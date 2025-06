Zsebbenyúlós lehet az idei nyári vakáció rengeteg magyarnak: minden harmadik utazó kockáztat

A nyaralást tervezők csaknem háromnegyede maga szervezi meg az utazását, és egyharmaduk úgy indul útnak, hogy nem köt utasbiztosítást – derül ki a CIB Bank friss felméréséből. Azok számára, akik biztosítással a zsebükben indulnak útnak, a legfontosabb szempont, hogy a szolgáltatás fedezze egy esetleges egészségügyi ellátás költségeit.

Idén a lakosság fele tervez nyaralást, közülük a legtöbben (53%) egy hétnél rövidebbet – derül ki a CIB Bank megbízásából végzett reprezentatív felmérésből.

A megkérdezettek 39%-a válaszolta, hogy 1-2 hetes nyaralásra készül, és mindössze a válaszadók 6%-a teheti meg, hogy két hétnél is hosszabban pihenjen. Az átlagosnál hosszabb kikapcsolódást a felsőfokú végzettségűek engedhetik meg maguknak nagyobb arányban: a diplomások 46%-a nyaral 1-2 hétig (az összes megkérdezettre jellemző átlag 39%-kal szemben). A 40 év alattiakra jellemző leginkább, hogy rövid nyaralásban gondolkodnak: 60%-uk nyaral egy hétnél rövidebb ideig.

A legtöbben maguk szervezik meg az utazásukat (73%). 12% veszi igénybe részben utazási iroda segítségét, és 9% azok aránya, akik teljes egészében utazási iroda által szervezett útra mennek. Minél távolabbi a célpont, annál jellemzőbb, hogy utazási irodával utazik a lakosság: az Európában vagy ahhoz közeli országban nyaralók 28%-a részben vagy egészében megszervezett nyaralásra megy, a távolabbi célpontot kinézők körében viszont már 57% ez az arány. Az egzotikus, távoli országokba utazók több mint 40%-a tehát nem támaszkodik utazási iroda segítségére sem a szervezésben, sem a nyaralás alatt.

Az utasbiztosítással kapcsolatos szokásokat tekintve, az utazók 37%-a mindig szokott utasbiztosítást kötni. 15% főleg akkor, ha elhagyja Európát, 13%-nak pedig egyébként is van biztosítása (pl. bankszámlához kapcsolódóan). Az idősekre (47%) és a felsőfokú végzettségűekre (46%) jellemző kiemelkedő arányban, hogy mindig kötnek biztosítást utazás előtt.

Az utasbiztosítás kiválasztásakor a legtöbben azt tartják szem előtt, hogy a szerződés fedezze egy esetleges egészségügyi ellátás költségeit (41%). A poggyász és az értéktárgyak védelme 10%-nak kiemelkedően fontos. Ennél is alacsonyabb azok aránya, akik ragaszkodnak további szolgáltatásokhoz, például extrém helyzetekre is vonatkozó biztosítást kötnek (4%), vagy a gépjárműasszisztenciára (4%), a pénzügyi károk fedezésére (2%) is kiterjedő biztosítást tartják prioritásnak. A válaszadók 10%-ának a biztosítás ára a legfontosabb szempont, és 5% azok aránya, akik számára az online ügyintézési lehetőség emelkedik ki a listából.

A felmérés egyik legmeglepőbb adata szerint a nyaralást tervezők harmadát teszik ki azok, akik soha nem szoktak biztosítást kötni, akkor sem, ha távoli célpontra, extrém körülmények közé utaznak.

„Nyaraláskor, ismeretlen környezetben, különösen külföldön, ahol akár nyelvi nehézségek is adódhatnak, baj esetén hatalmas segítség lehet egy megfelelő utasbiztosítás. Nemcsak azért, mert megtéríti a váratlan, esetenként igen magas extra költségeinket, de azért is, mert szakemberek segítenek az ügyintézésben” – emeli ki Szendi István, a CIB Bank Bankbiztosítás vezetője.

Ilyen sokoldalú biztosítás a 24 órás magyar nyelvű asszisztenciával rendelkező CIB Utazásőr, amelyet akár egész évre, az egész családra kiterjedően is megköthetünk, és amely akár 45 millió forintig megtéríti az egészségügyi, baleseti költségeket. További előnye, hogy felelősségbiztosítást, valamint – új szolgáltatásként – autós asszisztencia biztosítást is tartalmaz.