Óriási szerződést jelentett be a magyar sztárcsapat: ilyen sem minden nap történik a hazai sportban

A hazai biztosításközvetítői piac legnagyobb szereplője, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt., stratégiai partnerséget kötött Magyarország egyik legsikeresebb és nemzetközi szinten is élmezőnybe tartozó kézilabda egyesületével, a Veszprém Handball Team Zrt.-vel. Az együttműködés célja, hogy a biztosítási és pénzügyi tudatosság erősítése mellett támogassa a magyar sport kiemelkedő szereplőit, valamint a sport és a biztosítási szektor közötti szinergiák kihasználását.

Startégiai partnerségre lép a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. és a Veszprém Handball Team - ezt jelentették be egy kedd reggeli sajtótájékoztatón. Mint Bartha Csaba, a kézilabdacsapat vezérigazgatója elmondta: a piacvezető biztosítási céggel között partnerség óriási dolog a klubnak. Hozzátette azt is, hogy a csapat céljai természeteeen idén sem változtak, ott szeretnének lenni tavasszal a kézilabda Bajnokok Ligájának legjobb négy csapata között.

Bartha Csaba hozzátette: egy sportcsapatnak magas szintű és intenzitású, sűrű edzésmunkára van szüksége, ami pedig komoly terhelést ró a sportolókra. Az élsportban mindig benne van a sérülés, vagy éppen az egészségkárosodás is: a csapat dolga az, hogy megvédje a sportolót mindettől, és segítse a minél gyorsabb rehabilitációt.

A sponzori együttműködés pedig természetesen nem csak a veszprémiek első csapatára, hanem minden csapatrészre vonatkozik, le egészen az utánpótláskorú játékosokig.

Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a partneri együttműködés a biztosítócéget is büszkeséggel tölti el, hiszen a Veszprém immár csaknem ötven éves története alatt veretes eredménysorral büszkélkedhet.

Fontos mérföldkő társaságunk életében, hogy stratégiai partnerséget kötöttünk Magyarország egyik legsikeresebb kézilabdacsapatával, a Veszprém Handball Team Zrt.-vel. A klub nemcsak a pályán, hanem azon kívül is példaképként szolgál a magyar társadalom szélesebb rétegeiben. Következes és kemény munkájuk révén a huszonnyolcszoros magyar bajnoki cím mellett a nemzetközi porondon is bizonyítottak már, a Bajnokok Ligájában több alkalommal is a döntőig jutottak. Büszkeséggel tölt el, hogy együttműködésünk révén emberileg és szakmailag is hozzájárulhatunk a csapat további sikereihez és biztonságos működéséhez

- mondta el Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 456 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 140 517 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Fontos volt, hogy olyan klub mellé álljunk, ahol van múlt, jelen és biztos jövőkép

- tette hozzá Keszthelyi Erik.