Megrázó hírt közöltek: meghalt a Megasztár sztárja

Meghalt a Megasztár első évadának sztárja, Kandech Evelyne. Az énekesnő halálhírét elsők között Tóth Vera, az első széria győztese jelentette be közösségi oldalán.

Tóth Vera szerint Kandech Evelyne hosszú betegség után hunyt el. Az énekesnő 37 éves volt, az első szériában a 4. helyen végzett. Bejelentésében Tóth Vera a következőket írta: Drága Evelyne…Énekeld tovább az angyalokkal a Csillagdalt…Nyugodjék békében örökké lázadó lelked…Kandech Evelyne élt 37 évet. Döbbenet."

A Blikk információi is megerősítik, hogy Evelyne sokáig betegeskedett, nem tudta legyőzni azt. A lap úgy tudja, az énekesnő korábban Egerben lakott, ezt követően pedig Pécsre költözött, ahol visszavonultan élt, s ott is halt meg. Halálhíre barátait is sokkolta, zenész és pályatársai is mélyen megrendültek, többek a közösségi oldalon búcsúztak tőle.