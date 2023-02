Foghatják a fejüket a magyar háztulajok: rengeteg otthont vágott tönkre a hétvégi vihar, milliárdos a kár

Idén ismét már az év második hónapja is extrém időjárást hozott és tömeges károkat okozott az ingatlanokban. A második legtöbb lakásbiztosítást kezelő biztosítóhoz hétfő délig mintegy 1500 vihar miatti bejelentés érkezett, az eddig bejelentett károk 120 millió forintra becsülhetők. A károk felmérése nagy erőkkel zajlik.

A tapasztalatok szerint az ügyfelek tömeges bejelentése még a további napokban is várható, így összességében a Groupama Biztosító a hétvégi viharok kapcsán lényegesen nagyobb, akár a háromezret is meghaladó bejelentésre számít, melynek kárösszege elérheti az 500 millió forintot is.

A bejelentések legnagyobb számban Baranya, Somogy, Fejér, Tolna, Veszprém vármegyékből érkeztek. A vihar nagyon sok helyen megbontotta a tetőket, vagy leszakított egyes épületelemeket, udvaron elhelyezett tárgyakat kapott fel és azt nekisodorva okozott kárt vagyontárgyakban. Fákat döntött ki, illetve udvaron lévő kerti pavilonokat, gyerekjátékokat tépázott meg. A károk átlagos értéke ezidáig mintegy 85 ezer Ft. A Groupama szakértői már az elmúlt hétvégén megkezdték a károk felmérését.

Fontos, hogy a károk észlelése után minél előbb tegyék meg bejelentésüket az ügyfelek. Természetesen a nyaralók esetében, melyeket jellemzően a vihar utáni hétvégén ellenőriznek a tulajdonosok, arra számítanak a biztosító szakemberei, hogy később érkeznek a bejelentések. A biztosítótársaság szakemberei folyamatosan végzik a károk felmérését, a Groupama Biztosító kiemelt figyelmet fordít a mielőbbi kárrendezésre.

A bejelentett károkat gyorsított ütemben, gyakran már a helyszíni szemle napján vagy az azt követő napon kifizetik, nagyobb károknál pedig szükség esetén kárelőleget fizet a társaság. A biztosító a munkatársait átcsoportosította a vihar által leginkább érintett területekre, hogy lehetővé tegye a még gördülékenyebb és gyorsabb ügyintézést. A biztosító többek között videós kárszemlével tudja kezelni az ügyfelek átlagosnál nagyobb számú kárbejelentéseit.