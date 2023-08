Sokmilliót fizethet rengeteg magyar háztulaj: repül a megtakarítás, ha így újítottak fel

Múlt heti cikkünkben a gépjárművek jégkáraival kapcsolatban kerestük meg a biztosítókat, illetve arról kérdeztük őket, hogy milyen biztosítással kell rendelkeznünk annak érdekében, hogy biztosan fizessen a biztosító egy jégverésből adódó káresemény bekövetkeztekor. Most az ingatlanokkal és az azokra telepített napelemekkel kapcsolatos jégkároknak, az ezeket védő lehetőségeknek jártunk utána.

Az utóbbi évtizedben elképesztő sebességgel bővült Magyarországon a beépített napelemek teljesítőképessége. A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) adatai szerint 2013-ban a hazai napelemes kapacitás még nem érte el a 36 megawattot, ezzel szemben az Energiaügyi Minisztérium augusztus eleji közleménye alapján 2023 július elejére már meghaladta az 5 000 megawattot. A MAVIR adatösszesítése szerint a túlnyomórészt családoknál működő termelőegységek darabszáma már 2023 nyarán felülmúlta a 215 ezret.

Mostanra tehát százezres nagyságrendben vannak olyan magyar családok, akik jégvihar esetén nem csak az ingatlan tetőszerkezete, hanem az arra telepített napelemek épsége miatt is aggódhatnak. Emiatt tettünk fel a hazai biztosítóknak néhány, a napelemekben keletkezett jégkárokra fókuszáló kérdést.

Mire is fizet a biztosító?

Az általunk megkérdezett biztosítók - Union, Allianz, Aegon (új nevén Alfa), Generali és Uniqa – mindegyikénél az alapkockázatok egyike a jégkár.

Lakásbiztosítási termékeinkben a jégverés alapbiztosítási eseménynek minősül, és kiterjed nemcsak a biztosított vagyontárgyakban a jégszemek által okozott közvetlen károsodásra, hanem akár a jég által károsított tetőn keresztül történő, a jégveréssel egyidejű beázás károkra is”

– árulta el például a Generali Biztosító.

Tehát biztos, hogy jégkár esetén a meglévő lakásbiztosításunk fizetni fog valamekkora összeget, ám kérdés, hogy mekkorát és pontosan mire? Hiszen nagyon nem mindegy, hogy csak a tető sérült, vagy esetleg a napelemek is? Valamint a cikk elején említett adatokból jól látszik, hogy sok ezer család csak az utóbbi néhány évben telepítette a paneleket a házára, miközben egyáltalán nem biztos, hogy ezt követően bármit is változtattak azon a biztosításukon, aminek korábban csak a tetőcserepet, viszont a telepítés után már a napelemeket is biztosítania kellene. Adódik tehát a kérdés, hogy magukra a napelemekre kell-e külön biztosítást kötni?

Erre általában külön kell biztosítást kötni, az extra módozat 10 millió forintig tartalmazza a napkollektorok biztosítását”

– válaszolta például az Union Biztosító.

Hasonló választ kaptunk az Alfa (Aegon) Biztosítótól is:

Igen, ha teljeskörű, azaz a solar modulok repedési, töréskáraira is szeretne fedezetet az ügyfél.”

A Generali válasza rávilágít arra, hogy a kérdés kicsit összetettebb, így a biztosítás megkötésekor érdemes körültekintíően eljárni:

Napelemmel, napkollektorral rendelkező házak esetén különösen fontos, hogy a biztosításkötéskor az épület biztosítási összegét – azaz azt az összeget, amiből egy teljes kár esetén az épület újraépíthető lenne – úgy határozza meg az ügyfél, hogy abba beleszámolja a napelemrendszer pótlási értékét is. Egy megfelelő biztosítási összeggel megkötött szerződés esetében a biztosítás alapbiztosítási eseményei pl. tűz, természeti károk, vízkárok, kiterjednek ezekre a rendszerekre is, hiszen ezek biztosítják az ingatlan rendeltetésszerű használatát, villany- illetve melegvíz ellátását. A napelemek, napkollektorok külső egységei azonban kitettek olyan károsodásoknak is, amelyek nem részei az alapkockázatoknak. Ezekre az eseményekre érdemes külön kiegészítő biztosítást is választani a szerződésbe.”

Tehát előfordulhat olyan szituáció, hogy egy jégkár esetén fizet a biztosító, elvégre elemi kárra biztosítva van az ingatlan, ugyanakkor, ha az épület biztosítási összege nem elég magas, akkor egy teljes kár esetén már lehet, hogy a biztosító által kifizetett biztosítási összeg nem fogja fedezni az új napelemek telepítésének a költségeit. Sőt, a fenti válaszból látható, hogy akkor is gond lehet a napelemek biztosítottságával, ha más jellegű, nem elemi kár következik be.

Ráadásul ezen a téren eltérés lehet nem csak az egyes biztosítók, hanem egy-egy biztosító különböző biztosítási termékei között is:

Van olyan biztosítási termék, amely biztosítható vagyoncsoportként tekint a napelemekre, létezik olyan termék, amelynél kiegészítő biztosítás köthető rá, de az is előfordul, hogy a napelemek épületbiztosítási összegen belül biztosítottnak minősülnek. Az Allianz Otthonom lakásbiztosításban biztosítható vagyoncsoportként szerepel, külön biztosítási összeggel megjelölve; míg az Allianz Összhang Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításban az épület vagyoncsoport biztosítási összegén belüli tétel”

– tudtuk meg az Allianz Biztosítótól.

Kifejezetten arra az esetre, ha a lakásbiztosítást még a napelemek telepítése előtt kötöttük meg, mindegyik biztosító azt javasolja, hogy módosítsuk, aktualizáljuk a meglévő biztosítást.

Érdemes a szerződés biztosítási összegét a napelem beszerzési költségével megemelni, hogy egy esetleges kár esetén elkerülje az ügyfél az alulbiztosítottságot”

– válaszolta például az Uniqa Biztosító, de lényegében ugyan ezt válaszolta a Generali Biztosító is:

Napelemrendszer telepítésekor, hasonlóképpen az ingatlan bővítéséhez, átalakításához, nagyon fontos, hogy aktualizáljuk biztosítási szerződésünket. Ahhoz, hogy ne váljon alulbiztosítottá az ingatlan - ami azt jelenti, hogy a biztosított vagyontárgy tényleges – újraépítési vagy beszerzési - értéke meghaladja a szerződésben rögzített, kár esetén maximálisan kifizethető biztosítási összeget – szükséges lehet az épületbiztosítási összeg megemelése, illetve a nagyobb védelemhez kiegészítő biztosítás kötését is érdemes megfontolni. Erre az újabb típusú szerződések esetében egy módosítás keretében is van lehetőség, de régebbi típusú feltételek esetében a napelemekre vonatkozó kiegészítő biztosítás kötéséhez szükséges lehet a szerződés megújítása is.”

A Generalihoz hasonlóan az Allianz is felhívta rá a figyelmünket, hogy bizonyos esetekben nem csak a szerződés módosítására, hanem új szerződés megkötésére lehet szükség: „Ebben az esetben célszerű felülvizsgálni a meglévő lakásbiztosításunkat. Fontos szempont, hogy az adott termékben milyen feltételekkel biztosíthatóak a napelemek, ha egyáltalán a termék rendelkezik napelemekre vonatkozó fedezettel. Ha ez nem lehetséges az ingatlanunkra kötött biztosításban, akkor érdemes új szerződést kötni egy olyan termékre, amelynél fedezetbe vonhatjuk a napelemeinket.”

Összefoglalva: ha van lakásbiztosításunk, akkor alapvetően védve vagyunk a jégverésekből adódó káreseményekkel szemben, ám fontos tisztázni, hogy a biztosításunk milyen viszonyban áll a napelemekkel, hiszen itt eltérések lehetnek a különböző termékek között, illetve történhetnek nem elemi típusú káresemények is, és akkor már nem biztos, hogy a szerződésünk véd minket. A biztosítás megkötése utáni telepítéskor pedig mindenképpen módosítsuk az épületbiztosítási összeget, hiszen a kollektorok több millió forinttal megemelik az ingatlan értékét.

Jégkárra kifizetett összegek

Visszatérve kifejezetten a jégkárokra, kíváncsiak voltunk, hogy mekkora összegeket fizettek ki idén a biztosítók a jégesőkből adódó, ingatlanokban keletkezett károkra. Az átlagosan kifizetett összegek viszonylag alacsonyak, néhány százezer forintosak voltak: például az Union 2-300 ezer, az Allianz 200 ezer alatti, míg a Generali 100 ezer forint alatti összegről számolt be.

A jégkárra maximálisan kifizetett összeg jellemzően már jóval jelentősebb volt az idei évben: bár a Generali csak 350 ezer forintról, addig az Union 3 millió, az Allianz pedig több mint 15 millió forintról számolt be. Az Uniqa Biztosító csak a tavalyi évről tudott tájékoztatást adni, akkor viszont 25 millió forint volt a legmagasabb összeg, amely egy jégkáresemény kapcsán kifizetésre került.