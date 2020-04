Magyar allergiások figyelem: így lehet a legkörültekintőbben védekezni a koronavírus-járvány idején

Ismét koronavírus-sajtótájékoztatót tartott az Operatív törzs. Mutatjuk az április 22-i fejleményeket.

Még bármilyen forgatókönyv elképzelhető a második hullámmal kapcsolatban

Nem tudjuk, hogy lesz-e újabb hullám. Az egyik variáció, hogy mivel sokan megfertőződnek, ezért később már nem tud terjedni, de a második forgatókönyv szerint az is lehetséges, hogy szezonális betegséggé válik, és nem okoz olyan nagy panaszokat.

Magyarországon van már újrafertőződött?

Más országban már volt ilyen, de Magyarországon még nem regisztrálták - mondta el Müller. A vírus a szervezetnek az immunrendszerre gyakorolt hatása nagyon különböző egyénenként. Így vélelmezhetjük azt, hogy nem alakul ki tartós védettség. Az elvi lehetőség megvan erre - mondta.

Ezért ha valaki szoros kontaktusnak minősül, akkor az egyszer már felgyógyultat újra karanténba helyezik.

Az idősek otthonában nincs látogatás, de csomagot lehet vinni

Az intézményekben látogatási tilalom van, ettől függetlenül még csomagot lehet bejuttatni - mondta el Müller. Az a gyakorlat alakult ki az egyik idősek otthonában, hogy névre szólóan beviszik azt.

Az ápolási idő relatíve hosszú

Csak a kórházban kezeltekről tudunk nyilatkozni, de ők eleve azért kerülnek oda, ami kórházi felvételt tesz szükségessé. Ez már magában is azt jelenti, hogy az ő állapotuk súlyosabb - ezért az ápolási idő több hét is lehet.

Mennyivel lehet több beteg, mint amit ismerünk?

Mindenki tudja, hogy a fertőzöttek száma a többszöröse a regisztráltaknak, és a járványügyi szakemberek kérdések arra, hogy mekkora az átfertőzöttség - ezt úgy tudjuk meg, hogy az ellenanyagot kimutatják. Ezt majd a járvány után fogják elvégezni.

Szükséges utókezelés a gyógyultaknak?

Az utókezelésről minden esetben az orvosnak kell döntenie - mondta el Müller.

Melyek a maszkviselés pontos szabályai?

Sokan lehúzzák a maszkot az álluk alá, mert zavarja őket, hiszen nincsenek hozzászokva az állampolgárok. Ha az orr alá és a száj alá húzza a maszkot, akkor a saját bőréről akár újrafertőzheti magát.

A helyes maszkviselés azt takarja, hogy eltakarják az orrukat és a szájukat. Azokon a maszkokon, amelyeken van egy kis fémbetét, azokat könnyebb rögzíteni az orra. A maszkot addig kell használni, ameddig a szabadban vagyunk, közben nem szabad levenni. Ne nyúljunk alá - mondta Müller.

Azt is elmondta, hogy a meleg időben hordott rövidebb ruhák miatt nincs gond, hiszen a bőrön át nem kapható el a fertőzés.

Mennyire hordozzák a friss gyümölcsök a vírust?

A kérdésre válaszul Müller Cecília elmondta, hogy a friss gyümölcsök tartalmaznak a felületükön valamilyen szennyeződést. Jó alaposan meg kell ezeket mosni folyóvízben, majd lecsorgatva fogyaszthatók. De semmi extra dolog nem szükséges a koronavírus helyzetben - mondta el Müller.

Csökken a házi karanténok száma

A mai napon 11 049 a házi karantén van érvényben, de folyamatosan csökken ez a szám. Az elmúlt 24 órában 14 esetben tapasztalt a törzs magatartás-szegést. Március 12. óta látha el a rendőrség az ellenőrzést, 1000 felett van a szabályszegések száma.

A kijárási korlátozások esetén 300 felett van a helyszínbírságok és 300 fölött a feljelentések száma, az összes intézkedés száma pedig 28 ezer felett van. A járványügyi szabályok megsértése során 600 felett van az intézkedések száma.

A határforgalom tekintetében Röszkénél és Hegyeshalomnál lehet fennakadás.

Ismét érkeztek egyéni védőfelszerelések

Tegnap 4 járat érkezett Ferihegyre, ebből 3 járat több tonna egyéni felszereléseket hozott, egy járat pedig lélegeztetőgépeket hozott. A mai napon is érkeznek járat, és 3 millió feletti maszkot, több mint 2 millió kesztyűt hoz az országba, valamint további lélegeztetőgépet.

Ezek is elsősorban az egészségügyi dolgozókhoz kerülnek. A MOL kézfertőtlenítői a tegnapi napon megérkeztek, a mai napon a Waberer's szállítja ki ezeket.

A foglalkozás-egészségügyi ellátók végezzék el a vizsgálatokat

Fontosnak tartja ezt Müller, kizárólag az időszakos vizsgálatoknál van halasztási lehetőség. Fontos ugyanis, hogy a munkavállalók tudjanak dolgozni.

A krónikus megbetegedésben szenvedőkhöz, allergiásokhoz szól Müller

Nagyon sokan vannak, akik ide tartoznak, és emiatt veszélyeztetettnek számítanak. Ezért arra kér Müller, hogy fokozottan figyeljenek az alapbetegségeik karbantartására. Figyeljenek az étkezésre, a mozgásra, hogy ne lépjen fel egy akut szituáció, amikor gyors segítségre van szükség. Ehhez vegyék igénybe az ellátórendszert most is - mondta Müller.

Ilyen az allergiások problémaköre - elindult a szezon. Figyeljenek ők is magukra, a pollenszórást megelőző két hétben már nekik egyfajta megelőzés szükséges. Az aktuális pollenszórásról az NNK honlapján tájékozódhatnak a betegek - hívta fel a figyelmet Müller.

A hasznos tanácsokat kérem, hogy fogadják meg. Most fokozottan figyeljenek oda a problémára

- mondta Müller.

Az allergiások inkább éjszaka szellőztessenek, mert olyankor alacsonyabb a pollenmozgás a levegőben. Gyakran mossanak kezet, a hazaérkezéskor pedig zuhanyozzanak le, váltsanak ruhát, és naponta mossanak hajat - kéri a tisztifőorvos. Mindent nedvesen tisztítsanak, naponta mossanak párnahuzatot, az ágyneműt is cseréljék gyakran. Fontos az alapos porszívózás is.

Ha ezzel nem sikerül uralni az allergiát, akkor gyógyszeres kezelésre is szükség lehet.

A háziorvosok végzik a munkájukat

Minden kontaktust el kell kerülni, ahol a fertőzés átadása megtörténhet, a háziorvosok ezért részben vizsgálnak csak, munkaidejük másik részében viszont konzultációra kerül sor. Müller szerint van példa rá, hogy "kiválóan meg tudják oldani ezt a feladatot."

Jó szolgálatot tesz az elektronikus szolgáltatói tér, mert a vények felírása is könnyedén megy most.

Tovább ellenőrzik az idősotthonokat

Ellenőrzik az otthonok felkészültségét, a tárgyi- és személyi feltételeket, amelyek az intézkedések végrehajtását szolgálták - mondta Müller. A Honvédség folytatja az otthonok fertőtlenítését az intézményvezetőkkel összehangolva. Elsősorban a közös használatú tereket fertőtlenítik, legtöbb helyen például az éttermeket nem is használják. A fertőtlenítés időpontját egyeztetik - mondta el a tisztifőorvos.

Ott kezdik, ahol már volt fertőzött. Az egyéni védőeszközök kiszállítása folyamatosan zajlik. Most 1,3 millió maszk kerül kiszállításra.

Az ágyfelszabadítások megtörténtek

A Pesti úti Idősotthon fertőtlenítése megtörtént, jelen tudásunk szerint 284 fertőzött van, és 28-an hunytak el az intézményből. Országszerte készülnek az egészségügyi intézmények az ágykapacitás bővítésével - az 50%-os ágykapacitás felszabadítás megtörtént, és egyben kevés helyről kellett betegeket hazaküldeni ennek keretében, hiszen a kórházi ágyak kihasználtsága 60%-körül volt.

Kizárólag orvosszakmai döntés képezi ennek az alapját - senki nem küldhető haza, akinek egészségkárosodása lenne emiatt - mondta el Müller.

Müller Cecília ismerteti az adatokat

Napról napra nő a gyógyultak száma - mondta Müller Cecília, amellett, hogy a fertőzések száma is nő. A 295-re nőtt a gyógyultak száma, és ez örvendetes hír a tisztifőorvos szerint. Köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak és az állampolgároknak, akik nehezen viselik a korlátozásokat, de betartják.

A laboratóriumok 0-24-ben végzik a vizsgálatokat, így már 52 ezernél több tesztet is végeztek - mondta el.

A vizsgákról beszélt az ITM államtitkára

A szakmai vizsgákkal kapcsolatos javaslatát Schanda Tamás most teszi meg az ITM a kormánynak. Arra kéri az intézményeket, hogy a vizsgákat csak májusi érettségi után szervezze meg. A javaslatuk alapján a vizsgákat csak kis létszámban, a távolság biztosításával lehet majd megvalósítani.

Az államtitkár szerint az oktatásban jól működik a digitális átállás. Azt mondta Schanda, hogy több mint 75 ezer fiatalt segítenek hozzá a diploma megszerzésével a nyelvvizsga-követelmény eltekintésétől.

A diplomák kiadását az intézmények megkezdték, de sok esetben szükség van adategyeztetésre. Jön az online nyelvvizsga is - mondta az államtitkár.

A diákhitel kerete legfeljebb 500 ezer forint lesz, a felnőttképzésben résztvevők számára 2 millió 500 ezer forint. A következő tanévben a diákhitel 1-ből akár másfél millió forintot is felvehetnek. Kamatmentessé tették a nyelvtanulási diákhiteleket, de ezt májustól kivezetik a rendszerből.

A felsőoktatási felvételi folyamat zajlik

Mindent megteszünk annak érdekeében, hogy a magyar fitalok most is versenyképes tudásra tegyenek szert - mondta el Schanda Tamás, az ITM államtitkára. A felsőoktatásban is zajlik a felvételi folyamat, a fiatalok online ellenőrizhetik és módosíthatják adataikat - ismertette az államtitkár. Az elektronikus rendszerben a felvételizők figyelemmel kísérhetik a jelentkezésük folyamatát. Azt kéri, hogy mindenki alaposan nézze át, mire van szüksége a sikeres felvételihez - mondta.

Az élet védelme a legfontosabb, de a felsőoktatásba most jelentkezők a garancia arra, hogy a gazdaság fejlődése a jövőben is garantált.

Címlapkép: Getty Images