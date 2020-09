Figyelmeztet Szlávik János: az influenza és a koronavírus együtt sokkal súlyosabb

A koronavírus sokkal súlyosabb, mint az influenza, akár 10-20-szor is halálosabb lehet ez a fertőzés - hívta fel a figyelmet az ATV Egyenes beszéd című műsorában Szlávik János infektológus. A szakember egyúttal javasolta, hogy aki teheti, oltassa be magát az influenza ellen.

A Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint a járvány második hulláma könnyebb számukra, mert már rengeteg tapasztalattal rendelkeznek. A kórházban folyamatosan növelni fogják a kapacitásokat, hogy el tudják látni a betegeket - tette hozzá a műsorban. Arról is beszélt a szakember, hogy a járványgörbe ellaposítása a járványügy dolga, ha úgy alakul a következő napokban, hetekben, hogy szigorúbb intézkedések kellenek, akkor azt meg fogják tenni a hatóságok.

Ha a jövőben szükség lesz szigorító intézkedésekre, Szlávik szerint lehet gátolni még a nagyobb rendezvényeket és a maszkviselést is szigorúbban lehet ellenőrizni - vélekedett. Azt is megjegyezte, hogy a tavaszi szigorú intézkedéseket nem lehet megtenni, mert látni kell, hogy mit hoztak azok a teljes lezárások.

Szlávik János haragszik azokra, akik azt mondják, hogy a koronavírus csak picit súlyosabb, mint az influenza vagy olyan, mint az influenza. Ez egyáltalán nem igaz - húzta alá. Szlávik János elmondása szerint, bár az influenza több embert betegít meg, az influenza halálozása viszont tizede vagy huszada a koronavírus-fertőzésnek.

A koronavírus sokkal súlyosabb, mint az influenza - figyelmeztetett a főorvos. Bár a koronavírus az idősekre veszélyesebb, de az is látható, hogy az is előfordul, fiatalemberek kerülnek intenzív osztályra, vagy lélegeztetőgépre, esetleg el is hunynak a fertőzés következtében - érzékeltette.

Voltak olyan esetek, betegek, ahol az influenza és a koronavírus is jelen volt a szervezetben, ez pedig sokkal súlyosabb betegséget okozott, mint a két vírus külön-külön.

Szerinte mindenképpen törekedni kell arra, hogy legalább az egyik vírus ellen védekezzünk, ezért javasolja az influenza elleni védőoltást. Az influenzaoltás szerinte október közepétől válik elérhetővé idén.

Ne legyünk oltásellenesek, a koronavírus ellen hatékonyan csak védőoltással vehetjük fel a harcot

- hívta fel a figyelmet.

(Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)