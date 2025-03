Nagyot koppanhat, aki ezen spórolna: rengeteg magyar háztartásban jöhet láthatatlan plusz kiadás

A tavalyi évben az UNIQA Biztosító által kezelt víz- és beázásos károk mennyisége elérte a 7700 esetet, ráadásul 7500 viharos eseményt követően nyújtott kártérítést. A Biztosító 2024-ben mintegy 2,33 milliárd forintot költött lakáskárokra, azonban még így is az a tapasztalat, hogy a váratlan káreseményekre nincs kellően felkészülve a lakosság. A Biztosító szakértői a tavalyi év tapasztalatai alapján mutatják be a leggyakoribb káreseteket, és hoznak javaslatokat a lakásbiztosítások megfelelő kiválasztására.

Az utóbbi időszakban egyre nagyobb figyelem irányul a lakásbiztosításokra, mivel 2024-től kezdődően új szolgáltatások jelentek meg a piacon. A változó gazdasági környezet és a szélsőséges időjárási események hatására egyre többen ismerik fel a lakásbiztosítás fontosságát, a hazai ingatlanok többsége azonban még így is alulbiztosított. A biztosító szerint a legfontosabb, hogy tudatosítsuk a probléma fontosságát és az, hogy a választott biztosítás fedezetet nyújtson a legkülönfélébb káreseményekre.

A lakásbiztosítás nem csak kisebb problémákra nyújt megoldást, ugyanis az épületet és az abban található ingóságok megóvását is tartalmazza. A biztosító tavaly 2,3 milliárd forintot fizetett ki lakossági ügyfeleinek ingatlan-káresemények kapcsán, az érintett lakásbiztosítások az alábbi leggyakoribb helyzetekben nyújtottak biztosítási védelmet:

Természeti katasztrófák

Víz- és beázásos károk – A csőtörés, valamint az ablakokon vagy nyílászárókon keresztül bejutó víz hatalmas károkat okozhat. 2024-ben a lakossági vagyonbiztosításra leggyakrabban bejelentett káresemények között szerepelt a csővezetékből kiáramló vízkár (7737 db) és a beázás (2663 db)

Vihar, jégverés, villámcsapás – ezek mind rendkívül gyakori és nagy anyagi károkat okozó események. A statisztikák szerint tavaly több mint 7500 viharral kapcsolatos káreseménynél volt szükség kártérítésre.

Tűz és robbanás – Előfordulhat, hogy a lakásban vagy annak környékén tűz keletkezik, a Biztosító az ilyen típusú eseményekkel kapcsolatos károkat is fedezi.

Egyéb káresemények

Betörés és lopás – Ha a betörők a lakásunkat vagy a benne található értékeinket megkárosítják és/vagy eltulajdonítják. Tavaly több mint ezer üvegtöréses esetet számoltak, amely gyakran betörésekkel együtt járó anyagi veszteség.

Vandalizmus – Amikor valaki szándékosan rongálja meg otthonunkat, például a kerítést vagy az ajtót.

Különleges események

“Tapasztalataink szerint rengeteg ügyfelünk nincs tisztában azzal, hogy számos, kevésbé gyakori káreseményre is van fedezet. Ilyen például, ha a ház körüli kerti növényzet elpusztul, vagy egy duguláselhárítási munka szükségessé válik. Sőt akár a csonttörésre, baleseti egészségkárosodásra is segítség lehet a lakásbiztosítás" - emelte ki Vereczki András, az UNIQA Kár-kiszervezés Kontroll Vezetője.

Az UNIQA biztosítja az iskolai felszerelések és egyéb személyes tárgyak védelmét is, ha eltulajdonítják őket, de ugyanez igaz a kórházi tartózkodás során esetlegesen ellopott ingóságokra is. Az új generációs lakásbiztosítási csomagok az építés vagy felújítás alatt álló épületekre és az azokban tárolt építőanyagok, berendezések és ingóságok védelmére is kiterjednek, így például a kazánra és beépített mosdóra is. Ezáltal a biztosítás még azokat a csőtörés okozta elázási károkat is fedezi, amelyek egy építkezés során bekövetkezett betörés alkalmával keletkeztek.

Az ingatlanok és ingóságok megfelelő biztosítása

Ha szeretnénk a legjobb védelmet a legváratlanabb helyzetekben, érdemes alaposan átgondolni értékeink listáját, és azt is figyelembe venni, hogy lehetnek olyan dolgok, amikről nem gondolnánk, hogy biztosíthatók.

“A legtöbb esetben akár egy alap csomag is elegendő lehet, hiszen abban olyan opciók is szerepelnek, mint a napkollektorok, napelemek és más nagyobb értékű eszközök fedezete - hangsúlyozza az UNIQA szakértője - ezeket ugyanis az alapbiztosítás is épülettartozékként kezel, így külön biztosítást nem szükséges kötni rájuk, de természetesen nem érdemes megfeledkezni az extra szolgáltatásokról sem.”