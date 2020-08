A legtöbb sofőr lebecsüli ezt a veszélyforrást: komoly baleset is lehet a vége

A vezetés közbeni stressznek számos oka lehet: késében vagyunk, nagy a dugó, szétmegy a fejünk. Egy felmérés szerint minden második autós stresszesnek érzi magát vezetés közben, ám ez igen veszélyes, hiszen egyfelől az állandó feszültség és harag hosszú távon egészségügyi problémákhoz is vezethet, de ilyenkor a figyelmünk sem 100 százalékban a forgalomra koncentrál - ami újabb veszélyeket szül. Alább mutatjuk, milyen eszközöket, technikákat ajánlanak a szakértők a vezetés közbeni stressz ellen. Így maradhatsz nyugodt a violán mögött.

A stressz mindennapos jelenség: a legtöbben tudják például, hogy milyen érzés, amikor egy kemény munkanap után a dugóban araszolunk hazafelé, vagy időre kell valahová menni, és váratlan tumultusba kerülünk. De az ADAC szakértői megjegyzik, hogy nem is kell feltétlenül autóval ingázni, hogy felmenjen az agyvizünk: ugyanolyan megterhelő ez egy araszoló buszon, vagy késében lévő vonaton. Az utazási stressz legtöbbször abból következik, hogy rosszul gazdálkodunk az időnkkel, szűkében vagyunk annak, miközben olyan körülmények miatt vagyunk késében, amiket nemigen tudunk befolyásolni.

A német autóklub szakemberei szerint a stresszhelyzetek olykor hasznosak, hiszen ilyenkor kap egy löketet a testünk, gyorsan tudunk reagálni egy váratlan, vagy veszélyes szituációra. Ám hosszú távon számos negatív hozadéka van a stressznek, hiszen ilyenkor megugrik a vérnyomásunk, a pulzusunk, és a hormonoktól a vércukorszintünk is eléggé felszökik. Nem tudunk rendesen koncentrálni, érzékenyebben reagálunk a külső ingerekre - így pedig fokozódik a balesetveszély. Ha ez az állapot állandósul, akkor meggyengülhet az immunrendszer, fáradékonyság törhet ránk, és még krónikus fájdalmak is kínozhatnak. Emellett igencsak megnő a szívroham, agyérgörcs kockázata is.

Éppen ezért fontos, hogy kezeljük megfelelően a stresszes helyzeteket. Ennek érdekében az ADAC szakemberei több hasznos tanácsot is összefoglaltak:

Ha már érzékelhetően stresszes vagy, próbálj koncentrálni, ne reagálj semmit túl. Próbálj ki különféle relaxációs technikákat - egyszerűbbek, mint hinnéd!

Fogadd el, hogy vannak olyan helyzetek, amikor tehetetlen vagy: ilyen például egy dugó, vagy egy közlekedési baleset. Minek idegeskedni olyan dolog miatt, amin nem tudsz változtatni?

Ne az utolsó pillanatban indulj el, mindig hagy némi plusz időt magadnak, hiszen bármi történhet út közben. Maximum egy kicsit előbb érsz oda, de legalább nem idegeskedsz. Emellett ha megteheted, ne a csúcsidőben indulj útnak, így a dugók sem húznak fel.

Indulás előtt nézd meg, mi a helyzet az útvonalon, a térkép-alkalmazások rendszerint mutatják, ha valahol torlódás, baleset van, így fel tudsz készülni, nézhetsz valamilyen alternatív útvonalat, ahol nem olyan vészes a helyzet. Ha hosszú útra indulsz, tervezz be előre szüneteket.

Gondolj úgy a dugóra, mint egy kis "én időre", tedd be a kedvenc zenédet, hangoskönyvedet, hogy teljesn az idő, mialatt araszolsz.

Címlapkép: Getty Images