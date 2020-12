Karantén-készletek, olcsó új autó és óraátállítás: 2020 legjobb cikkei a Pénzcentrumon

Nem meglepő, hogy 2020-ban a koronavírus uralta a magyar médiát: ez a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeinek toplistáján is meglátszik. Tudjuk-tudjuk, így év végére már mindenkinek tele a hócipője a járványhírekkel, és a legtöbben inkább elfelejtenék a 2020-as évet. Most összeszedtük, melyek voltak a legolvasottabb, legérdekesebb cikkek az idei évben a Pénzcentrumon, amelyek - egy kakukktojás kivételével - nem a járványhoz kapcsolódtak.

Koronavírus: karantén esetén ilyen élelmiszer, háztartási cikk legyen otthon nagy mennyiségben - túlélőkészlet

A kivételt rögtön az elején ellőjük, mert rengetegen olvasták. Februárban a járvány már Európában is jelen volt, sorra jelentették be a lezárásokat, ezért a Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb dolgokat, amelyeket érdemes beszerezni karantén esetére.

Alig ismert gyorshajtás-szabály szedi áldozatait: rengetegen hibáznak, meg is fizetnek érte

Nagy port kavart az a cikk is, amelyben arra hívtuk fel a figyelmet, hogy sokan beleesnek abba a csapdába, hogy azt hiszik, általánosan elfogadott szabály a magyar utakon, hogy a megengedett sebességet valamilyen mértékben át lehet lépni, van egyfajta tűréshatár, ami alatt nem büntetnek meg. Ugyanitt hibázott olvasónk is, akit meg is büntetett a rendőr. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértő szerint rengetegen nincsenek tisztában azzal, hogy mik is a szabályok. Ezeket tettük tisztába.

Nem tudnak lépést tartani a magyar vásárlók a kasszásokkal: ezt rontja el a legtöbb vevő

Te is észrevetted, hogy sok boltban még el sem pakoltad rendesen az ásványvizet, kenyeret, a kasszás már le is húzta a teljes nagybevásárlást. A belső verseny és a feszített munkatempó kényszeríti kapkodásra az Aldi és a Lidl pénztárosait. Számos vásárlónak okoz frusztrációt, hogy képtelenség lépést tartani a kásszás tempójával a pakolás terén: az optimalizált méretű és többszörösített vonalkódok, a nagyobb szkennerek vagy a szűkített rakodóhely miatt. A vásárló és pénztáros közti lappangó konfliktus ezáltal új szintre lépett.

Ezzel a módszerrel 12,5 év múlva nyugdíjba mehetsz: lényegtelen, hány éves vagy

Sokan álmodoznak arról, hogy nem várnak 60-70 éves korukig, hanem már korán nyugdíjba vonulnak. Elsőre ugyan lehetetlennek tűnik, azonban a valóságban egyáltalán nem kizárt, hogy már a harmincas éveinkben se kelljen dolgoznunk. Erre kiváló példa Takács Szabolcs is, aki 34évesen "nyugdíjazta" magát. Módszeréről még a hazai egyetemek is felfigyeltek.

Zsírúj autó 3,5 millió forint alatt? Nem vicc, ott állnak a raktárban, bárkinek odaadják

Készletakciókkal igyekeztek fellendíteni a piacot a gyártók, emellett helyet kell csinálni a telepeken az újabb kocsiknak, hiszen az üzemek is lassan újraindultak. A Pénzcentrum körülnézett a készletakciók között, elég brutál kedvezményeket találtunk!

Kisöprik a magyar boltokból a közismert trappista sajtot: jön az új szabályozás

Várhatóan 2020 végére eltűnik majd a ma ismert trappista sajtok jó része a boltok polcairól. Az év végén ugyanis már életbe léphet az a szabálymódosítás, melynek értelmében a trappista sajt előállításához sokkal szigorúbb kritériumoknak kell megfelelniük a gyártóknak, mint azt sokan manapság teszik. Szakértőkkel beszélgettünk a trappista sajt magyarországi jövőjéről, az árak várható alakulásáról, valamint arról is hogyan lehet megugrani a magasabb minőségi elvárás követelményeit.

Guruló koporsók: ezekkel az autókkal baleseteztek a legtöbbször itthon - márkalista

Kiderült, hogy bár az Opelek balesezetek tavaly a legtöbbet hazánkban, arányaiban mégis a BMW-kel történt a legtöbb regisztrált eset Magyarországon. A statisztikákban látszik, hogy a halálos balesetek száma a Volvók esetében volt a legkevesebb (nulla), 10 ezer példányra vetítve a legnagyobb arányban pedig az Audikkal történt tragédia 2019-ben.

Csakhogy kiderült az igazság a magyar óraátállításról: sokan gyűlölni fogják

2021-től ugyanis végleg megszűnhet az óraállítgatás intézménye, és a sokak által gyűlölt módosítgatósdi végre tényleg mehet a levesbe. Igen ám, de melyik időszámítás álljon be véglegesen? A tudomány szerint a téli időszámításra kellene áttérnünk, míg a nép inkább a nyári felé hajlana, és akkor még ott vannak a döntéshozók is, akiknek gyakorlatilag mindegy, csak az egységes piacok ne legyenek ennek a vesztesei. A küzdelem tehát nyíltsisakos, és mi totálisan a közepében vagyunk.

Kiderült a D-vitamin titok: ezt rengetegen elrontják, csak későn kapnak észbe

Téli időszakban megnő a kereslet a D-vitamin tartalmú készítmények iránt, hiszen sokan tudják, hogy ősz végétől sokkal kevesebb a napsütéses órák száma, emiatt pedig a szervezet nem tud eleget előállítani a fontos vitaminból. Ezért fontos táplálkozás vagy étrend-kiegészítők útján pótolni a szükségleteket. Azonban azzal már sokkal kevesebben vannak tisztában, hogy mekkora mennyiségben érdemes szedni a D-vitamint, hogy betegség esetén növelni kell-e az adagolást, milyen formában a leghatásosabb. A Pénzcentrum kérdéseire a D-vitamin szedésének titkairól a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai elnöke, dr. Marjai Tamás válaszolt.

