ennek terén.

Jellemzően az egészségpénztári ügyfelek 130-150 ezer forint között tesznek félre a fizető ügyfelek - mondta el Kovács Tamás Attila a sajtó kérdésére. A nem fizetők aránya magas, 40 százalék, akik jellemzően olyan tagok, akik a munkáltató által váltak taggá, azonban már nem kapnak ilyen cafeteriát. 15-16 ezer szerződött partnere van az OTP egészségpénztárnak, és jogszabályi feltételekkel még rengeteg szolgáltatóval állnak kapcsolatban, így összességében 35-40 ezer partnerük van.

Leggyakrabban a fogászat, nőgyógyászat, bőrgyógyászat területén vesznek igénybe szolgáltatásokat. 30%-os növekedés - 300-400 millió forint - tapasztalható a jelzáloghiteltörlesztés finanszírozásában Kovács Tamás Attila szerint, dinamikus növekedés tapasztalható.