A közúti forgalom az autópályán naplementekor .
Forgalmas szakaszt zárnak le a hétvégén az M7-es autópályán: ez sokakat érint

Pénzcentrum
2025. október 16. 10:33

A lezárás ideje alatt a tereléssel érintett szakaszon sebességkorlát is érvényben lesz, emellett csomópontot és pihenőt sem lehet majd használni.

Az új velencei híd építése miatt éjszakára lezárják hétvégén az M7-es autópálya Balaton felé vezető szakaszát a 44-es és a 46-os km-ek között - erről a Magyar Koncessziós Fejlesztő Inftrastruktúra (MKIF). 

Mint írják, a híd építése miatt a lezárás október 18-án, szombaton este 22 órától lesz érvényben, és várhatóan vasárnap délig tart majd. Ebben az időszakban a forgalmat a Budapest felé vezető oldal belső sávjára terelik majd át, így az éjszakai munkavégzés ideje alatt a forgalom a Balaton felé egy sávon haladhat majd. 

AZ MKIF felhívja a figyelmet, hogy a tereléssel érintett útszakaszon a lezárás ideje alatt a maximális megengedett sebesség 80 km/h. A korlátozás idejére lezárják a Velencei pihenőhelyet és a csomópontot is. A lezárás végéről az MKIF Messenger-csoportjából is lehet tájékozódni.
Címlapkép: Getty Images
