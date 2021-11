214-en haltak meg a hétvégén koronavírusban: hamarosan indul az oltási akcióhét

Az elmúlt három napban 17 834 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 909 998 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 214 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 31 398 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 810 014 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 68 586 főre emelkedett. 3980 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 434-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 974 514 fő, közülük 5 754 475 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 369 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében a kormány 2021. november 22-28. között oltási akcióhetet indít. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják azon a héten a még oltatlanokat, és akár a második, harmadik oltást felvenni kívánókat is.

A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, az üzemorvosok rendelkezésére bocsájtják az igényelt mennyiségű oltóanyagot.