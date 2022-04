Így használjuk ki a tavaszt: hogyan tegyünk könnyen az egészségünkért, ha mozogni szeretnénk

Itthon az európai átlagnál sokkal kevesebben mozognak rendszeresen, azonban a tavasz szinte mindenkit kicsábít otthonról legalább egy sétára. Habár az időjárás jelenleg nem a legszebb arvcát mutatja, az előttünk álló héten fokozatosan melegszik majd az idő, szerdán már 18 fok is lehet. Sokan kapnak kedvet ilyenkor a szabadidős sportokhoz, de nem feltétlenül kell rendszeresen konditerembe vagy edzésre járnunk ahhoz, hogy a mozgás része legyen az életünknek. Ha sikerül megtalálnunk azt a mozgásformát, ami tényleg örömet ad, akkor könnyű lesz hosszú távon is aktívnak maradnunk.

Ugyan a héten visszatér a hideg, azért az utóbbi időben már élvezhettük kicsit az igazi tavaszt, és a jó időben sokan mozdultak ki otthonról. Érdemes kihasználni ezt a motivációt, hogy kicsit aktívabbak legyünk, ugyanis a magyarok nagyon keveset mozognak: a 18–64 év közötti lakosság csupán 35%-a sportol eleget, miközben Európában átlagban az emberek 60%-a végez valamilyen testmozgást. A felmérésekből az is kiderül, hogy a nők kevesebbet mozognak, mint a férfiak. Pedig a rendszeres mozgással nagyon sokat tehetünk nem csak a fizikai egészségünkért, hanem a mentális a jólétünkért is. Éppen ezért érdemes kihasználni, ha most tavasszal kedvünk támad több időt a szabadban tölteni, esetleg egy új sportot kipróbálni.

Ahhoz, hogy a mozgás az életünk részévé váljon, és a kezdeti lelkesedésünk ne vesszen el pár alkalom után, nagyon fontos a fenntarthatóság: találjuk meg azt, amitől igazán jól érezzük magunkat, és persze az sem árt, ha van egy pozitív, de gyakorlatias tervünk. A lényeg, hogy ne tűzzünk ki elérhetetlen célokat, és azt csináljuk, ami nekünk jó. A Huffpost nyolc pontban gyűjtötte össze, hogyan érhetjük el, hogy a tavaszi sportláz ne csak egy újabb, hamar feladott próbálkozás legyen az aktív életmódra.

1. A mozgásnak nincs egy „helyes” módja, amit követnünk kell

„Ha nem vonz a konditerembe járás, akkor ne csináljuk” – tanácsolja Kate Dale mozgásszakérő. Mindegy, hogyan emelünk, nyújtunk, sétálunk vagy futunk – ha a saját magunknak megfelelő módon csináljuk azt, akkor egyszerre maradunk motiváltak, és élvezhetjük a mozgás örömét – teszi hozzá Dale.

Stef Williams fitneszguru arra emlékeztet, hogy szívesen térünk vissza ahhoz a mozgásformához, amitől jól érezzük magunkat, legyen az az ugrókötél vagy a hulahoppkarika.

Nincs egy, mindenkinek megfelelő sport, úgyhogy kulcsfontosságú megtalálni, mi az, amit élvezünk, és nem kötelező teherként élünk meg. Így a pozitív visszacsatolás segítségével sokkal könnyebb lesz azt rendszeresen csinálni – mutat rá Williams.

2. Próbáljunk tudatosan mozogni

Van, akinek beválnak a különböző fitneszappok, de természetesen ez nem kell ahhoz, hogy sikeresek legyünk a rendszeres sportolásban. Egy másik szakértő arra hívja fel a figyelmet, hogy futás közben koncentrálhatunk az adott pillanatra és a környezetünkre ahelyett, hogy azon aggódnánk, elég gyorsak vagyunk-e vagy mekkora távot tudunk lefutni.

Ha nincs elég motivációnk, miért nem próbáljuk ki ezt: vegyünk fel egy kényelmes sportcipőt, menjünk le sétálni, és gyönyörködjünk a nárciszokban és a virágzó fákban. Nem kell célokat kitűznünk, ugyanolyan hasznos a séta a szabad levegőn, mint az önfeledt táncolás otthon – akkor is, ha ezek épp nem tartoznak a sport hétköznapi fogalmába.

3. Kövessünk olyanokat, akik hozzánk hasonlóan most kezdik a saját fitneszútjukat

Egy kutatás szerint a jelenleg nem sportoló nők több mint harmadát az tartja vissza a csoportos mozgástól, hogy nem érzik magukat elég jó kondícióban ehhez.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy egyszer valahol mindenkinek el kell kezdeni – a mozgást is.

Ebben segíthet, ha a közösségi médián olyanokat követünk, akik hozzánk hasonló helyzetben vannak, és még újak a sportolásban.

4. Számoljunk le az allergiákkal

Bedugult orral képtelenség a szabadban sportolni; éppen ezért fontos, hogy ha pollenallergiánk vagy szénanáthánk van, akkor azt megfelelően kezeljük, mielőtt belevágnánk a rendszeres kinti programokba.

5. Csoportban könnyebb

Ma számtalan mozgásformát próbálhatunk ki másokkal együtt, legyen az az úszás, a különböző táncok, a spinning vagy a jóga. Ezek között sok olyan van, ahol örömmel fogadják a kezdőket, valamint bíztatnak, hogy próbáljuk ki a foglalkozásukat. Egy ilyen helyen találkozhatunk más kezdőkkel is, ami megerősítheti a motivációnkat, hiszen nem leszünk egyedül a tanulásban.

6. Ünnepeljük meg a győzelmeinket

Mindegy, milyen apró vagy nagy sikerről van szó, a céljaink elérését mindig jó ok az ünneplésre. Már az is siker, hogy újra szeretnénk aktívak lenni és mozogni. Nem érdekes, hogy épp a parkot sétáljuk körbe, vagy sikerül leúsznunk 10 hosszt, esetleg lefutjuk a maraton – ezek mind fontos mérföldkövek.

Mindenki számára egyéni, mik a céljai, úgyhogy nyugodtan adjuk meg magunknak az elismerést, ha sikerül megvalósítani, amit elterveztünk.

7. Vegyünk részt sporteseményeken

Ha már belejöttünk a dologba, akkor plusz motivációt adhat, ha ott szerepel a naptárban egy sportesemény, amin mi is részt akarunk venni. Legyen az öt- vagy tízkilométeres futás, táncfoglalkozás, esetleg jógahétvége, segít a rutin fenntartásában, ha van valami, amit izgatottam várunk. A lényeg, hogy olyat válasszunk, ami örömmel tölt el. és nem stresszel.

8. Ne várjunk azonnali eredményeket

Már maga az nagy eredmény, hogy elkezdünk rendszeresen mozogni, úgyhogy ne érezzük úgy, hogy kudarcot vallottunk, ha megerőltető volt egy edzés, vagy valami nem épp a terv szerint történt.

„Ne adjuk fel, a haladás hónapokba, akár évekbe is telhet, a rendszeresség és a kitartás pedig elengedhetetlen a hosszú távú célok megvalósításához” – magyarázza Williams. Ettől függetlenül persze még megvalósítható célokat tűzzünk ki, de ennél is fontosabb, hogy figyeljünk a testünkre.

Jobb lassan indulni, mint egyszerre túlhajszolni magunkat, hogy aztán teljesen elmenjen a kedvünk a mozgástól, vagy lesérüljünk.