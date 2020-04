Operatív törzs: 20 idősotthonban jelent már meg a vírus

20 idősotthonban jelent már meg a járvány Magyarországon. A tisztifőorvos szerint eddig a Pesti úton 4 dolgozó is megfertőződött.

Cikkünk frissül...

Az ország élelmiszer-ellátása biztosított, mondta Zsigó Róbert államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján. Elmondta, hogy Magyarország élelmiszerbiztonsági rendszere is jól funkcionál, a Nébih felügyeli a termékeket. A járvány súlyos feladatok elé állította az élelmiszerlánc szereplőit, a vetőmagoktól kezdve a feldolgozókig. Ismertette, húsvét előtt a Nébih nagy ellenőrzést tartott a agyar boltokban, láttak jó példákat, de szabálytalanságokat is.

64 véletlenszerű helyen tartottak a boltokban ellenőrzéseket, különös tekintettel a csomagolatlan áruk védelmére, a berendezések tisztán tartására, a személyvédelemre. Sok helyen nem adtak kézfertőtlenítőt a bolt bejáratánál, de belül a legtöbb helyen gyakran és megfelelően takarítanak. Egyes súlyosabb szabálysértések esetében felszólításokat tettek, de összességében a boltok jól vizsgáztak az ellenőrzéseken. A szeszfőzdék átállhatnak a kézfertőtlenítők gyártására, a Nébih ellenőrzi, hogy erre alkalmas-e az az üzem.

A koronavírus járvány miatt a helyi termelők többsége is bajba került, nehezen találnak piacot. Ennek kapcsán egy fontos kezdeményezés is elindult: a lakosság és a termelők számára virtuális találkozási pontot hoztak létre, az őstermelőknek egy pár perces regisztráció után elérhető a felület a Nébih honlapján.

Müller Cecília ismertette az adatokat, majd elmondta, az elhunytak jelentős részénél más krónikus betegségeket is megállapítottak. 287-en gyógyultak ki a betegségből, és a tesztek száma is növekszik, már több mint 50 ezret végeztek. A tisztifőorvos szerint jelenleg 20 idősotthonban jelent meg a vírus, de sok helyen csak egy-egy esetet regisztráltak, az érintettet elkülönítették. A járványügyi vizsgálat megtörtént, az intézmények minden intézkedést meghoztak, a lakók biztonságban vannak.

A legtöbb fertőzött három, nagy létszámú otthonban van, tegnap a Pesti úton mindenkinél elvégezték a szűrővizsgálatokat, több mint 300 embernél végezték el a teszteket. A lakók közül sokan még kórházban vannak, így őket utólag tesztelik majd. A 274 idősből 58 volt pozitív, a dolgozók közül 4-en fertőződtek meg.

A tisztifőorvos szerint a főváros és Pest megye továbbra is vezeti a fertőzöttségi listát, de Fejérben és a határ mentén is magasabb az arány. 842-en vannak kórházban, a fertőzöttek közül 82-en vannak lélegeztetőgépen, és 40-es 50-es korosztályból is vannak súlyos állapotú betegek. Az idősotthonokban is zajlanak a tesztelések, folytatódni fog a fertőtlenítés is a Honvédség segítségével. Először ott, ahol már fertőzött személyt regisztráltak.

Ismertette, hogy a WHO magyarországi képviselője szerint hazánkban a mintavétel, a tesztelés módja és mennyisége elégséges. A legrosszabb forgatókönyvre való felkészülést is megfelelőnek vélte, de abban bíznak, erre nem lesz szükség. Hazánkban egy igazolt fertőzött környezetében 30 tesztet végeznek.

Kiss Róbert ismertette, a határokon kisebb fennakadások vannak csak, teherforgalom terén. A rendőrök ellenőriznek, figyelmeztetnek, bírságolnak, fel is jelentenek. 255 büntetőeljárás indult már, többek között rémhír terjesztésért.



Fotó: MTI/kormany.hu