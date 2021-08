Friss jelentés a jelenlegi magyar Covid-helyzetről: terjed a delta, itt volt eddig a legtöbb beteg

Nem halt meg senki, de újabb 521 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte hétvégi összesítőjében a koronavirus.gov.hu hétfőn, kiemelve: eddig 5 740 136 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 506 788-an már a második adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: a járvány kezdete óta 812 227-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 30 057, a gyógyultaké 777 234. Kórházban 98 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 4936.

Hatósági házi karanténban 1270-en vannak, a mintavételek száma 6 568 905. Közölték: a koronavírus delta variánsa már Magyarországon is terjed. A negyedik hullám jelei már több országban érzékelhetők, és mivel a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, azt kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, az tegye meg.

Kiemelték: Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltást, amelyre az interneten lehet időpontot foglalni vagy a háziorvosnál is kérhető. Hozzátették, 290 ezren már fel is vették a harmadik oltást. Az időseknek, a krónikus és a legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás is - írták.

Hétfőn megkezdődik az iskolai oltási akció, amelyre előzetesen 48 ezer diákot regisztráltak a szüleik. Emellett továbbra is lehet az interneten is regisztrálni a még beoltatlan 12 év feletti gyermeket, és számukra is nyitva van az időpontfoglaló. Az iskolai oltásokat augusztus 30. és 31., valamint szeptember 2. és 3. tartják az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával. Az oltás Pfizer-vakcinával történik - tették hozzá.

Felhívták a figyelmet, hogy a szülők visszajelzései alapján az iskolák összesítették az oltási igényeket, és a jelentkezők számától függően vagy a tanuló saját iskolájában vagy egy közeli iskolában jelölik ki az oltás helyszínét. A szülők az oltás pontos időpontjáról és helyszínéről külön értesítést kapnak. Az oltásra a 18 év alatti diáknak magával kell vinnie a kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozatot, a 18 évet betöltött diáknak a jelentkezési lapot. Ezeket a szülők e-mailben megkapták.

Az első oltást követően 3 hét múlva kerül sor a második oltásokra ugyanabban az iskolában, ahol az első is történt - írták. Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul, jelenléti oktatásban működjenek, hiszen a munkába járó szülőknek és a gyermekeknek is ez a legjobb. Ezért továbbra is az oltást javasolják, mind a diákok, mind a pedagógusok védelme érdekében.

A diákok és a pedagógusok átoltottságának köszönhetően az idei iskolakezdés jóval biztonságosabb, mint az egy évvel ezelőtti, amikor még nem volt vakcina és csak korlátozásokkal lehetett védekezni a vírus ellen

- emelték ki. Emlékeztettek arra, hogy lezárult a nemzeti konzultáció, amely a járvány utáni élet fontos kérdéseiről szólt. 1,191 millióan küldték vissza a kérdőíveket. Az eredményeket a kormány a szokásos módon ismerteti majd.

Az EU-n belüli utazásokhoz elérhető az uniós oltási igazolás - írták. Azoknak, akik unión belüli utazást terveznek, érdemes letölteniük vagy az eeszt lakossági portálra belépve kinyomtatniuk az uniós Covid-igazolást. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (145 573) és Pest megyében (112 683) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 889), Győr-Moson-Sopron (44 635) és Hajdú-Bihar megye (42 725). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 17 819 fertőzöttel.