Elképesztő, milyen autót vesznek most százára a magyarok: nagyon jól járhat, aki ilyet adna el?

Idén márciusban 10 489 import használt személyautó kapott hazai rendszámot: ez az érték egy hónapon belül 8 százalékos növekedést jelent, a tavaly márciusi értéket pedig 22 százalékkal haladja meg. Ezzel együtt az első negyedévben itthon forgalomba helyezett használt autók száma meghaladta a 30 ezret, amire utoljára csaknem három éve, 2022 második negyedévében volt példa.

A DataHouse szokásos havi összegzéséből kiderül, hogy a használtautó-import a teljes hazai használtautó-kereskedelemnek csupán egy kis szelete: a belföldi átírások száma 8-9-szeresen múlja felül az importból származó autóvásárlásokét.

A behozott használt autók közötti márkasorrend a vezető helyeken a korábbi évek mintáját követte az első negyedévben: a legnépszerűbb márka a Volkswagen volt 12,5 százalékos részesedéssel, a második helyet az Opel szerezte meg 8,9 százalékkal, a Ford pedig a harmadik helyre futott be 8,8 százalékkal. 6,1 százalékkal őrzi negyedik helyét az Audi.

Azonban lejjebb már átrendeződött a mezőny: a Toyota a kilencedik helyről jött fel az ötödik helyre (5,7%), és az év első három hónapjában még a Hyundai (5,1%) is meg tudta előzni a sorban következő további két német prémiummárkát, Mercedest (5,0%) és a BMW-t (4,9%).

A kiemelkedő kamatozású állampapírokból felszabaduló összegekkel is felduzzadt lakossági megtakarítások éreztették hatásukat az autópiac különböző szegmenseiben is. A használtautó-import átlagos havi mértéke hosszú évek után ismét a 10 ezer feletti tartományba emelkedett. A megtakarítások mellett sokat segített az euróárfolyam stabilizálódása is, amely rövid időszakokra vissza tudott térni a 400 forint alatti régióba is. Amennyiben az inflációt sikerül kordában tartani, és a gazdasági növekedés üteme a kormányzati várakozásoknak megfelelően gyorsulni kezd, a behozatal üteme az év további részében is a havi 10 ezres szint felett maradhat

- magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

A használtautó-import mennyisége az év első három hónapjában összesen 30 625 volt, ami 12,5 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 27 200-as értéket. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 32 848 volt, ami 3,7 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi 31 680-as mennyiségnél.