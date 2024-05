Sűrű fekete füst gomolygott Budapest felett: durva tűz ütött ki, kivonultak a tűzoltók ×

Sűrű fekete füst gomolygott Budapest felett május 30-án, csütörtökön az esti órákban a XIII. kerületben. A katasztrófavédelem megerősítette, több bejelentés érkezett hozzájuk, hogy vélhetően a Tatai utcában tűz ütött ki 21 óra környékén, és a tűzoltók ki is vonultak a helyszínre.

Sűrű fekete füst gomolygott Budapest felett május 30-án, csütörtökön az esti órákban a XIII. kerületben. A tüzet jókora távolból is észlelni lehetett, a szerkesztőségünkhöz beérkezett információk szerint több száz méterről is látható volt. A szemtanúk egyeztettek a tűzoltósággal is, akik megerősítették, több bejelentés is érkezett hozzájuk, miszerint Budapesten a Tatati utcában riasztották őket, majd a kivonulás is megtörtént.

A szemtanúk arról is beszámoltak, hogy míg 21 óra környékén nagyon sűrű fekete foltot lehetett látni a horizonton, addig 21:35-re ez alábbhagyott, előbb fehér füstöt, az oltásra utalva lehetett látni, majd vélhetően megszűnt a vészhelyzetet, és a tüzet sikeresen eloltották.