Nem is ér semmit a koronavírus-gyorsteszt? Erre figyelmeztetnek a szakértők

A vér ellenanyag-szintjét mérő új módszer a megkérdezett mikrobiológusok és virológusok szerint sem megbízható a fertőzés kimutatására, egy hete - mindenfajta hírverés nélkül - mégis ezzel kezdte szűrni a fertőzésgyanús betegeket az OMSZ. Az új gyorsteszt veszélye, hogy sok esetben tévesen ad negatív eredményt, a fertőzöttek így egészségesnek gondolhatják magukat, és tovább fertőzhetnek.

Egy a hvg.hu-hoz jutott belső levelezésben az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének kutatói értekeztek arról, hogy a magánszolgáltatóknál elérhető, antitest alapú gyorstesztelés "igazából semmire nem jó, a vérben megtalálható ellenanyag ugyanis nagyrészt csak a fertőzés lezajlása után, igazából a gyógyult betegeknél jelenik meg". A módszer segítségével legfeljebb utólag azt lehet lemérni, hogy hányan fertőződtek át - és szereztek adott esetben védettséget egy újabb COVID-19 fertőzéssel szemben.

Csakhogy múlt hét óta már nem a magukat pénzért megnyugtatni kívánó páciensek problémája, hogy igazat mutat-e a teszt vagy sem: a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) közlése szerint az OMSZ speciális, mintavevő egységei a kezdetben alkalmazott, garatváladékból történt (úgynevezett PCR) mintavétel helyett egy ideje gyorstesztet (is) használnak, amely egy csepp vérből a szervezetben termelődött ellenanyagot mutatja ki a vírussal szemben.

Csakhogy ez a negatív eredmény nem jelenti azt, hogy olvasónk nem fertőzött, csupán azt, hogy aktuálisan nem volt nagy mennyiségű ellenanyag a szervezetében. Hogy mikor érdemes használni a tesztet, a forgalmazó válasza az, hogy szerológiailag kimutatható mennyiségű antitest akkor van jelen, amikor a szervezet a testhőmérséklet megemelkedésével reagál, vagyis akkor érdemes használni a tesztet, ha az embernek influenzaszerű tünetei vagy hőemelkedése/láza van.

A gyorstesztek általános alkalmazását eddig nem verte nagy dobra az NNK, csak az Országos Mentőszolgálat Orvosszakmai Osztály Szakmai Munkacsoportjának honlapján, eldugva lelhető fel, hogy a mintavevő egységek két kínai gyártó, az Anhui Deep Blue Medical Technology és Hangzhou Clongene Biotech COVID-19 IgG/IgM gyorstesztjét használják. A szerológiai módszerről az országos tiszti főorvos egyébként egy március közepi vírusinfón még úgy fogalmazott, hogy

az új koronavírus azonosítására jelen pillanatban csak az a biztos eljárás, ha a vírus örökítőanyagát mutatják ki a torokváladékból vett nyálmintából.

Müller Cecília érvelése szerint WHO is ezt fogadja el érvényes eredménynek, és részben erre hivatkozott a tiszti főorvos pár nappal később is, amikor azt fejtegette, hogy a magánlaborok eredményeit nem számolják bele a hivatalos adatokba, mert nem tekintik azokat hitelesnek.

Címlapkép: Getty Images