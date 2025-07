Erről még mindig nagyon sok magyar elfeledkezik nyaralás előtt: fontos lenne pedig

Ma már nemcsak az számít, hová utazunk, hanem az is, hogyan mutat majd az a közösségi médiában. Egy friss, országos kutatás szerint a közösségi média nemcsak inspirációs forrás, hanem döntő tényező is az úti cél kiválasztásában – különösen a fiatalabb generációk körében.

A Groupama Biztosító és az OTP Bank megbízásából készült reprezentatív felmérés arra is rávilágít, hogy tudatosabbak vagyunk az utazásaink során: egyre többen kötnek utasbiztosítást, és egyre fontosabb szerepet játszik a digitális kényelem is.

Az utazók 20%-a közösségi média posztokból merít ötletet, amikor új úti célt keres. Ez a harmadik leggyakoribb inspirációs forrás, közvetlenül az ismerősök ajánlásai (39%) és az internetes cikkek (34%) után. A közösségi platformok tehát már nemcsak az élmények megosztásának helyei, hanem az utazási döntések formálói is – derül ki a kutatás eredményeiből.

Az utazók több mint harmada (37%) rendszeresen posztol nyaralásairól, és közülük 56% már az út alatt megosztja képeit, videóit. Minden negyedik utazó számára pedig kifejezetten fontos, hogy az úti cél „posztolható” legyen – vagyis jól mutasson a közösségi médiában.

Melyek azok az úti célok, amelyeket legszívesebben osztanának meg a közösségi oldalakon? Legtöbben az egyiptomi piramisokhoz és/vagy a Maldív-szigetekre látogatnának el a jövőben néhány jól sikerült fotó kedvéért. De előkelő helyen van a vágyott úticélok között a párizsi Eiffel-torony, a barcelonai Sagrada Familia, az amerikai Grand Canyon, a görög Skiathos vagy a római Aventinus kulcslyuk.

Érdekesség, hogy nem a legfiatalabbakra (18-29 év közöttiek) jellemző leginkább, hogy posztolnak az utazásaikról, hanem a 30-as korosztály a legaktívabb a közösségi médiában, ha utazásokról van szó. Ugyanakkor a legfiatalabbak számára a legfontosabb az úti cél választásánál, hogy népszerű bejegyzés legyen.

A fiatal utazókról az is kiderült a kutatásból, hogy jobban tartanak az utazás során fellépő káreseményektől, mint 40-es, 50-es éveikben járók. Nem meglepő ezért, hogy a 30 alattiak nem sokkal maradnak el az utasbiztosítások kötésében sem: tízből heten mondták, hogy legalább alkalmanként kötnek vagy állandó biztosítással utaznak. A kor előrehaladtával ugyanakkor egyre többen veszik számításba az utasbiztosítás részleteit is: nemcsak az egészségügyi fedezeteket, hanem az elérhetőséget, a szolgáltatások körét és a kártérítési összegeket is.

Az igazán posztolható élmények – akár tengerparton, akár hegyek között – gyakran különleges helyszínekhez és aktív tevékenységekhez kötődnek, amelyek növelhetik a balesetveszélyt. Baj esetén különösen fontos, hogy a biztosítónk fedezze a felmerülő költségeket, és az asszisztencia szolgáltató segítsen a szükséges ellátás megszervezésében. Örömteli, hogy ma már az utazók fele soha nem indul el utasbiztosítás nélkül, és a fiatalabb korosztály is egyre tudatosabb. Ugyanakkor fontos, hogy ne csak a biztosítás meglétére figyeljünk, hanem a részleteire is: például szörfözés, vitorlázás vagy akár via ferrata esetén a megfelelő kiegészítő biztosítás elengedhetetlen. Autós utazásoknál pedig érdemes autómentésre is gondolni. Egy jól megválasztott utasbiztosítás nemcsak biztonságot, hanem valódi szabadságot is ad – így az élmények megélése és megosztása is gondtalan lehet

– mondta Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.

Az utazás tehát ma már nemcsak élmény, hanem tudatos döntések sorozata is – a közösségi médiától a biztosítási fedezetekig. Bár a posztolhatóság egyre fontosabb, a valódi nyugalmat még mindig az adja, ha minden eshetőségre felkészülünk.