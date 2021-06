Rengeteg magyar köt most ilyen biztosításokat: sokan nem is gondolják, milyen károkat is fedezni lehet így

Rendkívül szélesnek nevezhető a hazai lakásbiztosítási piacon elérhető kiegészítő szolgáltatások köre. Népszerűségükre jellemző, hogy gyakorlatilag minden ügyfél köt valamilyen kiegészítőt. A leggyakrabban balesetbiztosítást, de olyan kiegészítő is létezik, amely kárpótol a nyaralást elrontó rossz időjárás esetén – hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).

A mai lakásbiztosítások már messze túlmutatnak a csak lakásra, házra és az abban lévő ingóságokra vonatkozó fedezeten, hiszen személybiztosításra (baleset, egészség és kisösszegű életfedezet), utasbiztosításra is kiterjeszthetők, de akár a házikedvencek, kutyák, macskák, sőt, az ügyfelek otthonában működő kisvállalkozások is szinte teljeskörűen biztosíthatók. Nem véletlen, hogy gyakorlatilag minden ügyfél köt valamilyen kiegészítő csomagot az alapkockázatok fedezete mellé, amivel saját igényéhez és adott élethelyzetéhez igazíthatja lakásbiztosítási fedezetét.

Az, hogy mennyi és milyen kiegészítőt kötnek az ügyfelek, nagyban függ a választott csomag tartalmától is, hiszen a nagyobb módozatok akár valamennyi kiegészítőt magukban foglalhatják. Ezzel is magyarázható, hogy van olyan MABISZ tagbiztosító, ahol az ügyfelek negyede köt kiegészítőt, míg másoknál 90% feletti a kiegészítőt választó ügyfelek aránya. A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítást kötő ügyfelek többsége is választ valamilyen kiegészítő biztosítást. (A fogyasztóbarát otthonbiztosítás alapcsomagja elemi károkra s egyéb, a háztartásokat egzisztenciájukban alapvetően veszélyeztető tipikus kockázatokra nyújt fedezetet. Ezek tartalmát az MNB egységesen, kötelezően határozta meg. Kiegészítő fedezetként – egységes megnevezést használva - a lakáshoz közvetlenül kapcsolódó, gyakoribb káresemények is biztosíthatók. Ezeken túl további káresemények biztosítására is vállalkozhatnak a biztosítók.)

Számos kiegészítő biztosítás esetében az ügyfél maga választhatja ki, hogy milyen összegű fedezetet kíván magának az adott kártípust illetően.

A kiegészítők kiválasztásához érdemes áttekinteni a leggyakoribb lakáskárok listáját, hiszen amellett, hogy így könnyebben szabhatják saját igényeikre a biztosításukat az ügyfelek, olyan lehetséges káresetekkel is szembesülhetnek, melyekre korábban nem is gondoltak. Továbbra is dobogón állnak a vezetékes vízkárok és az üvegtörések, de a számítógépes támadások okozta károk is évről évre emelkednek - írja közleményében a MABISZ.

Számtalan újdonságról, vagy a piaci kínálathoz képest egyedinek számító kiegészítő fedezetről számoltak be a hazai biztosítók. Ilyen többek között az akár használt mobileszközökre is megköthető kiterjesztett garancia szolgáltatások, amelyek a hagyományos biztosítási kockázatok mellett a törés, vagy vízbeesés miatti károkat is fedezik.

Az egyre szélsőségesebb és kiszámíthatatlanabb időjárás nem csak fizikai károkat okozhat, de a nyaralást is tönkre teheti. Ma már elérhető a piacon olyan kiegészítő fedezet is, amely jelentős összeggel kárpótol, ha a belföldi nyaraláson a biztosítási feltételek szerinti időjárási esemény elrontja a vakációt - írják.

Több biztosító is kínál már a biztosított épületben, a hőszigetelésben, vagy az épület gépészetében kártevők (rágcsálók, madarak, rovarok) által okozott károkra, vagy a darázsírtás költségeire szóló fedezetet.

A járvány következtében felpörgött digitalizáció miatt még inkább fontossá vált a cybertámadások elleni védelem. A piacon elérhető cyberbiztosítások ma már jó néhány területre kiterjednek: igénybe vehetők akár bank- és hitelkártyával, valamint internetes hozzáférési adatokkal való visszaélés esetén, illetve lehetőség van jogvédelmi szolgáltatásra is, így, ha valaki cyber bűncselekmény áldozata lesz, megspórolhatja a jogi képviselet költségeit is. Az egyik biztosító kínálatában elérhető hasznos funkció a cyber távsegítség, ahol hozzáértő szakemberek segítenek megoldani a WIFI beállítás gondjait, vagy támogatást nyújthatnak egy vírustámadást követően a helyreállításban.

A pandémia-helyzetre reagálva több biztosító is bevezetett lakásbiztosításhoz köthető home office kiegészítő csomagot, amely többek között – a munkáltatótól kapott - informatikai eszközökben okozott károkra és munkanélküliség esetére nyújt fedezetet.

A MABISZ által megkérdezett nyolc tagbiztosító ügyfeleinek körében egyértelműen a kiegészítő balesetbiztosítás iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet, amivel az ingatlanban lakó valamennyi családtag biztosítható balesetek ellen, legyen szó csonttörésről, kórházi ápolásról vagy – egyes társaságoknál - akár balesetből eredő ruhakárról, sőt kórházi lopáskárról.

A hagyományos kockázatok fedezete iránt is erős az érdeklődés, így sokan kérik a védelmet a betöréses, illetve besurranásos lopás, csőtörés, üvegtörés, beázás, füstkár, túlfeszültség ellen, de a gyorsszervíz és assistance szolgáltatások (dugulás-elhárítás, zárcsere) is népszerűek az ügyfelek körében.

A kiegészítő egészségbiztosítási fedezet különösen felértékelődött a járványhelyzet alatt, amely nagyértékű diagnosztikai vizsgálatokat, második orvosi véleményt, valamint telefonos orvosi assistance szolgáltatást is tartalmazhat.

A részben a pandémia miatt is egyre népszerűbb kerékpározásnak köszönhetően a kerékpáros kiegészítő biztosítás is kelendő.

A felelősségbiztosítások – legyen az ingatlantulajdonosi, személyi vagy hobbi sportolói – iránt szintén fokozott érdeklődést mutatnak az ügyfelek, továbbá a bankkártya-, illetve a különböző személyi okmányok cseréjének költségtérítését fedező kiegészítők is gyakoriak.

Ahogy a fentiekből is látszik, a lakásbiztosítások többsége per risk típusú, vagyis kizárólag a szerződésben lefektetett káreseményeket fedezik. Léteznek azonban kiegészítőként válaszható, all risk fedezetet nyújtó biztosítások is, amely minden olyan kárt megtérítenek, amit a szerződés nem zár ki egyértelműen. Ezen termékek szintén egyre népszerűbbek az ügyfelek körében.