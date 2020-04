Fellélegezhet Ausztria? Tirolban feloldják a vesztegzárat

A vasárnapról hétfőre 187 új fertőzöttet diagnosztizáltak, és 465 embert nyilvánítottak gyógyulttá. Így Ausztriában a fertőzöttek száma összesen 12130, közülük 1074 embert kezelnek kórházban, 250-et az intenzív osztályokon. Az országban eddig 220-an haltak meg a járvány miatt.

Megfelelő időben a megfelelő intézkedéseket hoztuk, és jó úton haladunk

- mondta Rudolf Anschober egészségügyi miniszter hétfőn a koronavírus-helyzettel kapcsolatos óvintézkedésekről tartott bécsi sajtótájékoztatón. A miniszter elmondta, hogy míg március közepén a fertőzés napi növekedési rátája 40-45 százalékos volt, és ha ez így folytatódott volna, akkor ma 2,7 millió beteg lenne Ausztriában. Mostanra viszont országosan 1,6 százalékra, és minden tartományban öt százalék alattira csökkent a növekedés mértéke. Hozzátette, az elmúlt 24 órában 187 új fertőzöttet diagnosztizáltak, és 465 embert nyilvánítottak gyógyulttá. Így Ausztriában a fertőzöttek száma összesen 12130, közülük 1074 embert kezelnek kórházban, 250-et az intenzív osztályokon. Az országban eddig 220-an haltak meg a járvány miatt.

"Hatalmas siker, de ez csak a legelső állomás" - szögezte le Anschober. Hozzátette: az óvintézkedéseket továbbra is be kell tartani; hogy folytatódjon a pozitív tendencia; szájmaszk helyett sálat, törölközőt is lehet használni, az a cél, hogy a száj fedve legyen. A kijárási korlátozásokat április végéig meghosszabbítják, így továbbra is négy okból lehet elhagyni a lakást: munkavégzés, bevásárlás céljából, mások segítésére vagy rövid sétára.

Sebastian Kurz kancellár arra kérte a lakosságot, tartsák be következetesen az óvintézkedéseket, kerüljék a társadalmi érintkezést, tartsák be az előírt legfeljebb egyméteres távolságot, és mindenekelőtt ne ünnepeljék a húsvétot családtagjaikkal, barátaikkal, ehelyett maradjanak otthon azokkal, akikkel együtt élnek.

Ha a számok rosszabbodnának, akkor eljátszhatjuk mindazt, amit eddig elértünk.

Karl Nehammer belügyminiszter arról tájékoztatott, hogy a hétvégén Ausztria-szerte háromezer esetben szegték meg a koronavírussal összefüggő rendelkezéseket. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a rendőrség mostantól a koronavírus-helyzettel összefüggő korlátozások megsértése esetén akár ötven euró helyszíni bírságot is kiszabhat; és ha az elkövető nem fizet, feljelentés indul ellene, és abban az esetben akár 3600 euró pénzbírságot is kiróhatnak rá.

Günther Platter, Tirol tartományi vezetője bejelentette, hogy a Tirol tartomány egészére elrendelt vesztegzár kedden véget ér. Azt is bejelentették, hogy április 14-től több üzlet is kinyithat, májusban már a bevásárlóközpontok is fogadhatják a vásárlókat.

Címlapkép: Getty Images