Globális válság és közelgő magyar választások: mibe fektessünk most, hogy óriásit kaszáljunk?

A világgazdasági lassulás és az egyre éleződő vámháborús kockázatok globálisan is egyre nagyobb bizonytalanságot hoznak a befektetők életébe – erre figyelmeztetnek az OTP Bank elemzői legfrissebb, harmadik negyedéves befektetési stratégiájukban. Magyarországon pedig a jövőre esedékes országgyűlési választások árnyékolják be a piaci hangulatot, ezért az elemzők továbbra is a rövid lejáratú kötvényeket ajánlják a befektetőknek, miközben a forintot jelenlegi szintje alapján továbbra is alulértékeltnek látják.

Az OTP szakértői szerint a világgazdaság lassulása és a kereskedelmi feszültségek hatásai a hazai piacokat sem kerülik el. A 2025-ös magyar GDP-növekedést 0,6 százalékra csökkentették, ami gyenge exportteljesítménnyel és csökkenő beruházásokkal párosul. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A háztartások fogyasztása is lassul, így a szakértők óvatosságra intenek. Az infláció idén várhatóan 4–5 százalék között mozog, átlagosan 4,5 százalék lehet, és a jegybanki cél feletti forintgyengülésre számítanak 2026-ban is. A forint jelenlegi árfolyamszintje alapján azonban még mindig erősen alulértékeltnek számít. Az OTP elemzői kiemelik a vonzó kamatkörnyezetet és a stabil monetáris politikát, valamint az amerikai dollár gyengülését, melyek egyaránt támogatják a forintot. A Magyar Nemzeti Bank várhatóan fenntartja a 6,5 százalékos alapkamatot 2026-ig, hacsak nem érkezik globális fordulat. Kapcsolódó cikkeink: OTP-vezér: nem a magyarországi működés miatt nyereséges a bank, nagy a bizonytalanság a gazdaságban

Fontos változás az OTP ügyfeleinek: mostantól így tudnak fizetni a bankkártyájukkal Tardos Gergely, az OTP Bank Elemzési Központ vezetője kiemelte, hogy a közelgő őszi költségvetési kiadások és a jövő évi választások előtti fiskális lépések növelhetik a bizonytalanságot, és ez akár a forint gyengüléséhez is vezethet. Emiatt a befektetőknek érdemes továbbra is diverzifikálniuk devizáik között. A kötvénypiacon a 10 éves magyar állampapírok hozama az elmúlt időszakban a sáv tetejéhez közelít, és elképzelhető, hogy 8,5 százalék körül is alakulhat a közeljövőben. Ez a hosszú lejáratú kamatok emelkedésével magyarázható, amit a globális inflációs nyomás, a hazai politikai bizonytalanság és a fiskális kockázatok táplálnak. Az OTP elemzői továbbra is a rövidebb lejáratú kötvényeket javasolják, különösen a 2026-os választások előtt. Globális szinten is visszafogottságra intenek a szakértők. Bár az áprilisi vámtarifa-csökkentés után gyors talpra állás következett, a piacokat egyensúlyban tartják a felfelé és lefelé mutató kockázatok. Az amerikai költségvetési expanzió csökkenti a recesszió kockázatát, ami támogatja a profitnövekedést, viszont a világ többi részével szembeni növekedési előny fokozatosan apad. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Európában az olcsóbb részvényárak mellett fennáll az amerikai kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos bizonytalanság, az erős euró és az EU mesterséges intelligencia terén való lemaradása. Az OTP Bank elemzői szerint a befektetési portfólió összeállításánál érdemes földrajzilag is válogatni. A kelet-közép-európai régió emelkedő pályán maradhat, emellett Japán és a latin-amerikai feltörekvő piacok is ígéretesek. Tematikusan a technológiai és közműszektorok, valamint az arany, réz és urán bányászat kínál hosszabb távú növekedési potenciált, főleg a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. Kutatás a PMÁP-kamatok befektetési lehetőségeiről Az elmúlt mintegy 6 hónapban a kereskedelmi bankok versenyre keltek a lakossági állampapírokból (különösen a Prémium Magyar Állampapírból - röviden PMÁP) befolyó kamatok befektetési lehetőségeiért. Sokszor egymásra licitálva kínáltak és kínálnak a különböző típusú számlák (hagyományos bankszámla, értékpapírszámla, TBSZ, NYESZ) nyitásáért anyagi jutalmat, juttatást vagy visszatérítést a maguk sajátos és egyedi módján. A juttatásokért az ügyfeleknek természetesen különböző feltételeket kell teljesíteniük, nincs ingyen ebéd, ahogyan szokták mondani. A kérdés az, találkoztál-e ilyen jellegű számlanyitási akciókkal? Részt vettél bennük?

