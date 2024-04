2,5 millió magyarra vár a földi pokol a következő hetekben: ezt át kell vészelni

Hazánkban közel 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben és minden tizedik magyar allergiás a parlagfűre. Sajnos elmondható, hogy az allergiás megbetegedések száma jelentősen emelkedik az elmúlt években, évtizedekben. A keresztallergia pedig nemcsak kellemetlen tüneteket, hanem a páciensek számára kedvelt ételek teljes elhagyását is szükségessé teheti – sokszor feleslegesen, hiszen az eddig elérhető allergiavizsgálatok nem tudták teljes bizonyossággal kimutatni, hogy pontosan milyen komponensre és milyen mértékben allergiás a beteg. Egy újgenerációs allergiavizsgálat most megoldhatja ezt a problémát. Szakértővel jártuk körbe a keresztallergia okait és a lehetséges terápiás módokat.

Miért lesz valaki allergiás? Az allergia egy túlérzékenységi reakció, a szervezet fokozott immunválasza olyan anyagokkal szemben, melyek egészséges embereknél nem okoznak tüneteket, mondja Dr. Bartók Róza orvos, a SYNLAB sportdiagnosztikai tanácsadója. Az allergiás megbetegedések kialakulásához genetikai fogékonyság, öröklött tényezők és feltehetően bizonyos környezeti hatások jelenléte is szükséges. Ilyen környezeti faktor lehet többek között a légszennyezés, az anyatejes táplálás hiánya, a szükségtelen antibiotikum-szedés, a városi életmód, vagy a túlságosan steril, zárt térben való egész napos tartózkodás. Gyermekek esetén különösen ajánlott minél több időt a természetes környezetben, szabad levegőn tartózkodni.

Mit jelent a keresztallergia és milyen tünetei vannak?

Sokan tapasztalják, hogy akkor is megjelenhetnek allergiára utaló tünetek, amikor a levegőben nem mérhető nagyobb pollenkoncentráció. E mögött feltehetőleg keresztallergia áll, ami azt jelenti, hogy bizonyos ételek fogyasztásakor a szervezet nem tud különbséget tenni az allergizáló pollen és az adott étel között, mert azok kémiai szerkezete annyira hasonló. A keresztallergiának több típusát ismerjük, leggyakoribb a pollen-étel keresztallergia, például a parlagfű-görögdinnye-sárgadinnye-paradicsom-uborka kombináció, de sokan szenvednek tünetektől nyírfavirágzás idején, ha mogyorót, mandulát, diót, kivit vagy avokádót fogyasztanak.

A légúti allergia vagy más néven a pollenallergia tünetei az orrfolyás, orrdugulás, szemviszketés, tüsszögés, köhögés. A pollen-pollen keresztreakciók tünetei egymástól megkülönböztethetetlenek. Pollen-étel keresztreakciók esetén viszont a pollennel keresztreagáló étel fogyasztását követően szájüregi panaszok jelentkeznek, szájnyálkártya- és garatviszketés, bizsergő érzés, esetleg a szájban jelentkező kiütések, a nyelv, ajkak enyhe dagadása, vagy hasi görcsök is előfordulhatnak. Az étel okozta keresztreakciók tehát enyhe, de egyértelműen felismerhető tüneteket okoznak.

Így csökkentheted az allergia kialakulásának esélyét

Kevesen tudják, hogy a megfelelő D-vitamin-szint védő hatású az allergia kialakulásával szemben, így felnőttkorban is javasolt a pótlása. Ismert allergia fennállásakor is jótékony hatású a D-vitamin, mérsékelheti az allergiás tüneteket, mivel gyulladáscsökkentő és immunerősítő hatása van. A felnőtt lakosság jelentős része D-vitamin hiányos, még táplálékkiegészítők szedése mellett is, hiszen az optimális D-vitamin-szint elérése nemcsak genetikai tényezőktől, hanem a felszívódás hatékonyságától is függ. Ezért érdemes személyre szabni az alkalmazott dózist – szerencsére a D-vitamin-szint ellenőrzése egy egyszerű vérvétellel megoldható.

Ha tudod, hogy mire vagy allergiás, akkor érdemes mindent megtenni, hogy elkerüld az adott allergént vagy legalább csökkentsd a koncentrációját. Ez megteheted például légtisztító segítségével, ha por- vagy pollenallergiád van. Pollenszezonban ajánlott a gyakori hajmosás és a szabadtéren viselt ruhák gyakoribb mosása. A panaszokat okozó, ismert ételallergének kerülésének szerepe egyértelműen fontos, erre érdemes figyelned akkor is, ha étteremben étkezel. A tünetek csökkentésére, megelőzésére szolgálhatnak az antihisztaminok is, melyeket érdemes még a tünetek megjelenése előtt elkezdeni szedni, tehát amennyiben valaki a parlagfűre allergiás, érdemes már augusztus elején elkezdeni az antihisztamin szedését.

Ha allergiás tüneteket tapasztalsz, ezt érdemes tenned

Bizonyos hónapokban, évszakokban visszatérő légúti tünetek esetén allergológus szakorvos felkeresése ajánlott, aki célzott segítséget tud nyújtani a kivizsgálásban. Pollenallergiára utaló tünetek mellett a légúti allergének vizsgálata javasolt, az ilyen allergiapanelek a Magyarországra jellemző füvek és fák pollenjei mellett tartalmaznak penész-, poratka- és állatszőr-allergia laboratóriumi vizsgálatára alkalmas antitesteket is. Ezen felül bőrtesztek elvégzésére is szükség lehet, ez a típusú teszt viszont allergiaszezonon kívül javasolt. Ha hasmenést, csalánkiütést, ekcémát, szájnyálkahártya-duzzanatot, asztmás tünetet tapasztalsz, akkor ételallergia lehetősége is felmerül. Ebben az esetben az ún. nutritív panel elvégzése javasolt, melyben a tej és tojás mellett zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék és diófélék vizsgálatára is lehetőség van. Az allergiavizsgálatok elvégzése hosszan fennálló bőrtünetek, például ekcéma fennállása esetén is ajánlott. Bőrtünetek mellett szintén szóba jöhet speciális bőrtesztek elvégzése is.

Újgenerációs terápia az allergiás tünetek visszaszorítására

A kellemetlen tüneteket jellemzően tabletta vagy orrspray formájában bevihető antihisztaminnal, vagy szteroidtartalmú készítményekkel lehet csökkenteni. Allergológus szakorvos javasolhat allergénspecifikus immunterápiát, ami általában egy hosszabb kezelést jelent. Ennek során az allergént tisztított formában, növekvő dózisban kapja a páciens, így a szervezet megtanulja tolerálni az addig tüneteket okozó ételallergént vagy pollent. Sajnos ezzel a módszerrel nem minden esetben érhető el a kívánt tünetmentesség. Amennyiben ételallergia, vagy pollen-étel keresztreakciók okozzák a tüneteket, célzott diétás változtatások is szükségesek ahhoz, hogy a páciens tünetei csillapodjanak vagy végleg megszűnjenek.

A közelmúltban megjelentek az újgenerációs multiplex allergia tesztek, melyek előnye, hogy nemcsak a megszokott allergénkivonatokat vizsgálják, hanem azok komponenseit is. Így egyetlen vérvételből csaknem 300 allergén kimutatására nyílik lehetőség. A multiplex teszt választ ad arra, hogy légúti-, vagy ételallergiáról van-e szó, illetve hogy mennyire erős az ezek általi keresztallergia, vagy fennáll-e rovarméreg allergia is. Ezzel a teszttel elkerülhetők a felesleges diétás megszorítások, sőt, választ ad arra is, hogy az adott allergia kinőhető-e a későbbi életkorban. A teszt választ tud adni arra, hogy ételallergia esetén teljesen kerülni kell-e az adott allergént vagy csak csökkenteni a fogyasztását. Valamint azt is meg tudja állapítani, hogy az adott allergén hőre érzékeny-e. Ha az, akkor az adott étel hőkezelt formában történő fogyasztása biztonságos lehet, míg nyersen panaszokat okoz. Ez az információ jelentős javulást okozhat az allergiás beteg életminőségében, hiszen kiderülhet például, hogy az addig nyersen panaszokat okozó almát kompót formájában biztonságosan fogyaszthatja. A multiplex teszt teljeskörű allergológiai kiértékeléssel is kérhető.