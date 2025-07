Milliárdos kárbejelentésre számítanak a biztosítók: senki nem volt felkészülve ekkora viharokra

A biztosítótársaság arra kéri az otthonuktól távol tartózkodókat, illetve a balatoni nyaralótulajdonosokat, hogy lehetőség szerint mielőbb ellenőrizzék ingatlanjaikat – akár családtag vagy ismerős segítségével is.

Tömeges károkat okozott az otthonokban, gépjárművekben, nyaralókban az orkánerejű széllökésekkel, felhőszakadással, jégesővel és villámlásokkal érkező hétfői vihar. A második legtöbb lakásbiztosítást kezelő társasághoz kedd délig több mint 1 000 kárbejelentés érkezett a hétfői extrém időjárás kapcsán, és továbbra is folyamatosan, nagy számban jelentik be ügyfeleik a károkat. Mivel a tapasztalatok szerint a bejelentések még a következő napokban is tömegével érkeznek majd, és kedden is újabb heves zivatarokra, illetve szélrohamokra lehet számítani, így összességében a Groupama Biztosító a hét eleji viharok kapcsán, akár 3-4000 darabot is meghaladó bejelentésre számít, melyek kárösszege milliárdos nagyságrendet érhet el.

A bejelentések legnagyobb számban Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Pest vármegyékből érkeztek. A vihar nagyon sok helyen megbontotta a tetőket, vagy leszakított egyes épületelemeket, udvaron elhelyezett tárgyakat kapott fel és azt nekisodorva okozott kárt vagyontárgyakban. A heves szél fákat döntött ki, illetve udvaron lévő kerti pavilonokat, növényeket tépázott meg.

Azt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy minél előbb tegyék meg bejelentésüket, és erre elsősorban az egyszerű online felületünket ajánljuk. A helyreállítási munkálatok megkezdése előtt pedig készítsenek fényképeket a károkról, mert ez nagyban segítheti a gyors kárfelmérést és kifizetést

– hívta fel a figyelmet Berentés László, a Groupama Biztosító szolgáltatási igazgatója. A vihar jelentős pusztítást végzett a Balaton térségében is. A biztosító arra kéri a nyaralótulajdonosokat, hogy ha tehetik, mielőbb ellenőrizzék ingatlanjukat személyesen, vagy kérjenek meg erre valakit. Ha szükséges, tegyék meg minél hamarabb a kárbejelentést, és hajtsák végre a szükséges kármegelőzési intézkedéseket. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik jelenleg távol vannak otthonuktól, például nyaralnak: érdemes családtagot vagy ismerőst megkérni arra, hogy mielőbb ellenőrizzék, okozott-e kárt a vihar az ingatlanban.

A biztosítótársaság szakemberei nagy erőkkel megkezdték, és folyamatosan végzik a károk felmérését. A bejelentett károkat gyorsított ütemben, gyakran már a szemle napján, vagy az azt követő napon kifizetik, nagyobb károknál pedig szükség esetén kárelőleget fizet a társaság. A biztosító a munkatársait átcsoportosította a vihar által leginkább érintett területekre, hogy lehetővé tegye a még gördülékenyebb és gyorsabb ügyintézést. A Groupama Biztosító hatékonyan – többek között videós kárszemlével – tudja kezelni az ügyfelek átlagosnál nagyobb számú kárbejelentéseit.