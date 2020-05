Kígyozó sorok a szakrendelőknél: erre nem készült fel az ellátórendszer

A járó és a fekvő betegeket ellátó intézményeknek maguknak kell levenniük vagy megszervezniük a mintavételt az orvosi beavatkozáshoz szükséges koronavírus-teszthez. Három nappal az egészségügyi ellátás újraindítása után kapták meg a hazai kórházak a Kásler Miklós humánminiszter által jegyzett legújabb eljárásrendet, amely eligazít az új szabályokkal kapcsolatos gyakorlati tennivalókról.

A koronavírus-fertőzöttséget kizáró, és az orvosi beavatkozás feltételeként szabott vírusteszt elvégzéséről az egészségügyi intézményeknek kell gondoskodniuk - írja a Népszava. A kórházaknak tegnap eljuttatott, Kásler Miklós humánminiszter által jegyzett eljárásrend szerint a járó és a fekvő betegeket ellátó intézményeknek maguknak kell levenni vagy megszervezni a mintavételt a teszthez.

A mintavételre a kórházaknak, szakrendelőknek külön helyiséget és a védőruházatot is biztosítaniuk kell. Az utóbbiak beszerzésében az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz kell fordulniuk az érintetteknek. A vizsgálathoz szükséges mintavevő csomagokat a megyei kormányhivatalok biztosítják az intézményeknek. A már levett mintákat az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által akkreditált laborok vizsgálhatják. (A mentőszolgálat által levett minták eredményére jelenleg 72 órát kell várni, mert nem elég a laborkapacitás.)

Az eljárásrend szerint a beavatkozás elvégzéséhez egyetlen negatív eredmény is elegendő. A vírusmentesség igazolásához egyébként kettő negatív leletre van szükség.

A fogászatoknál - az eredeti irányelv korrekciója után - már nem minden fogászati kezeléshez, hanem csak a koronavírus-gyanúsnak látszó pácienseknél kötelező a PCR-teszt. Őket haza kell küldeni azzal, hogy telefonon jelentkezzenek a háziorvosnál, aki értesíti a mentőket, és elvégzik a mintavételt. A tesztek eredményéről a betegek a háziorvosuknál, illetve az EESZT-n (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) keresztül kaphatnak visszajelzést.

Az ellátók arra panaszkodnak: túl hirtelen és túl sok előírásnak kell megfelelniük. Hétfő óta mindenütt kötelező a lázmérés, de a hozzávaló eszközt sehol nem lehet beszerezni. Az egyik szakrendelő igazgatója például otthonról hozta be a saját célra hetekkel korábban vásárolt hőmérőjét, most is ezt használják a bejáratnál.

A csendes hétfő és keddi nap után szerdán már kígyózó sorokban várták az emberek, hogy bejussanak egy-egy fővárosi szakrendelésre. Volt aki csak egy korábbi leletért, vagy vérvételre áll be a sorba, volt aki azt hitte, most már találkozhat a háziorvosával, ha idejön. Csakhogy egyelőre valamennyi orvosi váróba csak egy úgynevezett előszűrés után lehet belépni, és csak annak, aki előzetesen kapott időpontot.