Nagyon megszívta, aki ilyen lakásban él Budapesten: sokan nem számoltak a komoly rejtett költséggel

Komoly fejfájást okozhat a budapesti albérlőknek, ha a bérbeadó nem engedi az állandó lakcímre való bejelentkezést, a probléma különösen akkor jelentős, ha az ingatlan fizetős parkolási övezetben van, mivel a kedvezményes lakossági parkolási engedélyhez állandó lakcím szükséges. Ha a tulajdonos nem enged, a bérlők éves szinten akár több százezer forintos többletköltséggel is szembesülhetnek - ha mondjuk maguk bérelnek egy garázst, parkolót. Eközben, ha valakinek megengedik, hogy bejelentkezzen, az adott lakásba kérvényezett első autóért jellemzően éves szinten marginális összeget kell fizetni.

Budapesten sok albérletben élő szembesül azzal a problémával, hogy a lakástulajdonos nem engedi meg számukra az állandó lakcímre történő bejelentkezést. Ez különösen akkor okoz nehézséget, ha a bérlő saját autót tart, és a lakás olyan területen található, ahol fizetős övezet működik. Egy 2022 óta érvényben lévő fővárosi rendelet szerin ugyanis "lakossági várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet területén van".

Sokan ezzel nem számolnak, amikor új bérleménybe költöznek, így utólag szembesülnek azzal, hogy jelentős többletköltséggel járhat az autójuk parkolása. Amennyiben nem tudnak kedvezményes engedélyt igényelni, teljes árú várakozási engedélyt kell váltaniuk, esetleg garázst, helyet bérelniük, vagy legvégső esetben egy távolabbi, ingyenes parkolási zónában kell hagyniuk az autót, onnan pedig tömegközlekedéssel ingázni a lakás és a jármű között.

Ez nemcsak időigényes, hanem a közlekedési költségek miatt anyagilag is megterhelő lehet (már ha amúgy nem kellene például Budapest bérletet váltani), így a lakás fenntartása a vártnál jóval drágábbá válhat. És az albérlők élete így sem olcsó, hiszen április elején a fővárosban az átlagos bérleti díj 250 ezer forint volt - rezsi nélkül.

Egyébként a legtöbb kiadó lakás jellemzően fizetőövezetben helyezkedik el a fővárosban, az ingatlan.com adatai szerint április első másfél hetében a XIII. kerületben volt a legtöbb elérhető kiadó lakás, az átlagos bérleti díj 250 ezer forintot tett ki. A második legszélesebb választékot a XI. kerület nyújtja 260 ezres átlagárral, a harmadik pedig a VI. kerület, ám ott 280 ezer forint a kiadó ingatlanok középértéke.

Mi a különbség az állandó és az ideiglenes lakcím között?

Az állandó lakcím az a hivatalosan nyilvántartott cím, ahol a polgár életvitelszerűen él, és amely alapján megszerzi a helyi önkormányzatok által biztosított szolgáltatásokhoz – például a lakossági parkolási engedélyhez – fűződő jogosultságokat. Ennek bejelentéséhez személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges a kormányablakban vagy a jegyzőnél, és az új cím azonnal érvénybe lép. Az állandó lakcím tehát elsődleges viszonyulási pont az állami és önkormányzati ügyintézésben, s ennek hiányában a lakos nem élhet számos helyi kedvezménnyel és szolgáltatással.

Ezzel szemben az ideiglenes lakcím (tartózkodási hely) olyan második cím, amelyre az a személy jogosult, aki legalább három hónapig meghatározott ingatlanban tartózkodik anélkül, hogy lemondana állandó lakcíméről. Ennek bejelentését a beköltözést követő 15 napon belül kell megtenni, ám az ideiglenes lakcím önmagában nem jogosít a lakossági parkolási kedvezményre, hiszen a rendeletek csak az állandó lakcímhez kötik a kedvezményes díjszabást. Így az ideiglenesen bejelentkezett lakók – például albérlők – nem élvezhetik a fizetős övezetben lakóhely szerint járó parkolási engedményeket, és számolniuk kell a magasabb, teljes árú díjakkal vagy az ingyenes zónákból való ingázás költségeivel.

Sokan azért ódzkodnak a bejelentkezés engedélyezésétől, mert azt hiszik, így a bérlőknek többletjogai keletkeznek, és nemfizetés esetén nehezebb kitenni őket a lakásból például. De az állandó lakcímre való bejelentés csupán azt az adatot rögzíti, hogy a személy hivatalosan ott tartózkodik, de önmagában nem keletkeztet semmiféle használati vagy tulajdonosi jogot az ingatlanhoz.

A vonatkozó törvény célja kizárólag a polgárok személyi és lakcímadatainak hiteles nyilvántartása, amely az államigazgatási eljárások és értesítések megbízhatóságát szolgálja, nem pedig jogviszonyok létrehozását vagy módosítását. A lakcímnyilvántartás tehát nem ad védelmet arra az esetre, ha a bérleti jogviszony megszűnik, hiszen a bejelentés joghatása kizárólag az értesítési kötelezettségek teljesítésére korlátozódik.

A lakcímre bejelentkezés szabályai Az állandó lakcímre történő bejelentkezéshez bérelt lakás esetén a lakcímnyilvántartásról szóló 1992. évi LXVI. törvény 16. § (1) bekezdése alapján elegendő a jogszerű, két tanú vagy közjegyző által hitelesített bérleti szerződés bemutatása a kormányablaknál vagy jegyzőnél. E jogszabály világosan kimondja, hogy a használati jog igazolásához nincs szükség a tulajdonos külön nyilatkozatára vagy engedélyére, hiszen a bérleti szerződés önmagában igazolja a beköltözés tényét. A bejelentést a beköltözést követő 15 napon belül kell kezdeményezni, és az állandó lakcím bejegyzése azonnal hatályba lép, ezáltal a bérlő jogosulttá válik az önkormányzati szolgáltatásokra és kedvezményekre (például lakossági parkolási engedély).



Amennyiben a bérbeadó a szerződésben mégis megtiltaná az állandó lakcímre való bejelentkezést, ez a kikötés a törvény 17. § (2) bekezdése alapján semmis, és a hatóságnak – a bérlő kérésére – a bérleti szerződés alapján kötelessége bejegyezni az állandó címet. Így a bérlőt semmilyen magatartás nem jogosítja el attól, hogy az ingatlanban állandó lakcímet létesítsen, és éljen az ebből fakadó kedvezményekkel.

Lakossági parkolási engedély feltételei és díjai Budapesten

Alább összeszedtük, melyik kerületben milyen feltételekkel lehet lakossági várakozási engedélyhez jutni, és ennek mik a költségei. Nos, két kerületet találtunk, ahol van valamennyi kedvezmény a bérlőknek, azaz olyan lakosoknak, akik a kerületben csak bérelik az ingatlanukat, és nem állandóra jelentkeztek be.

Az I. kerületben a kerület díjfizetős övezetében állandó lakcímmel rendelkező lakos kérhet lakossági várakozási hozzájárulást. Az első (elsődleges) gépkocsi után a kiadási díj (költségtérítés) 5 000 Ft. Második gépjárműre éves várakozási díjat kell fizetni, zónánként és Euro-kategóriánként 30–80% kedvezmény jár (környezetvédelmi besorolástól függően). Itt lakásonként legfeljebb 2 gépjárműre adható hozzájárulás (személyenként 1-1 autóra). Kérhető elektronikusan is a budavári ügyfélablakon keresztül.

A II. kerületben is állandó lakcímet várnak el. Az első autó egy évre 10 000 forintot fizet, a második autó pedig zónától függően 25 000 és 50 000 forint közötti összegbe kerül.

A III. kerületi parkolási honlapon találkoztunk elsőként azzal, hogy a bérlőkre is figyelmet fordítottak, mert nekik is külön kedvezmény van - mondjuk, sokaknak még ez is elég tetemes összeg. Az állandó lakcímmel rendelkezőknek az első autó 2540 forintért parkolhat, a második, ha saját tulajdonú, akkor 12 540 forintért egy évre - a céges autók esetében az ár zónánként eltér. A tartózkodási hely, ideiglenes cím, szálláshely igazolás szerinti várakozási övezet meghatározott zónájának teljes területén időkorlát nélküli parkolásért, azaz a bérlőknek 139 040 forintba kerül egy évre a parkolás a III. kerületben. Emellett a kerületben dolgozók is igényelhetnek kedvezményes parkolást.

Az éves lakossági várakozási engedély az V. kerületben is csak állandó, bejelentett lakcímmel igényelhető - az első díjmentes. A második autó esetében éves díjak övezetenként és a jármű környezetvédelmi kategóriájának függvényében változik: a védett övezetben 67 500 és 225 000 forint közötti összeget kell fizetni - az elektromos és a gázüzemű járműveknek ingyenes. A sima várakozási övezetben évente 45 000 és 150 000 forint közötti összeget kell kicsengetni a második autó után.

A VI. kerületben várakozási engedély csak annak adható, akinek az állandó lakóhelye Terézváros közigazgatási területén van - magyarul állandó lakcím itt is az elvárás. Személyenként egy, lakásonként maximum két lakossági várakozási engedély adható ki. A várakozási díj az első gépjárműre: 36 000 forint, a 2 tonna saját tömeget meghaladó gépjárművek esetén 72 000 forint. A második gépjármű esetén 72 000 forint a 2 tonna saját tömeget meghaladó gépjárművek esetén, valamint az EURO 1, EURO 2, EURO 3 és EURO 4 környezetvédelmi kategóriába tartozó gépjárművek esetén 144 000 forint.

A VII. kerületben a fizetős övezetekben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező lakos igényelhet lakossági várakozási engedélyt - lakásonként maximum 2 autóra. Az engedély csak olyan gépjárműre adható, amelyben a lakos üzembentartóként szerepel (illetve kizárólagos használatba vett céges vagy lízingelt autóra, ha a szükséges igazolások rendelkezésre állnak). Az engedély kiadása után adminisztrációs díjat kell fizetni, az első gépjárműre egy évre 36 000 Ft + 2 200 Ft adminisztrációs díj (összesen 38 200 Ft) az engedély, a második autóra 72 000 Ft + 2 200 Ft (74 200 Ft) - az ügyfélablakon benyújtva az adminisztrációs díj csak 1 000 Ft.

Józsefvárosban (VIII. kerület) a díjfizető övezetekben állandó bejelentett lakosok igényelhetnek várakozási engedélyt az üzemben tartásukban álló autóra - azaz ideiglenes lakcímmel itt sem lehet. Egy lakos kizárólag egy darab engedélyt kérelmezhet. A várakozási engedély teljes, kerületi kedvezmény nélküli éves díja az A zónában 150 000 forint, a B zónában 112 500 forint, a C zónában pedig 75 000 forint. A Józsefvárosi kedvezményes parkolási engedély díja az első autóra az A zónában 30 000 forint, a B zónában 24 000 forint, a C zónában pedig 18 000 forint, míg a második autóra ezek az összegek rendre 72 000, 60 000 és 48 000 forintot jelentenek. Azok számára, akik 2023. január 1-jétől újonnan épített lakóépületekbe költöztek, a parkolási engedély díja egységesen 150 000 forint az A zónában, 112 500 forint a B zónában és 75 000 forint a C zónában, függetlenül attól, hogy első vagy második autóról van szó.

Ferencvárosban is elfelejthetik a kedvezményt azok a bérlők, akik nem jelenthezhetnek be állandóra, ugyanis a IX. kerületben is ehhez kötik a várakozási engedély kiadását - lakásonként maximum két autóra kérhető az engedély. A helyeknek bármilyen kedvezmény nélkül az összes zónában 20 ezer forint egy évre a várakozási díj. Második gépjárműre az A zónában 150 000 forint, a B-ben 112 500 forint, a C zónában 75 000 forint, a D-ben pedig 50 000 forint egy évre a várakozási engedély - ebből vonódik le az autó EURO-besorolása nyomán adott kedvezmény.

A IX. kerületben lehetőség van bérlői várakozási engedélyt is kérelmezni, ha valakinek a tartózkodási helye a " 39/2011. önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 3 órás maximális várakozási idejű területen kívül esik". Magyarul nem a Fővám tér - Vámház körút - Kálvin tér - Üllői út - Nagyvárad tér - Vágóhíd utca - Soroksári út - Déli határoló út -Gizella sétány - Boráros tér - Közraktár utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket; valamint az Albert Flórián út, a Fehér Holló utca és a Lenkei János utca Vágóhíd utca és a korház közötti szakasza. A bérlői várakozási engedély díja ugyanúgy számítandó, mint az állandó lakosok második autójára vonatkozó.

A X. kerületi szabályok szerint is csak azok kaphatnak kedvezményes lakossági várakozási egnedélyt, akiknek állandó lakcímük az adott fizetési zónán belül van. Lakásonként maximum két autó a limit itt is, a költségtérítés díja 2 540 forint, a második jármű díját az EURO-besorolás alapján számolják ki, pontos összegeket nem találtunk a honlapon.

A XI. kerületben is álandó, a díjfizető övezetben bejegyzett lakcím az elvárás, lakásonként maximum két engedély kérhető ki. Az első autóra egy évre 12 000 forint, a másodikra 24 000 forintot kell fizetni.

Szintén állandó lakóhely az elvárás a XII. kerületben, egy személy legfeljebb egy autóra kaphat várakozási hozzájárulást. Egy lakcímen legfeljebb két személygépkocsira adható ki parkolási engedély. A költségtérítési díj 2000 forint, az első autó után az adott fizetési zóna éves parkolási díja, 80 %-os kedvezmény figyelembevételével - az A díjövezetben ez 30 000 forint, a B-ben 22 500. Ha a lakásban valaki másnak már van parkolási engedélye, akkor az A övezetben 150 000 forintot, a B övezetben 112 500 forintot kell egy évre fizetni - ezt a környezetvédelmi besorolás függvényében csökkenthetik. A második autó után, ha gépjármű az EURO 3-as környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor az adott fizetési zóna éves parkolási díja, 30%-os kedvezmény figyelembevételével.

A második autó után, ha gépjármű az EURO 4-es vagy magasabb környezetvédelmi kategóriának megfelel, illetve teljesen gáz vagy teljesen elektromos üzemű, akkor az adott fizetési zóna éves parkolási díja, 50%-os kedvezmény figyelembevételével. Olyan lakóhely esetén, amelyre 2025. január 1. után került benyújtásra a használatbavételi engedélyezési eljárás megindítására vonatkozó kérelem, a lakossági várakozási hozzájárulás 100 %-os éves várakozási díja fizetendő.

A XIII. kerületben is csakis állandó lakcímmel lehet lakossági várakozási engedélyt igénelni. A 2024. december 1-jét megelőzően használatbavételi engedélyt szerzett ingatlanok esetében az A díjzónában az első autóra 30 000 forint, a másodikra pedig 120 000 forintba kerül a lakossági parkolóengedély, a B-ben 22 500, illetve 90 000 forintot kell fizetni, a C díjzóna tarifája pedig 15 000 forint az első igénylésre és 60 000 forint a másodikra. A 2024. december 1. napját követően használatbavételi engedélyt szerzett ingatlanoknál 120 000, 90 000, illetve 60 000 forint a díj autónként, itt is maximum kettőt lehet bejelenteni.

Zuglóban is állandó lakcímre van szükség a lakossági várakozási engedély igényléséhez, a kéremelm elbírálási díja 6000 forint, lakásonként az első bejelentett autó esetében díjmentes a várakozás, a második bejelentett autóért annak EURO-besorolásától függően 22 500 és 112 500 forint közötti összeget kell évente befizetni - kivéve a zöld rendszámosokat, amelyeknek ingyenes.

A XIV. kerületben tartózkodási címmel is lehet határozott idejű várakozási engedélyt kiváltani, de ez 189 000 forintba kerül egy évre.

Akkor már inkább venni egy parkolóhelyet?

Sokakban felmerülhet, hogy ilyen árak mellett jó üzlet lehet megvásárolni egy parkolóhelyet a fővárosban. Mint korábban kiderült miközben a lakáspiaci árak sok helyen emelkedtek, a budapesti garázsok többségénél stagnálás jellemezte az árakat 2024-ben. Az Otthon Centrum adatai szerint a fővárosban a garázsok átlagára 6–9 millió forint között mozgott, a legdrágábbak a budai elitkerületekben, a II. és XII. kerületben voltak. A belvárosban is magas árakat mértek, míg a külső pesti kerületekben 6 millió forint alatti értékesítések is előfordultak a kisebb kereslet miatt.

A megyei jogú városokban ugyanakkor sok helyen magasabbak az árak, mint Budapesten. Kecskeméten például közel 10 millió, Debrecenben 8 millió forint volt az átlagár, míg kisebb városokban – mint például Várpalotán – 4,1 millió forintot mértek. A vidéki árszinteket a nagyobb alapterületű, önálló garázsok, valamint a kevesebb teremgarázs is befolyásolják.

A garázsok árazása településen belül is jelentős eltéréseket mutat. Nem mindegy, hogy fedett felszíni beállóról, mélygarázs-helyről vagy különálló garázsról van szó: utóbbiak általában drágábbak, míg a fedett beállók akár harmadával is olcsóbbak lehetnek. Emellett az is számít, hogy új vagy használt tárolóról van-e szó, illetve mekkora jármű befogadására alkalmas.

Bérelni sem sokkal olcsóbb

Összességében talán az lehet a leggazdaságosabb az érintetteknek, hogy ha bérelnek egy garázst vagy parkolóhelyet a lakhelyük közelében. Manapság Budapesten egy kiadó garázs vagy parkolóhely havi bérleti díja jellemzően 25 és 35 ezer forint között alakul - plusz a közös költség, ami mindehol változó mértékű, de jellemzően párezer forint.

A belvárosi kerületekben – az V., a VI. és a XIII. kerületben – az árak ennél magasabbak: nem ritka az 50–70 ezer forintos havidíj sem, főként új építésű társasházak mélygarázsaiban vagy frekventált irodai övezetek közelében. Ezzel szemben a külső kerületekben, például a XVII., XVIII. vagy XXI. kerületben már 15–20 ezer forintért is lehet parkolóhelyet bérelni - innen viszont ingázni kell.

Az árakat számos tényező befolyásolja: ilyen a lokáció, a környék parkolási helyzete, a garázs típusa (különálló, mélygarázs, felszíni beálló), valamint az autótároló állapota. A kereslet különösen magas ott, ahol kevés az utcai parkolóhely vagy fizetős övezet van, ezért itt a részekben a bérleti díjak is meredekebbek. A garázs iránti igény növekedéséhez hozzájárul az is, hogy egyre többen tartják fontosnak autójuk védelmét vagy az elektromos autók esetében a töltési lehetőség biztosítását.