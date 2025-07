Megduplázódott a lakásbiztosítások száma a viharok nyomán: ezt tanulták a magyarok a pusztításból

Az elmúlt napok komoly viharai miatt több mint kétszeresére nőtt a lakásbiztosítások iránti kereslet. A Netrisk adatai szerint a vihart megelőző napon 109 százalékkal, a vihar napján pedig 131 százalékkal kötöttek több szerződést, mint egy átlagos nyári napon. A szélsőséges időjárás nemcsak az otthonokban és az autókban, hanem az utazási tervekben is jelentős károkat okozott, ami az utasbiztosítások iránti érdeklődést is látványosan megemelte. A Netrisk szerint a szélsőséges időjárás erősíti a lakosság biztosítási tudatosságát, azonban a biztosítások akkor nyújtanak valódi védelmet, ha nem utólag, hanem előre, tudatosan készülünk fel.

Rárúgta Magyarországra az ajtót a viharszezon, hétfőn rendkívül erős, a Balaton környékén például közel 130 kilométer per órás szél kísérte a vihart óriási károkat okozva a különböző vagyontárgyakban, egyebek mellett lakóingatlanokban, kereskedelmi épületekben, valamint autókban.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint kedden reggel hajnali 4 óriáig 2932 viharkárt számoltak fel a katasztrófavédelem tűzoltóegységei, valamint az önkormányzati és az önkéntes tűzoltók, leggyakrabban kidőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat.

Több mint 100 százalékos növekedés

„Az elmúlt évekhez hasonlóan a vihar érkezése és pusztítása miatt megugrott a lakásbiztosítási kedv is. A hétfői rendkívüli viharok után a Netrisknél több mint kétszer annyi lakásbiztosítást kötöttek a magyarok, mint egy átlagos nyári napon. A vihart megelőző napon, vasárnap 109 százalékkal, a vihar napján, hétfőn pedig 131 százalékkal ugrott meg a szerződéskötések száma az egy évvel korábbihoz képest. A hirtelen jött időjárási szélsőségek nemcsak lakóingatlanokban és autókban okoztak kárt, de a repülőjáratokat is késések és törlések érintettek, ami az utasbiztosítások iránti érdeklődést is fokozta. Ugyanis egy megfelelő utasbiztosítás nemcsak az egészségügyi kockázatokra, hanem az elmaradt utak, késések és poggyászkárok esetén is védelmet ad” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója.

A Netrisknél júniusban megkötött lakásbiztosítások éves átlagdíja mintegy 36 ezer forint volt, ami eltörpül a több százezer forintos, akár milliós károkhoz képest, amiket egy-egy vihar okozhat. A Netrisk adatai szerint 2025 júniusában a lakóépületekre megkötött lakásbiztosítások átlagdíja közel 28 ezer forint volt, szemben az egy évvel korábbi 26 ezer forinttal. Az ingóságokra kötött lakásbiztosításoknál idén júniusban az átlagdíj több mint 9 ezer forint volt, míg egy évvel korábban ez az összeg közel 8 ezer forintra rúgott.

A hétfői viharok azért is rendkívüliek, mert ezúttal légiközlekedést is érintették. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az egyik kifutópályát átmenetileg le kellett zárni hétfőn, amire ritkán van példa. Ezen keresztül az utasbiztosítások is előtérbe kerültek, amelyek a járatok késése vagy törlése miatt védelmet nyújtanak.

Évtizedes csúcs után

A leggyakoribb viharkárok közé tartoznak a viharos szél, a beázások, a jégverés miatti sérülések, valamint a villámcsapások okozta károk – ezek száma 2023-ban már meghaladta a vezető káreseménynek számító csőtörésekét. 2022 a nagy aszály éve volt, 2023 a nagy viharoké, amely évtizedes csúcsot döntött 110 ezer bejelentéssel és 13 milliárd forint kárkifizetéssel

– tette hozzá Besnyő Márton. A szakértő szerint a szélsőséges időjárás erősíti a lakosság biztosítási tudatosságát, de nem szabad megvárni a bajt. A lakás-, gépjármű- és utasbiztosítások is akkor a leghatékonyabbak, ha előre gondoskodunk róluk. A klímaváltozás miatt is lényeges a felkészülés, mert könnyen lehet, hogy a jövőben hasonlóan durva viharok csapnak le az országra.

Mire kell figyelni?

A Netrisk összeállítása szerint a lakásbiztosítási szerződések pontosan tartalmazzák az ingatlan aktuális értékét, valamint a kiegészítő fedezeteket (például teraszon, kertben elhelyezett vagyontárgyakra, drágább grillező vagy sütőkre, kerti bútorokra, napelemekre). Társasházi lakások esetén különösen ajánlott az egyedi lakásbiztosítás, mivel a közös társasházi biztosítás sok esetben nem téríti a lakásokban keletkezett károkat. A viharok során számos autót ért jégverés vagy kidőlt fa okozta sérülés.

Az ilyen károk térítésére a cascobiztosítás nyújthat megoldást, azonban sokan nem rendelkeznek megfelelő fedezettel. A Netrisk tapasztalatai szerint ilyenkor megnő az érdeklődés a casco- és kiegészítő biztosítások iránt is, hiszen egy hirtelen jégeső akár milliós javítási költséggel járhat.