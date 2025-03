Lakáskampány 2025: ezekre a vagyontárgyakra ne felejtsd el kiterjeszteni a biztosításod

A tavaly elindított lakásbiztosítási kampány keretében minden harmadik lakásbiztosítással rendelkező élt az átkötés lehetőségével, idén a becslések szerint még ennél is több, mintegy 350 ezer szerződést cserélhetnek le az ügyfelek. A lakáskampány jó lehetőség, ugyanakkor fontos odafigyelni, hogy a nagy sietségben ne maradjanak ki a biztosításból értékes vagyontárgyak, mint például a kerti fészer, a napelemek vagy a medence - figyelmeztetnek a szakértők. Tollmayer Györgyöt, az Allianz Hungária Zrt. lakossági vagyon termék és folyamatmenedzsment osztályvezetőjét, valamint Antalffy Dánielt, a biztosító lakossági alkuszi értékesítési igazgatóját kérdeztük.

Tavaly lépett hatályba az a kormányrendelet, amely szerint minden év március 1-je és 31-e között extra költségmentes felmondási lehetőséget kapnak a lakásbiztosítással rendelkezők. Hogyan értékelik a tavalyi lakásbiztosítási kampányt és mik a várakozásaik az ideire?

Tollmayer György: Rengeteg tanulsággal szolgált a tavalyi lakáskampány: akkor a kampány az újdonság erejével hatott, ennek megfelelően a piac alul is becsülte a teljes kampány alatti tranzakciókat.

Számunkra mindig is prioritás volt, hogy megfeleljünk az eltérő ügyfélszegmenseknek és -igényeknek, ezért idén még jobban szegmentáltuk az ajánlatunkat. Arra törekszünk, hogy minél jobban le tudjuk fedni az ügyfelek fedezeti igényeit és ennek megfelelően újragondoltunk a lakásbiztosítási kínálatunkat, megújult csomagokat és új kedvezményrendszert is kialakítottunk.

Antalffy Dániel: Ugyanakkor nagyon sokat segített a kampány abban, hogy tudatosította az emberekben azt, hogy létezik lakásbiztosítás, érdemes rá odafigyelni.

Sok volt az értékes üzenet, olyan hasznos fogalmakat ismertek meg az ügyfelek, mint a biztosítási összeg, vagy az alulbiztosítottság kérdése, ami mindenképp előrelépés.

Mégis, az első évben a legerősebb hívószó talán a díjcsökkentés volt, és a tartalom mintha hátrébb rangsorolódott volna – azon dolgozunk, ez idén ne így legyen, ebben aktívnak kell lennie a piaci szereplőknek, mi is ezt tesszük. Pozitív várakozásokkal tekintünk a lakáskampány elé, természetesen nőni szeretnénk mind ügyfélszámban, mind szerződésszámban. A lakáskampány számunkra egy kiváló lehetőség az ügyféltalálkozókra, amikor az ügyfelek várják a találkozást, és más biztosítások is előtérbe kerülhetnek.

Mennyiben segített ez az új ügyfelek bevonzásában, a meglévő szerződések átdolgozásában? Nem kell-e attól tartani, hogy a kampány túlzott árversenybe kényszeríti a piaci szereplőket?

A.D.: Az biztos, hogy a kampány felpörgette a piacot, verseny van a biztosítók között, aktívan kommunikálunk valamennyien az ügyfeleinkkel – a meglévőkkel és a leendőkkel. A koncentrált figyelem miatt pedig ebben az időszakban talán még jobban meg is hallják az ügyfelek, amit kommunikálunk.

Ha ennek az a további hozadéka, hogy a lakásbiztosítások valóban szükséges értékállósáságán javít ez a koncentrált figyelem, az hasznos, gyakorlottá válhatnak az ügyfelek is a lakásbiztosításban, tudják majd, hogy mi számít egy ingatlan és mi egy ingóság esetében.

T.GY.: Ami az árversenyt illeti, mi azért dolgozunk, hogy az idei kampányban – az érezhető árverseny mellett - még hangsúlyosabban beszéljünk az ügyfelek igényeiről és a szolgáltatások fontosságáról.

A lakásbiztosítások esetében egyáltalán nem mindegy, megfelelők-e a fedezetek, tükrözi-e a szerződés az ingatlan és az ingóságok aktuális értékét, mennyire gyors és milyen minőségű szolgáltatásokat kap az ügyfél, ha megtörtént a baj – ami mindig az igazság pillanata. Egyszerűbben fogalmazva, lakásbiztosítás és lakásbiztosítás között is nagy különbség lehet.

Fontos, hogy a biztosítóktól az ügyfelek megkapják az ajánlatokon keresztül azt a szakmai tartalmat, amely garatálja, hogy a termék valóban azt nyújtsa, amire az ügyfélnek szüksége van. Ehhez egyre több és jobb eszköz áll a rendelkezésünkre a mesterséges intelligenciától a Big Data-ig.

Tollmayer György, az Allianz Hungária lakossági vagyon termék- és portfóliómenedzsment osztályának vezetője, fotó: Allianz Hungária

Mennyire telített a lakásbiztosítási piac Magyarországon és a régióban? Milyen sajátosságok jellemzik a magyar szektort más közép-kelet európai országokhoz képest?

T.GY.: Magyarországon az emberek számára szerencsére már egyértelmű, hogy a legfontosabb vagyontárgyukat, a lakásukat biztosítaniuk kell – ezt mutatja a jelenleg 75 százalék körüli penetráció, ami a régióban egészen magas arány.

Ezt az arányt már nehéz tovább növelni – ehhez részben a nem biztosított lakásállomány drasztikus megújítására van szükség. A régió éllovasa Ausztria, 80% körüli penetrációval, ami kb 3,2 milliós biztosított lakásszámot jelent. Európában azonban a németeknél a legerőteljesebb a piac, 85%-os lefedettséggel, ami 36 milliónyi biztosított lakást takar.

A cseh, a szlovák és a lengyel piac a maguk 65-65 százalékával a magyar piac mögött áll, Romániában pedig nagyon alacsony a penetráció, 20 és 30 százalék között mozog, amellett, hogy 2009 óta kötelező minden otthont biztosítani természeti katasztrófák ellen.



Bulgáriában a szint még ennél is alacsonyabb - ott a lakásbiztosítások terén komoly kihívást jelent, hogy a természeti katasztrófák gyakorisága ellenére a bolgár otthonoknak mindössze 10%-a rendelkezik biztosítással. A szerződések jelentős része jelzáloghitelhez kötött, míg az önkéntes biztosítások aránya alacsony, annak ellenére, hogy a díjak nagyon kedvezőek. Összefoglalva, kifejezetten erős a magyar lakásbiztosítási piac és az ezzel kapcsolatos tudatosság.

Az új építésű ingatlanok biztosítása mennyiben tér el a régebbi ingatlanokétól?

A.D.: A fundamentumokban nincs különbség, hiszen ugyanúgy ingóságot és ingatlant biztosítunk. Vagyis a lakásbiztosítás alapjai ugyanazok, de az, hogy mit takar ez a két kategória, ténylegesen eltér.

Az új építésű lakásoknak már komoly környezetvédelmi normáknak kell megfelelniük, a mostani házak másként is épülnek meg, jellemző, hogy alternatív energiát használnak, hőszivattyús rendszert, modern hűtési és fűtési rendszereket építenek be – ez ma már sztenderd fedezeti igény is. A modernebb anyagok sokszor csökkenthetik a kockázatokat, miközben egy korszerű hőszivattyús fűtési rendszer jelentősen meg is emeli az ingatlan értékét.

Az például, hogy akár 50 évvel ezelőtt mennyire mások voltak az építési normák, a vezetékezés, a tűzvédelmi előírások, mint ma, mind megjelennek a károkban. A kártapasztalatokat a biztosító pedig beépíti a díjszabásába, a kockázatfelmérési rendszerébe – áttételesen tehát ezek az eltérések a kárkockázatokra is hatással vannak. Ez nem jelenti azt, hogy valamelyiket mindig drágább is biztosítani – inkább egyfajta kockázati eltérést jelent a biztosító számára.

Egyre népszerűbbek az elektromos járművek, például az e-roller, e-bike, valamint az olyan háztartási okoseszközök mint robotfűnyíró, infraszauna, okosotthon-rendszerek. Hogyan oldják meg ezek biztosítását?

T.GY.: Ennek a piaci igénynek is megfelelve megújítottuk a termékkínálatunkat, így az elektromos, illetve okoseszközök - a mobil jacuzzitól az infraszaunán át az robotfűnyírókon át az e-rollerig, mind fedezetbe vonhatóak. Minden olyan népszerű kétkerekű elektromos jármű is biztosítható, amelyet az emberi erő mellett legfeljebb 300W teljesítményű motor segít.



A megújuló energiát használó rendszerek, például a napelemek vagy a hőszivattyúk, tipikusan az utóbbi években kezdtek megjelenni, nálunk a kezdetektől biztosíthatóak.



Biztosítjuk az ingatlan tulajdonosának tulajdonában lévő, a biztosított épület(ek) tetőszerkezetén vagy homlokzatán, illetve a biztosított telken az előírásoknak és szabványoknak megfelelően rögzített, az épület fűtését, energia-vagy használati meleg víz ellátását szolgáló napkollektorokat, napelemeket, amellett a modern hőszivattyús rendszereket és a háztartási szélturbinákat is.

Milyen új igények merültek fel az ügyfelek részéről az elmúlt években fenntarthatóság, gyorsabb ügyintézés vagy digitális megoldások terén?

A.D.: Ezek mind folyamatosan fejlődő és megalapozott igények: az ügyfelek keresik a minél teljesebb körű szolgáltatásokat, az egyszerűséget, a gyorsaságot – ezek nem újkeletű elvárások, de az idő előrehaladtával változnak, amelyeket igyekszünk mi is kiszolgálni.



Mindezt visszajelzi a számunkra kiemelten nagy jelentőséggel bíró 4,9-es pontszám, amelyet ügyfeleink adtak a maximális 5-ből az Allianz értékelési rendszerben. Ezt pont azért hívtuk életre, hogy folyamatosan mérjük, hogy az egyes folyamatainkkal ügyfeleink mennyire voltak elégedettek legyen szó akár szerződéskötésről vagy kárbejelentési folyamatról. A folyamatos ügyfélelégedettség-mérésekkel arra is rálátást kapunk, hogy hol tudunk még tovább javítani a szolgáltatásainkon. Károk esetén például már 2 órán belül igyekszünk rendezni is azokat – az esetek felénél rendkívül gyorsan, egyezséggel tudjuk zárni a kárrendezésünket. Ezt segíti az online kárstátusz-követőnk is, ahol percről percre követhető, hol tart az ügyfél kárrendezési folyamata.

Antalffy Dániel, az Allianz Hungária lakossági alkuszi értékesítési igazgatója, fotó: Allianz Hungária

T.GY.: A teljeskörűség iránti piaci igényre válaszul fejlesztettük ki az új összkockázati csomagunkat, ami fedezetet kínál egyszerűen mindenre, amit nem zárunk ki a feltételeinkben. Ezzel igyekszünk egyszerűbbé tenni az ügyfelek életét.

Mik azok a kevésbé ismert szempontok, amiket fontos lenne az ügyfeleknek figyelembe venni lakásbiztosítások kötésénél?

T.GY.: Általánosságban arra hívnánk fel a figyelmet, hogy a lakásbiztosítás megkötése során ne feledkezzünk el például a melléképületekről, és mindenképpen gondoljuk át, hogy milyen kiemelt ingóságaink vannak.

Fontos lehet például, hogy van-e az ingatlannak pincéje, beépített tetőtere, fészere, áll-e a kertben medence.

Szánjunk időt a lakásbiztosításunk átgondolására, határozzuk meg pontosan a tartalmát, ne maradjon ki a vagyontárgyaink fele a nagy sietségben – ez okozza ugyanis az esetek többségében a problémát. Például, egy új építésű társasház esetén a kötéskor nem tértek ki rá, hogy vannak-e 3 m2–nél nagyobb üvegfelületeik. Az első, több százezer forintos kárnál derült ki, hogy az épület homlokzata végig ilyen üvegekkel van borítva, azonban különleges üveg kiegészítést nem tartalmazott a szerződés.

Szerencsére a csomagtermékeink védik az ügyfeleket, hiszen a fedezetről nem kell rendelkezniük, ezeket mi összeállítjuk, és vállaljuk értük a felelősséget. De azt nem tudjuk megmondani az ügyfél helyett, hogy mit szeretne biztosítani. Mi a kockázati részt beépítjük a szerződésekbe – de olyasmire például nem gondolunk, hogy az ügyfél napelemmel fűti-e a kerti medencét, pedig ha így tesz, akkor ezeket a vagyontárgyakat is érdemes bevonni a fedezeti körbe.