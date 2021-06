Súlyos rohamok gyötrik a Barátok közt korábbi sztárját: nem tudják, mi válthatja ki

Feldagadt száj, égő nyelőcső, viszkető és kiporosodott bőr. Ezeket a tüneteket produkálja Som-Balogh Edina, ha ázsiai ételt eszik. Ám, a dolog érdekessége, hogy nem mindig jön elő az allergia, így a színésznő nem tudja pontosan meghatározni, hogy melyik összetevőre érzékeny ennyire. Sőt, az allergiavizsgálat sem mutatott ki nála semmi rendellenességet. Három évvel ezelőtt, egy kínai büfés ebéd után jelentkeztek Edinánál először a furcsa tünetek.

Van egy ázsiai fűszer, amire allergiás vagyok, de a legérdekesebb az egészben, hogy én magam sem tudom melyik az – mesélte Edina az Ízvarázsló forgatásán.

Teljesen változó, hogy mikor jelentkeznek a tünetek. Biztos, hogy nincs benne mindegyik ázsiai ételben, mert ettem már thai tésztát külföldön is, ott nem lettem rosszul, de legutóbb egy belvárosi thai étteremben annyira erős volt az allergiás reakcióm, hogy azonnal kórházba kellett mennem. Feldagadt a szám, levert a víz, lángolt a nyelőcsövem, viszketett mindenem, és tele voltam duzzadt, piros foltokkal

– idézte fel a kellemetlen élményt a színésznő.

A kezdetekkor arra gondolt, hogy a rák, és a mogyoró az oka az egésznek, de később, próbálkozott ezekkel az ételekkel és nem történt semmi probléma. „Teljesen kiszámíthatatlan, hogy mikor, hogyan reagál a szervezetem. Próbálok vigyázni, de az a baj, hogy nagyon szeretem az ázsiai ételeket. Megnéztek nálam egy alap ételallergia vizsgálatot, amiben nem találtak kimagasló értéket, de erős ételallergia mutatkozott. Még nem néztem utána, hogy pontosan mire. Persze, lehetséges, hogy valamiféle keresztallergia, de ennyire már nem jártam utána, pedig rossz, hogy nem tudom, mivel kell vigyáznom. Általában azt csinálom, hogy, amikor elkezd zsibbadni a szám – ez az első tünet – akkor abbahagyom az evést” – tette hozzá Edina, aki azt is elárulta, hogy ma már egyre tudatosabban étkezik.

Magyar konyha helyett ma már tudatos táplálkozás

Régen nem érdekelt, hogy miből mennyi, és mikor. Abszolút a magyaros konyha alapján étkeztem, ahogy a családom is. Imádtam! Ám, ahogy múlik az idő, és egyre idősebb leszek, kezdek rájönni, hogy sokkal jobb, ha inkább kevesebb szénhidrátot fogyasztunk. Ennek nem csak az egészség az oka, hanem az is, hogy nem szeretnék elhízni. Egyre több alternatív alapanyagot használok, és ezt a gyerekek életébe is próbálom beépíteni. Nagyon szeretik a rántott húst, de már figyelek arra, hogy olyan lisztből, és olyan zsemlemorzsából csináljam, ami egészséges. Azt vettem észre, hogy ha nagyon jó az alapanyag, akkor nem veszik észre a különbséget

- mondta Edina, aki imádja a tésztás ételeket is, így külön öröm volt számára, hogy az Ízvarázslóban is egy ilyen receptet próbálhatott ki. „Izgultam egy kicsit, de amikor elolvastam az étel elkészítésének menetét, akkor már láttam, hogy nem lesz gond vele. Jól is sikerült, szerintem otthon is el fogom készíteni a családnak” – mesélte a színésznő, akiről az is kiderült a forgatáson, hogy szabályosan rosszul van az éles tárgyaktól.

„Én a késektől is rosszul vagyok, nem, hogy egy ilyen hosszú kardtól, ami tudom, hogy éles. Nagyon féltem, amikor Gábor csukott szemmel, egy hatalmas karddal elkezdte szétvágni a cukkinit a kezemben. Tudtam, hogy meg tudja csinálni, de akkor is rossz volt ott állni” – idézte fel a forgatást Edina, amikor a „házigazda” bűvész, Németh Gábor egy hajmeresztő trükköt mutatott be neki.