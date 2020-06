Tombol a hangyainvázió: brutális összegbe kerülhet az irtás, ha nem vigyázol

Akár panelben, akár kertes házban él valaki, könnyen előfordulhat, hogy egyik nap észreveszi, sárga színű, apró hangyák másznak elő a csempe fugaközeiből, vagy épp a fűtéscsövek mellől. Az első zsigeri reakció valószínűleg a legtöbb embernek az, hogy azonnal elrohan és beszerez valamilyen hangyairtó sprayt. Csakhogy ennél nagyobb baklövést el sem követhetünk.

Rovarok - akár panelben, tégla építésű lakásban vagy kertes házban él valaki - bármikor, bárhol felbukkanhatnak az életterünkben. Akinek van már tapasztalata, az a kis fekete hangyáktól nem is esik kétségbe, rengeteg trükk van, amelyek segítségével könnyen és gyorsan meg lehet tőlük szabadulni. Azonban a kisméretű, sárgás színű hangyák, néhány fekete, szárnyas hangya kíséretében már keményebb dió.

Olvasónk egyik nap arra ment be a mosdóba, hogy a csempe fugaközeiből 2-2,5 milliméter nagyságú sárgás színű hangyák özönlenek, több, kisebb-nagyobb méretű, fekete színű, szárnyas hangya kíséretében. Mivel a kis fekete hangyák ellen már bevált, ki is tett egy hangyairtó csalétket, csakhogy a rovarokat az tökéletesen hidegen hagyta. Nem mentek bele, nem foglalkoztak vele.

Némi internetes keresés után felmerült annak a lehetősége, hogy fáraóhangyákkal van dolga. Ez egy nagyon nehezen irtható fajta, hosszú időn keresztül képes megkeseríteni az ember életét. Egy-egy fáraóhangya bolyban több száz királynő is együtt élhet, folyamatosan gondoskodva az utánpótlásról. A kolóniák általában az épületek falába költöznek be, különösen a fűtő- és meleg vízvezetékek közelében telepednek meg.

Nem érdemes lefújni őket valamilyen könnyen beszerezhető hangyairtó spray-vel, ugyanis ha úgy észlelik, támadást indítottak ellenük, a kolónia több csoportra bomlik, szétválnak és újabb és újabb helyen jelennek meg.

Üzletekben kapható kifejezetten fáraóhangya-irtó csalétek, amely rovarnövekedést gátló szert tartalmaz, de nincs azonnali ölőhatása, épp ezért annak lehetősége is minimális, hogy észlelve a veszélyt, több, kisebb csoportra oszolva a lakás különböző pontjain jelenjenek meg. Viszont a szer meggátolja a királynők peterakását, illetve a lárvák fejlődését, aminek következtében a hangyaboly 12-14 hét alatt elhal. Csakhogy olvasónk esetében a hangyák ezt a csalétket is messziről elkerülték. Eddig olvasónk már 3000 forintot költött el teljesen feleslegesen. Nem volt más választás, szakember segítségét kellett kérni.

Hangya-kisokos





Magyarországon a legismertebb és leginkább előforduló hangyafajta

- a házi hangya (Lasius emarginatus),

- a gyepi hangya (Tetramorium caespitum),

- a fekete hangya (Lasius niger),

- a fáraóhangya (Monomorium pharaonis) és

- a Faodvasító lóhangya (Camponotus ligniperda).



A különböző fajok megkülönböztetése a laikusok számára nem triviális. A gyepi hangya például sok színváltozatban fordul elő, találkozhatunk világosbarna és egészen fekete egyedekkel is. A fáraóhangya dolgozói rendkívül aprók, kb. 2-2,5 milliméteresek, de ez igaz a gyepi hangyára is. Ezért fontos szakembert hívni, mert ő a méret, az ízeltség, a szín alapján be tudja azonosítani a fajt.