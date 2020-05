Nagy lehet a baj: ilyet számokat még nem látott a WHO sem az új koronavírus kapcsán

Százhatezer új koronavírus-fertőzöttet jelentettek világszerte az elmúlt 24 órában, a legtöbbet egyetlen nap alatt - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán, aggodalmát fejezve ki a szegény országok miatt, miközben a gazdag országok már kifelé haladnak a karanténból.

"Még mindig hosszú utat kell megtennünk a világjárványban" - mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója sajtótájékoztatóján. "Aggódunk a fertőzöttek számának növekedése miatt az alacsony és közepes jövedelmű országokban."

A legnagyobb aggodalmunk az, hogy az amerikai támogatás nagy részét a fejlődő országok megsegítését célzó programokra költöttük, más partnereket kell meggyőznünk, hogy továbbra is finanszírozni tudjuk azokat, akik a legsérülékenyebbek a világban - jelentette ki a WHO vészhelyzeti igazgatója.

A koronavírus-világjárvány Afrika fejlődését fenyegeti, és milliókat taszíthat mélyszegénységbe - figyelmeztetett az ENSZ-főtitkára. A járvány fokozhatja a hosszú ideje fennálló egyenlőtlenségeket, az éhezést, az alultápláltságot és a lakosság betegségeknek való kitettségét - mutatott rá António Guterres. Szolidaritásra kérte a nemzetközi közösséget, és jelezte: a kontinensnek 200 milliárd dollárra (több mint 64 200 milliárd forintra) lenne szüksége, hogy megbirkózzon a válsággal.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) korábban arra figyelmeztetett, hogy - a helyi kormányok válaszától függően - a járvány akár 190 ezer emberrel is végezhet 47 afrikai országban az első évben. Ugyancsak a WHO hangsúlyozta, hogy Afrika még évekig nyögheti a koronavírus társadalmi és gazdasági hatásait.

Világszerte a fertőzöttek száma meghaladta a 4,94 milliót, a haláleseteké 324 776 volt, a gyógyultaké pedig 1 717 407 a Johns Hopkins egyetem összesítése szerint. Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy megtiltja a beutazást az Egyesült Államokba Latin-Amerikából - jelentette ki maga az elnök, aki közölte: nincs még végleges döntés, de a kormányzat erősen fontolgatja az utazási tilalmat, különösen Brazília esetében. Brazília ugyanis a világon a harmadik olyan ország, ahol a legtöbb koronavírusos fertőzést diagnosztizálták. Az Egyesült Államokban kedd estig - a baltimore-i Johns Hopkins egyetem adatai szerint - több mint másfélmillió volt a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma, és 91 ezernél is többen haltak meg a Covid-19-betegségben.

A hivatalosan közöltnél akár háromszor is magasabb lehet az új típusú koronavírus miatt elhunytak száma Mexikóvárosban. A szövetségi kormány 1332 halálesetet jelentett az új koronavírussal összefüggésben, de halotti bizonyítványokban orvosok 4577 alkalommal jegyezték fel a koronavírust a halál biztos vagy feltételezhető okaként. Ha beigazolódik a gyanú az azt jelenti, hogy az országban nem 5666 ember halt meg Covid-19-ben, hanem legalább 8911.

Az EU további 50 millió eurót különít el humanitárius segítségnyújtásra a válsággal küzdő, kiszolgáltatott csoportokat támogatják, különösen az afrikai Száhel-övezetben és a Csád-tó térségében, a Közép-afrikai Köztársaságban, az afrikai Nagy-tavak régiójában, Kelet-Afrikában, Szíriában, Jemenben, a palesztin területeken és Venezuelában élőket, valamint a Mianmar és Banglades területén élő rohingjákat.

Az Európa Tanács emberi jogi biztosa szerdán élesen bírálta az egyes európai államokban az idősotthonokban kialakult járványügyi helyzetet és sürgős változást sürgetett. Dunja Mijatovic szerint a magas halálozási arány ezekben az intézményekben részben a rossz felkészültségre, részben pedig az állami támogatás hiányára vezethető vissza.

Olaszországban továbbra is stabil a halálozások száma, de az új fertőzötteké csökken. A polgári védelem adatai szerint a halálos áldozatok száma 161-gyel a keddi 162 után 32 330-ra nőtt, az aktív betegek száma egy nap alatt 65 129-ről 62 752-re csökkent. Az új fertőzöttek száma szerdára 665-tel nőtt a keddi 813 után, és az összes fertőzött - a haláleseteket és a gyógyultakat (132 282) is beleszámítva - 227 364 volt. Június 3-án megnyitják az ország összes repülőterét.

Spanyolországban már negyedik napja maradt száz alatt a napi halálozás, melyre utoljára több mint két hónapja, a járvány kezdetén volt példa. A koronavírus eddig 27 888 ember halálát okozta. A regisztrált fertőzöttek száma 416-tal emelkedett egy nap alatt, összesen már elérte a 232 555-öt.

A francia katolikusok üdvözölték az államtanácsnak azon döntését, amely elrendelte a koronavírus-járvány miatt a vallási szertartásokra még márciusban bevezetett tilalmak enyhítését, a többi keresztény, valamint zsidó és a muzulmán vezetők viszont óvatosabbnak mutatkoztak.

Hollandiában szerdáig 5715 ember halt bele a Covid-19-fertőzés szövődményeibe és 44 249 embert diagnosztizáltak a SARS-CoV-2 nevű vírussal. Az országban feltehetően nyércek fertőztek meg az egyik nyérctenyészet alkalmazottját az új típusú koronavírussal - közölte Carola Schouten mezőgazdasági miniszter a parlamenthez intézett levelében.

Észtországban már tesztelik a világ egyik első, a koronavírussal szembeni védettséget igazoló digitális okmányát, amelyet azért fejlesztettek ki, hogy segítsék a dolgozók biztonságos visszatérését a munkahelyekre. Szlovákiában enyhítettek a korlátozásokon, de meghosszabbították a határellenőrzést, Szerbia enyhít a határellenőrzésen.

Ukrajnában 19 ezer fölött a fertőzöttek száma, az elnök újabb korlátozásenyhítéseket jelentett be. Oroszországban a fertőzöttek száma meghaladta a 300 ezret, a napi új esetek száma viszont szerdán az eddigi legalacsonyabb volt. Üzbegisztánban nem tartják meg az érettségi vizsgákat a koronavírus-járvány miatt Dél-Koreában elkezdtek kinyitni az iskolák, miközben újra sok fertőzöttet találtak.

Címlapkép: Getty Images