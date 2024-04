Több boltjában is új kasszákat vezetett be az Aldi: sokan nem örülnek, rengeteg a hiba

Az Aldi Sür több németországi üzletében is bevezette az úgynevezett dupla kasszákat. Ezek egyszerre gyakorlatilag két vásárlót is ki tudnak szolgálni, sokan viszont nem örülnek ennek – írja a 444.hu

Egyes németországi egységeiben úgynevezett dupla kasszákat vezetett be az Aldi Sür diszkontlánc. Ezeknek a lényege az, hogy egy pénztáros egyszerre szinte két vevőt is ki tud szolgálni. Például míg az egyik vásárló elrakja és kifizeti a vásárlását, addig a pénztáros már a másik vásárló áruját szkenneli. Az új kasszákkal kapcsolatban azonban több alkalmazott is panaszkodott, ugyanis ezeket a berendezéseket véleményük szerint nehéz használni.

A működés lényege, hogy a miután a pénztáros beolvasta az egyes vásárló összes áruját, hátat fordít neki, hogy átvegye a kettes vásárló vásárlásait. A pénztárszalag melletti kijelzőnek mutatnia kellene, hogy az egyes vásárló valóban fizetett-e. Ha minden működik, egy pénztáros több vásárlót is ki tud fizetni. Ha azonban bárhol fennakadás van, a rendszer gyorsan összeomlik. Egy pénztáros, aki több mint húsz éve dolgozik az Aldinál, azt mondta, az új pénztárgépekkel már nem tud jó munkát végezni, nagy a nyomás, a hibák elkerülhetetlenek.

