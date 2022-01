Terjed az omikron lopakodó alvariánsa: ezekben az országokban már fertőz

Egyre terjed az omikron új variánsa, a BA.2 néven ismert alváltozat Európa és Ázsia egyes részein már elkezdte kiszorítani a BA.1-et, vagyis az eredeti omikront.

Ma már világszerte a koronavírus rendkívül fertőzőnek tartott omikron nevű variánsa okozza szinte az összes megbetegedést. A változat BA.1 néven ismert a kutatók között, de ennek létezik egy alvariánsa is, a BA.2. A szakértők szerint ez a változat Európa és Ázsia egyes részein már elkezdte kiszorítani a BA.1-et.

A GISAID, vírusok követésével foglalkozó nyilvános adatbázisa szerint a BA.2 a Dániában előforduló esetek mintegy 82 százalékáért felelős, az Egyesült Királyságban 9, míg az Egyesült Államokban 8 százalékáért- írta a Reuters. A BA.1 és BA.2 mellett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) két másik alváltozatot is nyomon követ: az egyik BA.1.1.529, a másik BA.3. Ezek a változatok is genetikailag szoros rokonságban állnak az eredeti omikronnal, ám olyan mutációkkal rendelkeznek, amelyek képesek megváltoztatni a vírusváltozatok viselkedését.

A BA.2 egyik érdekesebb tulajdonsága, hogy hiányzik belőle egy genetikai jellemző, emiatt pedig nehezebb felismerni, ezért a lopakodó név. A kutatók hangsúlyozták, hogy az alváltozat továbbra is kimutatható a PCR-tesztekkel, valamint a BA.2-vel való fertőzés jeleit a házi tesztkészletek is felismerik, azt ugyanakkor már nem tudják megmondani, hogy pontosan melyik változat okozta a fertőzöttséget. Egyes korai jelentések szerint a BA.2 még fertőzőbb lehet, mint az amúgy is rendkívül fertőző BA.1. Jó hír ugyanakkor, hogy a vakcinák ez ellen is védelmet nyújtanak. A Sputnik szerint a BA.2-t tavaly decemberben azonosították Indiában és Dél-Afrikában, mostanra pedig legalább 47 országban bukkant fel, és akár több mint 20 mutációval rendelkezhet.