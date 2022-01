Sokan nem fognak örülni: 2 millió magyar bukhatja oltási igazolványát

Utánanéztünk, hány embert érint a változás, amit Gulyás Gergely jelentett be a mai kormányinfón.

Gulyás Gergely bejelentette, hogy az eddigi védettségi igazolványok február 15-étől oltási igazolvánnyá alakulnak át. Utóbbit pedig már csak az kapja meg, akinek a második oltása óta nem telt el hat hónap,

vagy bár eltelt hat hónap a második oltása óta, de időközben felvette a harmadik oltást.

A kormányzati koronavírus-portálon megnéztük fél évvel ezelőtt, június 13-án azt közölték, hogy addig 5,2 millió ember kapta meg a második oltását. A legfrissebb, csütörtök reggeli adatok szerint 3,3 millió ember vette fel a harmadik oltását, ami azt jelenti, hogy

1,9 millió oltott ember nem jutna most oltási igazolványhoz, mivel hiába követték az ajánlást és vették fel korán a második adag vakcinát, egyelőre nem kérték a harmadikat.

Ez a szám persze folyamatosan nőni fog a következő hetekben, hónapokban, ahogy egyre több magyarnak kerül azok közé, akik fél évnél régebben kapták meg az oltás második dózisát. Mivel pedig a második oltást felvevők száma azóta a 6 milliót is meghaladta, további százezreket fog érinteni a probléma.

Mivel az igazolványnak átkeresztelt védettségi igazolványt, már nem (akár az igazolt koronavírus-fertőzésen való áteséssel szerzett) védettséggel, hanem kizárólag oltással lehet szerezni, azok is elvesztik a védettségi igazolványukat, akik ilyen módon jutottak hozzá. Ezek számáról pontos nyilvántartást nem vezet a kormányzat.

Az elmúlt hónapban folyamatosan változatattak azon is, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők milyen többletjogokhoz jutottak és ezzel együtt milyen hátrány érte azokat, akik nem rendelkeztek vele. Utóbbiak például jelenleg is ki vannak tiltva a sportrendezvényekről, a zenés-táncos rendezvényekről, és a zárt térben tartott, illetve az 500 fősnél nagyobb körben tartott kültéri rendezvényekről is.