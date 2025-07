Nem semmi pénzeket fizetnek az emberek biztosításokra: ez ám a nagy költekezés

Az Allianz Research legfrissebb Globális Biztosítási Jelentése szerint 2024-ben impozáns bővülést ért el a globális biztosítási ágazat, a teljes díjbevétel 7 ezermilliárd euróig emelkedett. Folyamatosan nő az igény a biztosítások által nyújtott védelemre, ennek megfelelően a jelentés készítői stabil, éves szinten 5,3 százalékos globális növekedésre számítanak a következő évtizedre, míg a teljes magyarországi biztosítási szektor várható átlagos éves növekedését 5,5 százalékra teszik.

A kiemelkedőnek elkönyvelt 2023-as 8,2 százalékos éves növekedést is sikerült túlszárnyalnia tavaly a globális biztosítási ágazatnak, amely 8,6 százalékos bővülést produkált. Az Allianz Research legfrissebb, a világ biztosítási piacainak alakulását elemző Globális Biztosítási Jelentése megállapítja, hogy a biztosítótársaságok világszerte 557 milliárd euróval nagyobb díjbevételre tettek szert 2024-ben, így ennek teljes összege elérte a 7 ezermilliárd eurót.

Dübörögtek az életbiztosítások

A legnagyobb szegmens továbbra is az életbiztosítás volt (díjbevétel: 2 902 milliárd euró), ezt követte a vagyon- és felelősségbiztosítás (2 424 mrd euró), majd az egészségbiztosítás (1 682 mrd euró). Tavaly látványosan, 10,4 százalékkal (2023: 8,2%) nőtt az életbiztosítási ágazat, aminek Észak-Amerika volt a fő mozgatórugója, 14,4 százalékos dinamikával.

Ezt is felülmúlta azonban Kína (+15,4%), ami abban is közrejátszott, hogy a globális életbiztosítási díjbevétel több mint harmada már Ázsiában képződik. Nyugat-Európában 7,1 százalékos díjbevétel-növekedést hoztak a magasabb kamatszintek, amelyek miatt a nyugdíjcélú biztosítások iránti kereslet is megélénkült.

A vagyon- és felelősségbiztosítási ágazat 7,7 százalékkal nőtt 2024-ben, ez az ütem kissé elmaradt a 2023-as 8,3 százaléktól. A növekedés fő hajtóereje itt is Észak-Amerika volt, ahonnan a világ biztosítási díjainak több mint fele érkezik: itt a díjbevétel 8,2 százalékkal emelkedett. Nyugat-Európában 6 százalékos bővülést mértek, míg Ázsiában csupán 4 százalékosat.

Nagyobb növekedési ütemet mutattak a legnagyobb kontinensen az egészségbiztosítások: a 12,6 százalékos dinamika abban is szerepet kapott, hogy globálisan 7 százalékos lett a 2024-es növekedési ütem. Az Allianz szakértői szerint az egészségbiztosítási keresletet erősebben befolyásolja az állami ellátórendszerek színvonala, mint az életbiztosítások esetében.

2025: globális növekedés, várhatóan 5,5 százalékos piaci bővülés Magyarországon

Az elemzők évi 5,3 százalékos növekedést várnak az elkövetkező tíz évben a globális biztosítási piacon, ez kissé meghaladja a világgazdaság bővülésének ütemét. Főként a magas kamatszinteknek köszönhetően alakulhat 5 százalék körül az életbiztosítási szegmens éves növekedési üteme, míg a vagyon- és felelősségbiztosításban a szakértők 4,5 százalékra számítanak. A leggyorsabban növekvő szegmens a későbbiekben is várhatóan az egészségbiztosítás lesz, évi 6,7 százalékos növekedési rátával.

A jelentés szerint abszolút értékben 5 319 milliárd euróval emelkedhet a globális díjbevétel a következő tíz évben, amelyből 2 055 milliárdot tesznek ki a több mint 50 százalékban Ázsiából érkező életbiztosítások. A vagyon- és felelősségbiztosításban az új díjak 40 százaléka származik majd Észak-Amerikából, ahonnan az egészségbiztosításban várható 1 743 milliárd eurós többlet jó része is ered majd.

Magyarországon a teljes szektor várható átlagos éves növekedése 5,5 százalékos lehet, ami szintén a gazdasági növekedés fölötti bővülést jelent. Dinamikában az egészségbiztosítások állnak a rangsor élén (+12,1%), de míg a vagyon- és felelősségbiztosításoknál a globális átlag feletti rátára számíthatunk (+6,3%), addig az életbiztosítási szegmensben 3,4 százalékos éves növekedési ütemet várnak a szakértők.