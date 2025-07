Máris követelik a magyarok a pénzüket a vihar után: elindult a roham, így tudod meggyorsítani te is

Rengeteg lakásbiztosítási kárbejelentés érkezett kedd estig a K&H-hoz az előző napokban az országon átvonuló zivatarlánc miatt – közölte a pénzintézet. .

Eddig összesen közel 1600 károsult jelentkezett, de a K&H szakértői további bejelentésekre számítanak. A károk felmérése azonnal megkezdődött, az előzetes becslések szerint a kárkifizetések összege meghaladhatja a 200 millió forintot. A legtöbb káreseményt Budapestről, valamint Pest-, és Békés vármegyékből jelentették be az érintettek

Kaszab Attila, a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettese a kárbejelentésekre vonatkozóan elmondta, hogy a kárbejelentések folyamatát meggyorsították annak érdekében, hogy az ügyintézés során mindenki megtehesse a bejelentését a lehető leghamarabb.

Kárszakértőink szemlementes és videós kárrendezéssel gyorsítják az ügyintézést az érintett településeken. Most és a jövőben is azt javasoljuk a károsultaknak, hogy érdemes körültekintően és a lehető leghamarabb dokumentálniuk, egyúttal bejelenteniük a károkat, amit megtehetnek közvetlenül könnyen és gyorsan K&H Bank mobilapplikációjában és az online kárbejelentő ügyfélportál felületünkön a nap 24 órájában. A folyamatban lévő kárrendezés egyszerűen nyomon követhető, valamint a hiányzó iratok pótlására is lehetőség van, így az érintettek hamar hozzájuthatnak a kártérítéshez

- fogalmazott Kaszab Attila. Kitért arra is, hogy tavaly a lakásbiztosítási kárbejelentések 88 százaléka digitálisan érkezett, míg az idén már elérte a 90 százalékot ez az arány, tehát egyre többen választják ezt a kárrendezési megoldást. A kárbejelentés, a kárügyintézés nyomon követése, illetve a szükséges dokumentumok kezelése a K&H mobilbankon keresztül is elérhető.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A pénzintézet szakértői arra is felhívták a figyelmet az orkán erejű széllökésekkel és hatalmas mennyiségű csapadékkal járó viharok apropóján, hogy még azoknak is érdemes megnézniük a meglévő lakásbiztosításukat, akiknél most nem merült fel káresemény: alakásbiztosításoknál ugyanis előfordulhat, hogy az évekkel ezelőtt megkötött szerződés nem nyújt teljes körű fedezetet az esetleges károkra.



Szintén fontos figyelmet fordítani a kiegészítő biztosításokra: egy családi ház esetében például előfordulhat, hogy a lakásbiztosítási szerződésben a meglévő melléképületre, garázsra, vagy éppen a szabadban tárolt ingóságokra nem vonatkozik a biztosítás, márpedig ezekben is komoly károkat tud okozni egy, a mostanihoz hasonló vihar.