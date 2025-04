Teszten a Lidl filléres festékréteg mérője: jól jön autóvásárláskor a Parkside kütyü?

Egy 3000 forintos, Lidl-ben kapható festékrétegmérőt tesztelt egy szakember egy profi műszerrel összevetve, és meglepő eredményekre jutott. A próbák alapján az olcsó eszköz súlyosan pontatlan, és az autóátvizsgáló szerint teljesen megbízhatatlan, ez pedig félrevezető következtetésekhez, felesleges vitákhoz is vezethet.

Egy autóvásárlásnál komoly segítség lehet egy festékrétegmérő, de vajon mennyire megbízható egy 3000 forintos darab? Egy szakember összevetette a Lidl-ben kapható, olcsó mérőt a saját, évekkel ezelőtt vásárolt profi műszerével.

A teszt során ugyanazon az autón, pontosan ugyanott végzett méréseket: míg a Parkside eszköz milliméterben adott meg irreálisan magas értékeket (pl. 0,34 mm), a professzionális készülék mikronban, jóval alacsonyabb számokat mutatott (pl. 200 mikron), ami reálisabb eredménynek tűnt.

A tapasztalatai alapján az olcsó eszköz teljesen megbízhatatlan – egy gyári fényezésű autón is olyan értékeket mutat, mintha már javították volna –, ami akár félrevezető következtetésekhez, felesleges vitákhoz is vezethet. A teszt készítője azt mondta: az olcsó eszközt maximum játéknak lehet adni a gyerekeknek, komoly célra teljesen alkalmatlan.

