Veszélyben a magyar diákok: komolyabb korlátozás nélkül háromnegyedük elkaphatja a vírust

Nehéz követni a koronavírus-fertőzésről szóló adatokat, híreket, hiszen a helyzet napról napra változik. Melyik vakcina termeli a legtöbb antitestet, mennyire fertőző a delta variáns? Mutatjuk, mi az, amit biztosan tudni!

Jelenleg mintegy 217 millió ember fertőződött meg koronavírussal világszerte, a járvány pedig 18 hónapja tart. Ennek ellenére még mindig egy viszonylag új vírusról van szó, így az orvosok is útközben fedeznek fel új dolgokat ezzel kapcsolatban. A legfontosabb, és leggyakrabban feltett kérdés az, hogy melyik vakcina a jobb?

Jelenlegi kutatások azt bizonyítják, hogy a Moderna vakcinájával több antitestet termelhetünk, mint a Pfizerrel. A JAMA-ban publikált kutatás augusztusban nyilvánosságra hozott eredményei azt támasztják alá, hogy a Moderna vakcinája mintegy kétszer több antitestet termel, mint társa. A kutatók az ellenanyag szintet olyan belga egészségügyi dolgozók szervezetében hasonlították össze, akik mindkét dózist megkapták. A teszteket a második dózis után 6-10 héttel végezték el, és ez volt az első alkalom, hogy a két mRNA vakcinát ebben a kérdésben összehasonlították.

Az iskolakezdés is sok kérdést vetett fel, az új kutatások arra is rámutatnak, hogy amennyiben az iskolások nem tartják be a biztonsági előírásokat, úgy 75 százalékuk elkaphatja a fertőzést, mivel a delta variáns már szinte mindenhol megjelent. Az olyan korlátozások betartásával, mint a maszkviselés, tesztelés ez a szám csökkenthető.

Ahhoz, hogy megelőzzük a nagyszámú megbetegedést, fontos hogy betartsuk a korlátozásokat, és teszteljünk. Ez különösen fontos azoknál a kisiskolásoknál, akik még nem kaphatnak védőoltást.

- nyilatkozták a szakértők a HuffPostnak.

A delta variáns megduplázhatja azok számát, akik kórházi ápolásra szorulnak. Egy új, angol kutatás kimutatta, hogy az új variáns márciustól májusig szinte dupla annyi embert küldött kórházba, mint a korábbi alfa variáns. A szerzők elmondták, hogy a kutatás szinte a legfrissebb a témában, ami kimutatja, hogy ez a variáns nem csak ragályosabb, hanem súlyosabb is. Mivel a kutatást akkor készítették, amikor még a páciensek nem voltak teljesen beoltva, így arról nincs adat, hogy erre a számra hogyan hat a beoltottság, bár a kutatások arra is kitértek, hogy a vakcina jól teljesít a vírus ellen, és az oltottaknak kisebb az esélyük arra hogy kórházba kerüljenek.

A legnagyobb áttörés a kutatásokban az, hogy a szoptató kismamák, akik felvették mindkét védőoltást segíthetik a kisbabák védekezését is a betegség ellen. Bár még mindig kevés kismama vette fel a védőoltást, a kutatók remélik, hogy az új eredmények miatt egyre többen fogják felvenni a védőoltást, és ezáltal megvédeni a kisbabákat is, akik még nem kaphatnak vakcinát. Az anyatejben megtalálható antitestek ugyanis a kisbabák immunitását is segíthetik, amelyről korábban a Pénzcentrum is írt.

Újabb variánstól retteghetünk?

Az Egészségügyi Világszervezet ismét újabb koronavírus változatott vett fel a megfigyelendő listára. A mü változat (μ) a variants of interest (VOI) kategóriába sorolható, mivel genetikai különbségeket mutat a többi ismert variánstól. Már több országban is fertőz! Az új variánst Kolumbiában fedezték fel, 2021 januárjában, és eddig 31 országban mutatták ki jelenlétét, azonban

globális szinten még mindig ritka, hiszen kevesebb, mint 0.1 százalékát teszi ki az eddigi megfertőzéseknek.

Mint ahogy azt a Pénzcentrumban korábban írtuk, az új variáns genetikai különbségeket mutat, így mindenképp figyelik a kutatók, hiszen emiatt a vakcina is más hatással lehet rá.