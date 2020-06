Ettől rettegnek a járvány után a magyarok: itt a megoldás, egyre többen élnek vele

Nem csak a járvány okozott jelentős károkat idén a magyar lakosság számára, és fenyegette az egészségét. A Pénzcentrum a legnagyobb hazai biztosítótársaságoktól arról értesült, hogy jelentős a viharkárokat elszenvedett háztartások száma, és hiába érezi magát az ember otthonában a legnagyobb biztonságban: a balesetek csaknem fele ott éri az embert. Ez az arány pedig járvány idején csak súlyosbodott. Közúti balesetekből származó káreseményből - ahogy arra számítani lehetett - jóval kevesebb volt, de a betörések, lopások száma is jelentősen csökkent. A járványból mindenki más-más tanulságot, tapasztalatot vont le, ez látszik az alapján is, milyen biztosításokra van most, és lesz a nyáron a legnagyobb kereslet.

A Pénzcentrum kérdéseire nagyobb hazai biztosítótársaságok válaszoltak most azzal kapcsolatban, hogy melyek voltak 2020-ban eddig a leggyakoribb káresemények, amelyek a magyar háztartásokat érték, és lehetett-e eltérést érzékelni az előző évek tapasztalataihoz képest. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mely biztosítások iránt nőtt a kereslet és nőhet meg a nyári időszakban a koronavírusjárvány miatt.

Vihar, beázás, barkácsolás

A biztosítók válaszaiból az derült ki általánosságban, hogy a egyéneket és otthonaikat ért legnagyobb károkat idén a viharos időjárás, illetve önmaguk okozták. Értelemszerűen a közúti balesetekből adódó károk jelentősen csökkentek a korlátozások alatt, viszont az otthoni balesetek, amelyek kertészkedés, barkácsolás, nagytakarítás, stb. közben érhették az embert, gyakrabban fordultak elő. A betörések száma szintén csökkent a járvány alatt, annál több volt a vízkár.

A Generali Biztosító 2020 első negyedévében közel fél milliárd forintnyi összeget fordított a közel 13 000 vezetékes vízkárból eredő költségek fedezésére. A víz-, csatorna-, fűtés-, hűtés- és egyéb vezetékek törése vagy dugulása, valamint az ebből fakadó károk továbbra is jelentősek: míg 2017-ben átlagosan több mint 50 000 forintot fizetett ki a biztosító vízkárok kapcsán, 2019-ben már 60 000 forintot meghaladó összegre rúgott a kifizetések átlagösszege. A leggyakoribb károk listáján szerepelnek a viharkárok is.

Az idei első negyedévben például a viharkárok darabszáma kétszerese az előző év azonos időszakához képest. Ehhez az is hozzájárul, hogy idén februárban az erős viharok következtében annyi vihar kárbejelentést kaptunk, mint egy nyári időszakban - ez egyébként annyira ritka, hogy még nem is volt ilyen mennyiségű viharkár az év ezen szakaszában

- mondta el Márta Róbert, a Generali Biztosító értékesítési területért felelős igazgatósági tagja, aki azt is megosztotta lapunkkal, hogy tapasztalatuk szerint a leggyakoribb otthoni balesetek a következők: forrázás, kertészkedés közben bekövetkező balesetek, tetőről való leesés, barkácsolás közben elszenvedett sérülés, elcsúszás, lépcsőn leesés.

Néhány konkrétumot említve: előfordult már flexelés közbeni sérülés, kutyasétáltatás közben szerzett bokaficam, macskaharapás, lábujjtörés a kanapé lábába rúgva vagy éppen olyan súlyos sérülés is előfordulhat, mint medencetörés létráról leesve

-tette hozzá Márta Róbert.

Az Uniqa Biztosító tapasztalatai szerint a lakáskárok tekintetében az időjárás "kegyes" volt hozzánk, hiszen elmaradtak a késő tavaszi meteorológiai károk. Éppen ezért a csőtörés és az üvegkárok most a leginkább jellemzőek, viszont más kártípusokból arányaiban több van, mint általában.

A háztartási balesetek döntő többsége csonttörés (63%). Ennek különböző okai vannak. Elsősorban a gyerekek a leginkább veszélyeztettek. Játék, biciklizés, rollerezés, gördeszkázás stb. miatt elesnek, illetve a lakáson belül szenvednek balesetet (pl. ajtót egymás kezére csapják vagy leejtenek nehéz tárgyakat amivel sérülést okoznak, leesnek az emeleteságyól stb.). A háztartási balesetek aránya általában az összes baleset 40%-a. A maradék 60% az sportolással, közlekedéssel, kerékpár, roller esetleg segédmotorkerékpár használattal függ össze

- mondta el az Uniqa szakértője, és azt is ismertette, hogy a a háztartási balesetek oka szezonális:

A legsúlyosabb baleseteket barkácsolás, kertészkedés, fűnyírás, favágás közben szenvedik el az emberek, amit a szerszámok, a flex, a motorfűrész és a fűnyíró okoznak. A következmény lehet csonkolás, lágy rész, szemsérülés vagy csonttörés.

Jellemző a tavaszi, őszi, téli nagytakarítások időszakában a létráról leesés, ami súlyos, akár bénulással járó sérülésekhez is vezethet a biztosító tapsztalatai szerint. "Ugyanígy a gyümölcsszezon időszakában a fáramászás, illetve leesés is egy jellemző baleset, aminek szintén súlyos - akár tragikus - következményei lehetnek. Télen pedig az elcsúszás, elesés miatti ütés, zúzódás és csontsérülés a leginkább gyakori" - mondta el lapunknak a szakember.

A konyhai baleseteket is érdemes még kiemelni. A legjellemzőbbek a késsel, esetleg bárddal történt vágás, csonkolás, idegsérülés, illetve a főzés, sütés közben elszenvedett égés és forrázás miatti sérülések. A tűzhelyen felejtett sütőolaj miatti tűzkárok is gyakoriak. Ez pedig nem csak személyi sérüléses, hanem komoly anyagi károkat is okoznak. Akár a teljes egzisztenciát is veszélyezteti, ha egy család egy tűzkár miatt elveszíti az otthonát

- mondta a szakértő, és azt is ismertette, hogy a maradandó egészségkárok, égési sérülés vagy tragikus halálesetek aránya a balesetbiztosítások esetében 3%.

A Groupama Biztosító szintén arról számolt be, hogy a járvány miatti korlátozó intézkedések hatására többet tartózkodnak otthon az emberek. Eddigi tapasztalataik szerint a bejelentett káresemények számát tekintve nem váltak gyakoribbá a balesetek, hanem a jellegükben történt változás.

Berentés László, a Groupama Biztosító szolgáltatási igazgatójának elmondása szerint megnövekedett az olyan típusú balesetek száma, mint például:

kézi szerszámmal történő kézsérülés

lábujj törések (Ágyba rúgott, ajtóba rúgott, lépcsőn megbotlott)

gyerekek kar törése is megnövekedett, trambulinon ugráltak, nagyobb testvérrel játszottak

felnőttek létráról/lépcsőről leesnek.

Az Aegon Biztosító tapasztalatai szerint is jelentősen nőtt a viharkárok száma: elmondásuk alapján általában a nyári időszakot tekintik leginkább "viharosnak", de idén már február elejétől meggyűlt a bajuk az időjárással, azóta szinte egymást érik a meteorológiai károk.

Eddig több, mint kétszázmillió forintot fizettünk ki viharkárokra. A legtöbb kárt a szélvihar és a csapadék miatti beázás okozza, de a különböző tárgyak ledőlése is jó néhány káreseményért felelős

- mondta el az Aegon szakértője, és kiemelte, hogy a frontátvonulásokat követő szélsőséges időjárási jelenségek közepette nem győzik hangsúlyozni, mennyire fontos az elővigyázatosság:

az autókkal nem tanácsos a fák, állványok vagy bármilyen más mobil felépítmény közelében parkolni.

A házak udvarain a könnyen mozdítható tárgyakat szélvédett, vagy zárt helyen tanácsos tárolni. A viharkárokat célszerű azonnal bejelenteni, hogy a biztosító a lehető leggyorsabban meg tudja téríteni az időjárás okozta kárt - tanácsolja az Aegon szakértője.

2020 teljes felfordulást hozott

A biztosítók tapasztalataiból az derül ki, hogy nem csak a járvány dúlta fel idén a lakosság életét. Hiába mozdultak ki rekordkeveset az emberek otthonról, így otthon érte őket a baj. Valószínűleg sokan próbálták lekötni magukat ház körüli teendőkkel, így sok otthon baleset származott idén tavasszal az ilyen tevékenységekből adódó balesetekből.

Az Aegon Biztosító tapasztalatai szerint az év első két hónapját követően a kárbejelentések száma csökkenést mutatott. A korlátozások lazítását követően ez elmúlt kb. két hétben kisebb növekedést tapasztaltak a nem életbiztosítást érintő kárbejelentések számában, azonban továbbra is jelentős a visszaesés a megelőző év hasonló időszakához képest.

2020-ban a betöréskárok száma 14 százalékkal csökkent.

Úgy tűnik, a betöréseket megelőzte az, hogy a legtöbben jóval többet tartózkodtak otthon, illetve a járványveszély is biztosan szerepet játszott abban, hogy kevesebb ilyen eset fordult elő.

Az Ageon Biztosító is azt tapasztala, hogy a karantén időszakában valamivel több volt az otthoni barkácsolás közbeni balesetek: fűrészelés okozta ujj sérülések, amputációk, törések; létráról, fáról való leesés; vagy hogy valaki a fűnyírót ráhúzta a lábára (amputáció). Viszont számosságában így sem volt kiugró az ilyen káresemények előfordulása.



A Generali Biztosító az ügyfelek érdeklődésében tapasztalt inkább változást: az életbiztosítások esetében - vélhetően a többi biztosítóhoz hasonlóan - tapasztaltak némi visszaesést: a unit-linked megtakarítási termékek új üzletkötése csökkent.

Ugyanakkor fontos hozzátenni, hogy ez egy általánosan évek óta tapasztalható év eleji tendencia most azonban 10% körüli növekedést tapasztaltunk a díjmentesítési vagy díjszüneteltetési kérésekben is, mely már sokkal inkább a járványhelyzetre vezethető vissza. A kockázati termékek üzletkötései tartani tudták a tavalyi szintet, ami jelezheti az egész piacon érzékelhető változást az ügyfelek igényeiben

- mondta el lapunk kérdésére Márta Róbert, és azt is hozzátette, hogy a korlátozások életbelépése óta eleinte megtorpanást tapasztaltak a vagyon- és gépjármű-kárbejelentések számában, majd a kijárási lazításokkal párhuzamosan megfordult ez a tendencia. A lakossági vagyon esetében az utóbbi néhány hétben már látszik egy emelkedés, a lakáskárok már megközelítik a vírus előtti időszak szintjét - ismertette.

Ezeket a biztosításokat veszik most és a jövőben



A járvány következtében az ügyfelek körében, valószínű az alapján, hogy milyen téren hatott rájuk leginkább negatívan a karanténidőszak, egészen eltérő biztosítási formák váltak, és fognak várhatóan népszerűvé válni. Vannak, akik a fizetéskieséstől tartanak jobban a jövőben, mások az egészségüket féltik, és vannak, akik az otthonukat óvnák jobban ezek után.

A Groupama Biztosító tapasztalatai szerint azon biztosítások, melyek munkanélküliségre, illetve átmeneti keresőképtelenségre szóló védelmet is nyújtanak, várhatóan továbbra is népszerűek lesznek. "Mentőöv Életszínvonal Biztosításunk, valamint az OTP Bank hiteleihez kapcsolódó legtöbb törlesztési biztosításunk is tartalmaz munkanélküliségre, illetve átmeneti keresőképtelenségre szóló védelmet" - mondta el Berentés László, és hozzátette, hogy:

ezek a biztosítások eddig is népszerűek voltak, és az utóbbi időszakban határozottan érzékelhető, hogy megnőtt az érdeklődés irántuk.

A lakásbiztosítások szerepe szintén felértékelődhet a jövőben. Ma már korszerű, személyre szabható lakásbiztosítások léteznek, mellyel mindenki a saját igényei szerint alakíthatja ki a fedezetek körét, akár az elérhető számos hasznos kiegészítő biztosítás (mint például gyorsszerviz-szolgáltatás, orvosi vagy internetasszisztencia biztosítás) segítségével - ismertette a lehetőségeket a szakértő.

A Generali Biztosító szerint az ügyfelek biztonság iránti igénye továbbra is jelen van, a járványhelyzet a fókuszt eltolta a kockázati elemek - főleg az egészség- és a baleseti szolgáltatások - irányába. A járványnak szorosan kitett gazdasági szektorokban - pl. turizmus, vendéglátás - a biztosítási termékek értékesítési számain természetesen látszik a csökkenés - ismertették.

Érdekesség például, hogy az olyan termékek iránti kereslet nőtt, amelyek az időskori anyagi biztonság megalapozásához szükségesek: igény szintjén népszerűbb lett az előtakarékosság

- mondta el Márta Róbert. A biztosító arra is felhívta a figyelmet, hogy a vezetékes vízkárok évről évre az élen szerepelnek a leggyakoribb lakáskárok listáján: a Generalihoz csak a tavalyi évben közel 50 000 bejelentés érkezett ilyen jellegű “házi baleset" következtében. Ezért aki lakásbiztosítás kötésen gondolkodna, annak érdemes átgondolnia, milyen kártérítésre tarthat igényt vízkár esetén.

Az Aegon Biztosító szakértője szerint azok számára, akik még nem rendelkeznek megfelelő védelemmel, itt a legmegfelelőbb pillanat, hogy átgondolják a veszélyhelyzettel kapcsolatos félelmeiket és igényeiket.

Egy olyan történelmi pillanatot élünk most meg, amikor az emberek kockázati érzékenysége egyik napról a másikra példátlanul megváltozott, hiszen most mindenki a saját bőrén tapasztalja meg a "velem is megtörténhet" érzését, amikor már nem csupán a szomszéd, a rokon, az ismerős az, aki nehéz helyzetbe kerülhet. Erre alapozva gondoljuk, hogy megnő az egyéni életbiztosítások iránti igény, hiszen - bár szabadabban mozoghatunk - továbbra sincs védőoltás, így a veszélyhelyzet nem múlt el teljesen

- mondta el a szakértő, és ismertette, hogy az egyéni életbiztosítások és a hozzá kötött kiegészítő biztosítások esetén általában nem tartozik a kizárások közé a világjárvány, azaz a legnehezebb időkben is ugyanúgy lehet számítani a térítésre, mint általában.

Kórházi napi térítésnél, jövedelempótlásnál, és akár halál bekövetkeztekor is fizet a biztosító.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakásbiztosításokhoz kapcsolódó kiegészítők is nyújthatnak segítséget, például kórházi napi térítést, illetve a kiegészítő személybiztosítás, a kockázati életbiztosítás, illetve a kegyeleti biztosítás sem tartalmaz kizárást járványokra vonatkozóan.

A koronavírus miatti veszélyhelyzet bevezetése óta mindenki lényegesen több időt tölt otthonában. Mivel a statisztikák szerint normál körülmények között is a balesetek mintegy 50 százaléka a biztonságosnak gondolt háztartásokban történik, ezt a várhatóan még hosszú hónapokig tartó speciális időszakot kiemelten célszerű balesetbiztosítási védelemmel átvészelni

- mondta el az Aegon szakértője, és kifejtette, hogy bár az emberek többsége otthon érzi magát a legnagyobb biztonságban, a statisztikák évről évre arról tanúskodnak, hogy a balesetbiztosítási térítéseknek a felét otthoni balesetekre fizetik ki. A háztartási balesetek többsége esésből, zuhanásból adódik, de jelentős részarány képviselnek az égésből, vágásból, szúrásból származó sérülések is.

Az otthon eltöltött idő megnövekedése növeli a háztartási balesetek kockázatát is.

"A családoktól különös figyelmet igényelnek a bezártság miatt a szokásosnál is aktívabb gyermekek, valamint az ilyenkor sorra kerülő nagytakarítások, kisebb-nagyobb átalakítások során fellépő problémák is. A balesetbiztosításon azért sem érdemes spórolni, mert az igen kedvező díjszinten megköthető" - tanácsolja a szakember, és arra is felhívta a figyelmet:

Fontos tanulmányozni, hogy a kiválasztott biztosítás esetén milyen várakozási időkkel kell számolni, és melyik fedezet mikortól lép életbe.

Megítélése szerint legjobb a biztosítás megkötése előtt szakértő tanácsadóval, vagy ügyfélszolgálati munkatárssakkal átbeszélni az igényeket és a lehetőségeket, hogy a lehető legjobb döntést tudja meghozni a jövőre nézve az ügyfél.

