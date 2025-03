Kemény időszak vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött

Az elmúlt években egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási jelenségek – mint a szélvihar, a jégeső vagy a villámárvíz – egyre nagyobb károkat okoznak otthonainkban, ami magasabb kárkifizetéseket eredményez a biztosítási piacon. A megelőzés és a lakásbiztosítások rendszeres felülvizsgálata ezért kiemelt fontosságú.

Otthonaink értéke folyamatosan változik, és egy évekkel korábban megkötött szerződés már nem feltétlenül nyújt megfelelő szolgáltatást egy esetleges kár helyreállítására. Az ingatlan állapota, az ott élők élethelyzete és az időjárási viszonyok is rohamosan változnak, ezért kiemelten fontos a lakásbiztosítás rendszeres felülvizsgálata. A március 1. és 31. között zajló országos lakásbiztosítási kampány lehetőséget biztosít minden lakástulajdonosnak, hogy áttekintse meglévő lakásbiztosítását, szükség esetén pedig annak módosítására vagy újrakötésére is lehetősége van függetlenül a szerződés évfordulójától - hívják fel a figyelmet a Postabiztosító szakemberei.

Viharok, jégeső, özönvíz – egyre gyakoribb jelenségek Magyarországon

A klímaváltozás hatására az elmúlt években drasztikusan megnőtt a szélsőséges időjárási események száma. Az orkánerejű szelek, a hirtelen lezúduló csapadék, az árvizek és a jégesők mind komoly károkat okozhatnak az ingatlanokban, ezért egyre fontosabb a megelőzés és a gyors reagálás jelentősége.

„A rendkívüli időjárási események egyre gyakoribbá és súlyosabbá válnak, így ügyfeleink számára azt tanácsoljuk, hogy időben készüljenek fel a váratlan helyzetekre. Ennek első lépése a biztosítás felülvizsgálata, hogy megfelelő fedezet álljon rendelkezésre, ha bekövetkezik egy káresemény” – hívta fel a figyelmet az elmúlt évek veszélyeire Kovács Zsolt, a Posta Biztosító vezérigazgatója.

Kiemelte továbbá, hogy a tavalyi évet bár kevesebb viharkár árnyékolta be, de összességében a biztosítóhoz így is több mint 15 ezer kárbejelentés érkezett és több mint 1,3 milliárd forint értékben térítették az ügyfeleik ingatlanjaiban, vagy ingóságaiban keletkezett károkat.

A vezérigazgató kiemelte: „A Posta Biztosító ügyfélkörében a leggyakoribb lakásbiztosítási káresetek közé a vihar okozta károk, a jégverés és a tetőbeázás tartoznak, de a csőtörés és az üvegkárok is gyakran sújtják az otthontulajdonosokat. Egy-egy kár átlagos értéke a Posta Biztosítónál eléri a 90 000 forintot, ami biztosítás nélkül jelentős terhet róna a családi kasszára. De egy tűzesetkor például, a teljes ingatlan leégésekor a 40-50 millió forintot is meghaladhatják a károk.”

A váratlan események nem csak az otthonunkat érik

A modern lakásbiztosítási csomagok nem csupán a lakás és annak berendezéseinek védelmét biztosítják, hanem olyan kiegészítő szolgáltatásokat is tartalmazhatnak, mint a balesetbiztosítás vagy a sürgősségi asszisztencia.

„A lakásbiztosítás ma már nem csupán egy kötelező óvintézkedés, hanem egy olyan eszköz, amely biztonságot teremt a mindennapokban. Akár egy váratlan vihar, akár egy nem várt baleset esetén is gyors segítséget jelenthet egy jól megválasztott biztosítási csomag. Ebben a választásban mi az ország valamennyi postáján személyes segítséget tudunk nyújtani, felkészült biztosításértékesítő kollégáink segítségével, hogy ügyfeleink a saját élethelyzetükhöz és lehetőségeikhez képest a legjobb szolgáltatási csomagot válasszák. Sőt, a márciusi időszakban ajándékszolgáltatást is adunk a postákon az új lakásbiztosítások mellé, mert a Posta Biztosítónál hiszünk abban, hogy egy megfelelő biztosítás nemcsak a lakás falaira és a benne lévő tárgyakra terjed ki, hanem az ügyfelek életvitelére is reflektál” – emelte ki Kadocsa Balázs, a Posta Biztosító vezérigazgató-helyettese