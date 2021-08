Te is úgy érzed, minden bajod van ma? Itt az orvosmeteorológiai vészjelzés!

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. A melegfront hatására az érzelmi és értelmi egyensúlyunk könnyen kibillenhet megszokott állapotából, ezért ingerlékenység, sértődékenység többeknél tapasztalható. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható mind a munkában, mind pedig a járművezetéseben - írja a met.hu orvosmeteorológiai jelentése.

A keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (orr-, gyomor-, agyvérzés), és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások. Érzelmi egyensúlyzavarokra utal az a tény, hogy míg egyrészt sokan extrovertáltabbá válnak, másrészt melegfronthoz köthető a suicid eseményekben tapasztalható emelkedés is. Gyakoribbá válhatnak a lázas állapotok, illetve a gyulladásos és fertőző betegségek fellépése. Étvágytalanság is jelentkezhet.

Ami az időjárást illeti, ma és holnap is döntően napos, gomolyfelhős idő várható, de ma főleg északkeleten, valamint a Dunántúlon erősebb lehet a gomolyfelhő-képződés. Ezekben az országrészekben elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Ma az északnyugati szelet még többfelé erős széllökések kísérik, majd éjszakára mérséklődik a légmozgás.

Szombaton már csak a nyugati és északkeleti határvidéken lehet futó zápor. Már a déli szél élénkülhet meg a Dunántúlon. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul ma, és a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 27 és 33 fok között valószínű.